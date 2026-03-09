快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
漢神洲際購物廣場室內示意圖。業者／提供
漢神洲際購物廣場室內示意圖。業者／提供

備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。漢神百貨9日表示，作為台中首座結合大型購物商場與電影院的百貨場域，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，並以「點亮生活，發現美好驚喜」為題，預計成為台中市發展中的全新消費座標。

品牌方面，商場匯集超過500個品牌進駐，其中約150家為全台首店、台中獨家品牌及特色旗艦店型。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現；餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點，成為商場的重要特色之一。

部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，商場亦規劃多元娛樂與休閒設施，其中美麗新影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。

在空間規劃上，商場以開闊挑空與自然採光為設計特色，中央中庭透過玻璃穹頂引入自然光線，搭配流線型空間與龍捲風造型藝術裝置，營造明亮開放且富層次感的購物氛圍，帶來兼具設計感與舒適感的逛街體驗。

交通重點上，漢神洲際購物廣場提供約6,600席停車位，含汽車約2,500席、機車約4,100席，為目前台中百貨中最大規模配置，並規劃品牌VIP專屬停車空間，完善高端消費族群的停車需求。商場鄰近74號快速道路，串聯中彰投生活圈，交通便利，讓前往漢神洲際成為說走就走的日常選擇。

漢神百貨表示，隨著開幕日期正式公布，漢神洲際購物廣場也將陸續揭露品牌名單與相關資訊，持續為中部消費市場注入話題動能，邀請消費者一同走進這座全新城市生活場域。

漢神洲際購物廣場室內示意圖。業者／提供
漢神洲際購物廣場室內示意圖。業者／提供

備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。業者／提供
備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。業者／提供

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

漢神百貨宣布：台中漢神洲際購物廣場4月10日正式開幕

備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。漢神百貨9日表示，作為台中首座結合大型購物商場與電影院的百貨場域，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，並以「點亮生活，發現美好驚喜」為題，預計成為台中市發展中的全新消費座標。

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

「CELINE的最佳狀態即是一種風格，」品牌創意總監Michael Rider在本季的創作箋語中提到，「直覺勝於策略。摒棄所謂『設計概念』。帶一點恰到好處的出格。」

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

