漢神百貨宣布：台中漢神洲際購物廣場4月10日正式開幕

備受關注的「漢神洲際購物廣場」開幕時程正式確認，將於4月10日開幕營運。漢神百貨9日表示，作為台中首座結合大型購物商場與電影院的百貨場域，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，並以「點亮生活，發現美好驚喜」為題，預計成為台中市發展中的全新消費座標。

品牌方面，商場匯集超過500個品牌進駐，其中約150家為全台首店、台中獨家品牌及特色旗艦店型。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現；餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點，成為商場的重要特色之一。

部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，商場亦規劃多元娛樂與休閒設施，其中美麗新影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。

在空間規劃上，商場以開闊挑空與自然採光為設計特色，中央中庭透過玻璃穹頂引入自然光線，搭配流線型空間與龍捲風造型藝術裝置，營造明亮開放且富層次感的購物氛圍，帶來兼具設計感與舒適感的逛街體驗。

交通重點上，漢神洲際購物廣場提供約6,600席停車位，含汽車約2,500席、機車約4,100席，為目前台中百貨中最大規模配置，並規劃品牌VIP專屬停車空間，完善高端消費族群的停車需求。商場鄰近74號快速道路，串聯中彰投生活圈，交通便利，讓前往漢神洲際成為說走就走的日常選擇。

漢神百貨表示，隨著開幕日期正式公布，漢神洲際購物廣場也將陸續揭露品牌名單與相關資訊，持續為中部消費市場注入話題動能，邀請消費者一同走進這座全新城市生活場域。

漢神洲際購物廣場室內示意圖。業者／提供