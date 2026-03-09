星宇開闢釜山航線邀Fubon Angels珉貞、晧禎帶路 互動遊戲抽來回機票

星宇航空今宣布，開闢台北／台中-釜山航線，正式進軍韓國市場，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，6月1日台北-釜山首航當日也會現身與旅客互動，此外，星宇航空也推出抽獎活動，參與者有機會抽中台北／台中-釜山經濟艙來回機票。

星宇航空今宣布開闢台北／台中-釜山航線，台北-釜山航線6月1日起每周7天都有航班，台中-釜山航線則是6月2起每周二、五、日提供航班。

為以更貼近生活的視角呈展現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並推出互動式主題網站「打包行李・出發釜山」，結合2位大使的在地視角與生活分享，引導旅客感受貼近釜山日常節奏的旅遊氛圍。

星宇航空釜山航線大使珉貞與晧禎，皆屬於富邦育樂旗下「Fubon Angels」韓籍啦啦隊員，以亮眼舞台表現與自然親和魅力累積高度人氣與粉絲關注。其中晧禎更是土生土長的釜山人，對城市文化、日常風景與在地景點有著深厚情感。

以打包行李作為旅程的起點，星宇航空推出互動式主題網站「打包行李・出發釜山」（https://starlux-explorebusan.com），透過與珉貞、晧禎對話互動，從美食、景點到旅行節奏，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法，同時，星宇航空也製作釜山懶人包攻略，旅客可直接儲存至Google Map實際運用於旅程規畫。

此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。此外，2位釜山航線大使也將於6月1日台北－釜山首航當日現身首航活動與旅客互動，並向粉絲們發出邀請，一同迎接釜山航線正式啟航。

2位大使分別從各自熟悉的日常角度出發，分享心中的釜山私房名單。自稱為「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市，特別推薦豬肉湯飯、小麥冷麵等代表性在地料理，以及入選米其林指南的海雲台韓牛肋排。她認為，白淺灘文化村濃厚的生活氣息，以及熱鬧親切、氛圍宛如台灣夜市的札嘎其市場，最能感受到釜山貼近日常的一面。

而被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎，則帶領旅客走進她熟悉的城市風景。她分享每次返鄉必訪的廣安里海水浴場，只要望著廣安大橋就能感到放鬆療癒；同時也建議旅客依時間與心情彈性安排行程，感受釜山白天與夜晚截然不同的魅力。

星宇航空表示，「打包行李•出發釜山」活動期間為2026年3月9日至4月17日，民眾只要在活動網站登錄姓名及電子郵件並完成互動體驗，即可獲得專屬「釜山攻略卡」，再至星宇航空全球官方社群粉絲團活動貼文，於留言區分享專屬釜山攻略卡，即可參加抽獎，並有機會獲得「台北－釜山」及「台中－釜山」經濟艙來回機票各1張。

星宇航空台北-釜山航線6月1日起每周7天都有航班，台中-釜山航線則是6月2起每周二、五、日提供航班。圖／星宇航空提供

星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法。圖／星宇航空提供

珉貞認為白淺灘文化村擁有在地濃厚的生活氣息。圖／星宇航空提供

「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市。圖／星宇航空提供

星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」─珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。圖／星宇航空提供

釜山是韓國重要的港都城市。圖／星宇航空提供

星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，帶領旅打造屬於自己的釜山玩法。圖／星宇航空提供

釜山是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。圖／星宇航空提供