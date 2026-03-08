快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 醫警告：如果出現這件事恐引爆危機

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢，她的「微笑唇環」引起話題。美聯社
本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢，她的「微笑唇環」引起話題。美聯社

美國花式溜冰選手20歲的劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧上勇奪兩面金牌。這位金牌得主不只溜冰技藝精湛，造型打扮十分吸睛，特別是她的「微笑唇環」引起話題，她說，唇環是「自己望鏡穿刺的」，令人吃驚。醫師表示，唇環，尤其是一名溜冰選手，如果不慎滑倒、撞擊臉部，恐導致撕裂傷，引發感染、發炎等危機。

外媒報道，劉美賢於今年冬奧勇奪女子單人花滑及團體賽冠軍，而她的唇環藏在口腔內、只在微笑時才顯露的微笑唇環。她接受媒體訪問表示，這個唇環是自己兩年多前穿的，當時她讓妹妹幫忙撐開嘴唇，然後自己拿著穿刺針對著鏡子，就這樣直接穿過去了。

「微笑唇環」其實就是「唇繫帶穿環」，穿刺位置在口腔內連接上唇內側與牙齦之間的「唇繫帶，此為細小柔軟的黏膜組織。穿刺者將一個環狀金屬飾品穿過這塊組織，末端以金屬球固定。

雙和醫院口腔顎面外科主治醫師黃茂栓說，在唇繫帶穿環，與舌環類似，或也有人在牙齒上鑲鑽，都是在口腔內放置異物，如果放置時，消毒做的好，感染風險相對降低，但由於口腔內微生物、細菌很多，仍有感染的風險，因此，醫師並不鼓勵以這樣的方式凸顯個人特色。

由於，唇繫帶組織較為脆弱，如果不小心遭到碰撞，十分容易造成撕裂傷、創傷。黃茂栓表示，更何況當事人是一名溜冰選手，在練習、比賽時可能出現滑倒、撞擊等情形，一旦撞擊臉部都是一種風險。雖然，唇繫環是當事人自己穿刺的，但因唇繫帶表面光滑，穿刺後，可以用碘酒或漱口水消毒即可，不過，如果消毒不確實，還是有感染的風險。

至於，唇繫環所引起的感染，會不會影響嘴唇、舌頭，甚至是脫落不慎吞下，是否會導致呼吸困難？黃茂栓說，唇繫帶是在上嘴唇與上排牙齒之間，即便感染、發炎，或是吞下，「應不至於引起呼吸困難」，但可能會影響說說話發音，或是吃東西等，醫師並不鼓勵唇繫帶穿環，畢竟還是有撕裂傷的風險，必須提高警覺。

延伸閱讀

月底花滑世錦賽 冰后劉美賢缺席

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

劉俊談女兒劉美賢冬奧鐸今後想訪台 憶觀選：真正民主自由社會

相關新聞

一月兩起！ 高雄鳳山燒肉吃到飽連鎖店 被質疑「蝦子翻肚」害上吐下瀉

高雄市鳳山區一家燒肉吃到飽的連鎖餐廳遭消費者投訴，上月18日春節期間一家四人前往用餐，隔日發燒腹痛及拉肚子、嘔吐，質疑店內蝦子「翻肚」奄奄一息，不新鮮食材導致家人身體不適。高市衛生局表示，此案未接獲通報，但上月9日另有兩人用餐後身體不適就醫，針對作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度紀錄未明確等缺失，已令業者改善且複查完成。

加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

受到中東地緣政治情勢劇烈震盪影響，國際油價近期走勢強勁。受美國、伊朗戰爭及中東政治情勢緊張衝擊，特別是荷姆茲海峽航運受阻與煉油廠遇襲，布蘭特原油價格已應聲衝破每桶90美元大關；市場更憂心油價可能在數日內進一步挑戰100美元大關。國內油價調漲預期心理顯著升溫，驅使連鎖美式賣場好市多加油站湧現大批精打細算的會員車潮，其中台中北屯店這兩日最為明顯，賣場周邊一度因加油需求爆量而湧現壅塞車流。

冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 醫警告：如果出現這件事恐引爆危機

美國花式溜冰選手20歲的劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧上勇奪兩面金牌。這位金牌得主不只溜冰技藝精湛，造型打扮十分吸睛，特別是她的「微笑唇環」引起話題，她說，唇環是「自己望鏡穿刺的」，令人吃驚。醫師表示，唇環，尤其是一名溜冰選手，如果不慎滑倒、撞擊臉部，恐導致撕裂傷，引發感染、發炎等危機。

未來一周2波大陸冷氣團 今入夜至周一基宜花防大雨…下探14度

氣象署表示，未來一周有2波大陸冷氣團，明天北、東部、恆春半島降雨增加，其中今晚起至明天基隆北海岸、宜蘭、花蓮慎防局部大雨...

健保藥價調整暫停三年掀議 衛福部長：節省藥費仍留健保、不會推升保費

賴清德總統日前在「健康台灣委員會」宣布，健保藥價調整機制（DET）將暫停三年，引發討論。各界認為，若未進行藥價調查與調整，健保財務恐缺乏保障，甚至增加未來保費壓力。衛福部長石崇良表示，此次暫停僅涉及部分藥價調整機制，健保制度仍依「健保法」運作，節省的藥費也會留在健保體系內使用。

衛福部擬設「婦女發展及保護服務司」 今年有望上路

政府推動衛福部組織改造，規畫新設「婦女發展與保護服務司」，衛福部長石崇良表示，未來將整合婦女保護與發展政策，除持續強化婦女安全與權益保障，也將著重女性在經濟、職場與社會參與等面向的發展，相關修法草案已經審查完畢，待後續協商就會發布，今年有機會正式上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。