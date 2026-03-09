棒球贏韓國！漢堡王15塊雞塊99、雙堡現省99 摩斯早餐、套餐都優惠

慶祝TEAM TAIWAN在WBC擊退強敵韓國，「漢堡王」自即日起至3月29日，推出限時21天的「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」優惠券專案，包括提供「15塊雞塊99元」、「10塊雞塊＋中份薯條99元」、「雞薯條2份89元」、「大份辣薯球＋勁濃起士薯89元」等點心優惠，還有「經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元」、「脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元」、「Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元」、「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元」等不同方案，最高現省99元。

同樣慶祝WBC戰勝韓國隊，「摩斯漢堡」自3月10日起至3月17日（桃園機場及部分百貨門市除外）推出「摩斯挺英雄」限時優惠，早餐「元氣牛肉蛋堡＋大杯摩斯冰紅茶」，原價90元，優惠價79元；「超級大麥燒肉珍珠堡＋大杯摩斯冰紅茶」，原價120元，優惠價99元。另外「抹茶紅豆米派＋大杯摩斯冰紅茶」，原價85元，優惠價59元。最高現省26元。

隨著棒球賽引爆全台話題，爭鮮旗下「定食8」再度攜手中職人氣球隊「味全龍」推出3款聯名週邊。包含以迷你棒球與手套造型打造的「味全龍鑰匙圈」；將球隊應援球衣等比例縮小成口袋大小的「味全龍摺疊購物袋」；還有「味全龍Q版貼紙」，讓粉絲隨時隨地為支持的球隊應援。即日起至4月15日，凡於全台定食8門市單筆消費滿250元，即可加價購買，各為149、199、15元，數量有限，售完為止。

「摩斯漢堡」推出「摩斯挺英雄」限時優惠。圖／摩斯漢堡提供

「定食8」再度攜手中職人氣球隊「味全龍」推出3款聯名週邊。圖／爭鮮提供

將球隊應援球衣等比例縮小的「味全龍摺疊購物袋」，滿額加購價199元。圖／爭鮮提供