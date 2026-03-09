小白、肥嘟嘟左衛門都來了！藏壽司「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
繼推出蠟筆小新聯名扭蛋後，連鎖迴轉壽司藏壽司」迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，推出滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，共有小新、小白、肥嘟嘟左衛門3款人氣角色，全台限量15000個。同時藏壽司也推出「春饗迴鮮祭」，提供松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等特色產品。

本次聯名推出的「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」重新升級，杯底採用流線型設計，可層層堆疊收藏。3款杯身設計也具有滿滿細節，「小白款」可看到小白害羞地坐著，嘴裡還緊緊叼著愛心信封；「小新款」則是小新頂著閃閃發亮的大眼睛、臉頰泛起害臊腮紅，彷彿正在迎接幸福時刻。至於「肥嘟嘟左衛門」直接化身愛心發射器，傳送甜甜的肥嘟嘟之吻。3月12日起凡於全台藏壽司門市當日消費滿1,200元，並完成任務，即可獲得蠟筆小新陶瓷疊疊杯1個，共計限量15,000個，送完為止。

3月17日至3月23日，藏壽司推出「春饗迴鮮祭」，其中包括在日本熱銷突破 80萬個的「松露奶油茶碗蒸」，另外還有「生櫻花蝦軍艦」、「贅澤鮭魚鮮蝦海鮮塔」、「炙烤生鮭魚明太奶油」、「椎茸玉米美乃滋天婦羅」、「明太子鮮蝦生菜烏龍麵(冷)」等餐點，以及「草莓蜜桃水果牛奶聖代」，每份40～130元。另外「鮮蝦抹茶酥脆卷」與「巴薩米克醋牛肉」也將回歸市場。3月10日起，也有「燒炙竹筴魚(一貫)」、「炙烤奶油醬油北海道帆立貝」等多款品項登場。

活動期間消費滿額，即可獲贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「草莓蜜桃水果牛奶聖代」，每份100元。圖／藏壽司提供
「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」共有3款不同造型。圖／藏壽司提供
