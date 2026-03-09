快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
好市多推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。好市多/提供
好市多推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。好市多/提供

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

根據好市多公告，活動將於3月10日上午7時至晚間8時30分舉行，會員只要在好市多加油站單筆加油滿1,000元，即可在自助加油機收據口取得250元商品抵用券。該抵用券限當日、當店使用，會員可於完成加油後直接進入賣場消費折抵。

好市多表示，本次活動為單日限定優惠，各加油站商品抵用券每站限量5,000張，且單筆交易不累贈。等於會員只要加油滿額，就能立即獲得賣場消費折抵優惠，預料將吸引會員集中於活動日加油並順勢進入賣場購物。

目前好市多在台灣設有三座加油站，分別位於新莊店、中壢店與北台中店，均採自助加油模式並使用中油油品，平日營業時間為上午7時至晚間11時。由於好市多油價通常較市場行情具競爭力，開站以來已吸引不少會員固定加油。目前好市多加油站油價也維持相對競爭力。根據賣場資訊，柴油每公升26.7元、95無鉛27.5元、98無鉛29元。

市場觀察，好市多近年持續透過油品、餐飲與高性價比商品吸引會員回流，加油站更被視為帶動賣場人流的重要入口。此次透過「加油滿額送購物金」方式，不僅可提升加油站使用率，也有助於帶動賣場消費，強化會員黏著度。

油價

延伸閱讀

外面排隊加油 裡面排隊買「油 」台塑化再拉一根漲停

中東衝突 台塑石化9日調漲汽油1.5元、柴油1.1元

加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

穩物價 中油吸收漲幅 本周汽油漲1.5元

相關新聞

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

漢神百貨宣布：台中漢神洲際購物廣場4月10日正式開幕

備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。漢神百貨9日表示，作為台中首座結合大型購物商場與電影院的百貨場域，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，並以「點亮生活，發現美好驚喜」為題，預計成為台中市發展中的全新消費座標。

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

「CELINE的最佳狀態即是一種風格，」品牌創意總監Michael Rider在本季的創作箋語中提到，「直覺勝於策略。摒棄所謂『設計概念』。帶一點恰到好處的出格。」

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。