快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇開闢釜山航線邀Fubon Angels珉貞、晧禎帶路 互動遊戲抽來回機票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
珉貞與晧禎以亮眼舞台表現與自然親和魅力累積高度人氣，其中晧禎更是釜山人，對城市有著深厚情感。圖／星宇航空提供
珉貞與晧禎以亮眼舞台表現與自然親和魅力累積高度人氣，其中晧禎更是釜山人，對城市有著深厚情感。圖／星宇航空提供

星宇航空今宣布，開闢台北台中-釜山航線，正式進軍韓國市場，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，6月1日台北-釜山首航當日也會現身與旅客互動，此外，星宇航空也推出抽獎活動，參與者有機會抽中台北／台中-釜山經濟艙來回機票。

星宇航空今宣布開闢台北／台中-釜山航線，台北-釜山航線6月1日起每周7天都有航班，台中-釜山航線則是6月2起每周二、五、日提供航班。

為以更貼近生活的視角呈展現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並推出互動式主題網站「打包行李・出發釜山」，結合2位大使的在地視角與生活分享，引導旅客感受貼近釜山日常節奏的旅遊氛圍。

星宇航空釜山航線大使珉貞與晧禎，皆屬於富邦育樂旗下「Fubon Angels」韓籍啦啦隊員，以亮眼舞台表現與自然親和魅力累積高度人氣與粉絲關注。其中晧禎更是土生土長的釜山人，對城市文化、日常風景與在地景點有著深厚情感。

以打包行李作為旅程的起點，星宇航空推出互動式主題網站「打包行李・出發釜山」（https://starlux-explorebusan.com），透過與珉貞、晧禎對話互動，從美食、景點到旅行節奏，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法，同時，星宇航空也製作釜山懶人包攻略，旅客可直接儲存至Google Map實際運用於旅程規畫。

此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。此外，2位釜山航線大使也將於6月1日台北－釜山首航當日現身首航活動與旅客互動，並向粉絲們發出邀請，一同迎接釜山航線正式啟航。

2位大使分別從各自熟悉的日常角度出發，分享心中的釜山私房名單。自稱為「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市，特別推薦豬肉湯飯、小麥冷麵等代表性在地料理，以及入選米其林指南的海雲台韓牛肋排。她認為，白淺灘文化村濃厚的生活氣息，以及熱鬧親切、氛圍宛如台灣夜市的札嘎其市場，最能感受到釜山貼近日常的一面。

而被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎，則帶領旅客走進她熟悉的城市風景。她分享每次返鄉必訪的廣安里海水浴場，只要望著廣安大橋就能感到放鬆療癒；同時也建議旅客依時間與心情彈性安排行程，感受釜山白天與夜晚截然不同的魅力。

星宇航空表示，「打包行李•出發釜山」活動期間為2026年3月9日至4月17日，民眾只要在活動網站登錄姓名及電子郵件並完成互動體驗，即可獲得專屬「釜山攻略卡」，再至星宇航空全球官方社群粉絲團活動貼文，於留言區分享專屬釜山攻略卡，即可參加抽獎，並有機會獲得「台北－釜山」及「台中－釜山」經濟艙來回機票各1張。

星宇航空台北-釜山航線6月1日起每周7天都有航班，台中-釜山航線則是6月2起每周二、五、日提供航班。圖／星宇航空提供
星宇航空台北-釜山航線6月1日起每周7天都有航班，台中-釜山航線則是6月2起每周二、五、日提供航班。圖／星宇航空提供

星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法。圖／星宇航空提供
星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法。圖／星宇航空提供

珉貞認為白淺灘文化村擁有在地濃厚的生活氣息。圖／星宇航空提供
珉貞認為白淺灘文化村擁有在地濃厚的生活氣息。圖／星宇航空提供

「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市。圖／星宇航空提供
「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市。圖／星宇航空提供

星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」─珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。圖／星宇航空提供
星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」─珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。圖／星宇航空提供

釜山是韓國重要的港都城市。圖／星宇航空提供
釜山是韓國重要的港都城市。圖／星宇航空提供

星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，帶領旅打造屬於自己的釜山玩法。圖／星宇航空提供
星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，帶領旅打造屬於自己的釜山玩法。圖／星宇航空提供

釜山是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。圖／星宇航空提供
釜山是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。圖／星宇航空提供

被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎分享每次返鄉必訪廣安里海水浴場。圖／星宇航空提供
被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎分享每次返鄉必訪廣安里海水浴場。圖／星宇航空提供

航線 台中 台北

延伸閱讀

中華隊抗韓成功！虎航宣布4航線限時15％折扣優惠 今下午3時開搶

歡慶中華隊首勝！台灣虎航指定航線快閃促銷 下午3時開賣

WBC台灣贏韓國　航空、餐飲推優惠同慶

相關新聞

小白、肥嘟嘟左衛門都來了！藏壽司「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個

繼推出蠟筆小新聯名扭蛋後，連鎖迴轉壽司「藏壽司」迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，推出滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，共有小新、小白、肥嘟嘟左衛門3款人氣角色，全台限量15000個。同時藏壽司也推出「春饗迴鮮祭」，提供松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等特色產品。

星宇開闢釜山航線邀Fubon Angels珉貞、晧禎帶路 互動遊戲抽來回機票

星宇航空今宣布，開闢台北／台中-釜山航線，正式進軍韓國市場，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，6月1日台北-釜山首航當日也會現身與旅客互動，此外，星宇航空也推出抽獎活動，參與者有機會抽中台北／台中-釜山經濟艙來回機票。

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

漢神百貨宣布：台中漢神洲際購物廣場4月10日正式開幕

備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。漢神百貨9日表示，作為台中首座結合大型購物商場與電影院的百貨場域，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，並以「點亮生活，發現美好驚喜」為題，預計成為台中市發展中的全新消費座標。

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

「CELINE的最佳狀態即是一種風格，」品牌創意總監Michael Rider在本季的創作箋語中提到，「直覺勝於策略。摒棄所謂『設計概念』。帶一點恰到好處的出格。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。