國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

根據好市多公告，活動將於3月10日上午7時至晚間8時30分舉行，會員只要在好市多加油站單筆加油滿1,000元，即可在自助加油機收據口取得250元商品抵用券。該抵用券限當日、當店使用，會員可於完成加油後直接進入賣場消費折抵。

好市多表示，本次活動為單日限定優惠，各加油站商品抵用券每站限量5,000張，且單筆交易不累贈。等於會員只要加油滿額，就能立即獲得賣場消費折抵優惠，預料將吸引會員集中於活動日加油並順勢進入賣場購物。

目前好市多在台灣設有三座加油站，分別位於新莊店、中壢店與北台中店，均採自助加油模式並使用中油油品，平日營業時間為上午7時至晚間11時。由於好市多油價通常較市場行情具競爭力，開站以來已吸引不少會員固定加油。目前好市多加油站油價也維持相對競爭力。根據賣場資訊，柴油每公升26.7元、95無鉛27.5元、98無鉛29元。

市場觀察，好市多近年持續透過油品、餐飲與高性價比商品吸引會員回流，加油站更被視為帶動賣場人流的重要入口。此次透過「加油滿額送購物金」方式，不僅可提升加油站使用率，也有助於帶動賣場消費，強化會員黏著度。