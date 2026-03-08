劍湖山40周年引爆孝親旅遊熱潮 《耐斯歌廳秀》首演爆紅

台灣主題樂園龍頭劍湖山世界（5701），於8日婦女節迎來40周年里程碑，重磅新產品《耐斯歌廳秀》揭開序幕。首演現場座無虛席，尖叫與笑聲掀翻彩虹劇場，由「不老歌王」黃西田領軍，集結王彩樺、澎澎、王中平等15組藝人同台，以原汁原味的秀場文化成功擄獲長輩心，更開啟了全台家庭「孝親之旅」的全新想像。

過去大眾對劍湖山的印象多停留在刺激設施，但隨首場歌廳秀大成功，劍湖山成功翻轉樂園定位。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，歌廳秀是專為「50+族群」打造的誠意之作，希望讓長輩從過去在樂園「幫忙拿包包」的配角，變身為沉浸在黃金年代的「主角」。

首場演出高潮迭起，「脫口秀始祖」澎澎與梅東生驚人默契的復刻演出，引發台下長輩集體回憶殺；「台灣濱崎步」王彩樺與粉絲熱力互動；王中平則大膽挑戰電音舞步，誠意十足逗得全場大笑。這種「跨世代同樂」的氛圍，讓年輕一輩也能透過表演走進父母的青春歲月。

為了確保演出的精彩度，主辦單位強調，《耐斯歌廳秀》採取每月僅一場的超限量模式，且「場場陣容不同」，次次都有開箱驚喜。包括全系列僅剩4月25日(周六)與5月24日(周日)最後兩場；僅需一張門票，即可暢玩樂園、欣賞五星級經典秀場。

除了歌廳秀，劍湖山世界更將雲林古坑的咖啡靈魂融入行程。劍湖山世界推行的「主動接觸學」與品質管理，不僅讓樂園蟬聯37年「特優等」標竿，更培育出享譽全台的咖啡品牌「KU COFFEE酷咖啡」曾拿下2019年雲林良品伴手禮首獎，並蟬聯2025年雲林良品30大伴手禮最佳人氣獎。在旅程中安排爸媽喝一杯在地精品咖啡，讓孝親旅行更有文化底蘊。

年度大秀《咖啡大師狂想曲》：彩虹劇場年度鉅獻，結合國際頂尖特技團隊，演繹「咖啡大師」成就香醇咖啡的驚險歷程，是大人、小孩都能投入的視覺系表演。

曾慶欑指出，受到首場口碑爆發影響，後續場次門票詢問度已造成官網爆量。劍湖山渡假大飯店同步推出「兩天一夜住宿方案」，雙人成行每房僅需7,700元，內含五星級飯店住宿一晚與自助早餐、主題樂園暢遊券，和《耐斯歌廳秀》專屬門票。

曾慶欑說，劍湖山世界40周年，邀請民眾帶上爸媽，完成一場有秀、有咖啡、有笑容的深度旅行。席次有限，欲購從速。

劍湖山渡假大飯店推出兩天一夜住宿方案，內含主題樂園暢遊券、耐斯歌廳秀門票。業者／提供