快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

劍湖山40周年引爆孝親旅遊熱潮 《耐斯歌廳秀》首演爆紅

經濟日報／ 記者宋健生／雲林報導
劍湖山世界《耐斯歌廳秀》首演現場座無虛席，尖叫與笑聲掀翻彩虹劇場。業者／提供
劍湖山世界《耐斯歌廳秀》首演現場座無虛席，尖叫與笑聲掀翻彩虹劇場。業者／提供

台灣主題樂園龍頭劍湖山世界（5701），於8日婦女節迎來40周年里程碑，重磅新產品《耐斯歌廳秀》揭開序幕。首演現場座無虛席，尖叫與笑聲掀翻彩虹劇場，由「不老歌王」黃西田領軍，集結王彩樺、澎澎、王中平等15組藝人同台，以原汁原味的秀場文化成功擄獲長輩心，更開啟了全台家庭「孝親之旅」的全新想像。

過去大眾對劍湖山的印象多停留在刺激設施，但隨首場歌廳秀大成功，劍湖山成功翻轉樂園定位。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，歌廳秀是專為「50+族群」打造的誠意之作，希望讓長輩從過去在樂園「幫忙拿包包」的配角，變身為沉浸在黃金年代的「主角」。

首場演出高潮迭起，「脫口秀始祖」澎澎與梅東生驚人默契的復刻演出，引發台下長輩集體回憶殺；「台灣濱崎步」王彩樺與粉絲熱力互動；王中平則大膽挑戰電音舞步，誠意十足逗得全場大笑。這種「跨世代同樂」的氛圍，讓年輕一輩也能透過表演走進父母的青春歲月。

為了確保演出的精彩度，主辦單位強調，《耐斯歌廳秀》採取每月僅一場的超限量模式，且「場場陣容不同」，次次都有開箱驚喜。包括全系列僅剩4月25日(周六)與5月24日(周日)最後兩場；僅需一張門票，即可暢玩樂園、欣賞五星級經典秀場。

除了歌廳秀，劍湖山世界更將雲林古坑的咖啡靈魂融入行程。劍湖山世界推行的「主動接觸學」與品質管理，不僅讓樂園蟬聯37年「特優等」標竿，更培育出享譽全台的咖啡品牌「KU COFFEE酷咖啡」曾拿下2019年雲林良品伴手禮首獎，並蟬聯2025年雲林良品30大伴手禮最佳人氣獎。在旅程中安排爸媽喝一杯在地精品咖啡，讓孝親旅行更有文化底蘊。

年度大秀《咖啡大師狂想曲》：彩虹劇場年度鉅獻，結合國際頂尖特技團隊，演繹「咖啡大師」成就香醇咖啡的驚險歷程，是大人、小孩都能投入的視覺系表演。

曾慶欑指出，受到首場口碑爆發影響，後續場次門票詢問度已造成官網爆量。劍湖山渡假大飯店同步推出「兩天一夜住宿方案」，雙人成行每房僅需7,700元，內含五星級飯店住宿一晚與自助早餐、主題樂園暢遊券，和《耐斯歌廳秀》專屬門票。

曾慶欑說，劍湖山世界40周年，邀請民眾帶上爸媽，完成一場有秀、有咖啡、有笑容的深度旅行。席次有限，欲購從速。

劍湖山渡假大飯店推出兩天一夜住宿方案，內含主題樂園暢遊券、耐斯歌廳秀門票。業者／提供
劍湖山渡假大飯店推出兩天一夜住宿方案，內含主題樂園暢遊券、耐斯歌廳秀門票。業者／提供

台灣主題樂園龍頭劍湖山世界於8日婦女節迎來40周年里程碑。業者／提供
台灣主題樂園龍頭劍湖山世界於8日婦女節迎來40周年里程碑。業者／提供

劍湖山 王中平 黃西田 王彩樺

延伸閱讀

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

王傳一跨界相聲首演引爆笑彈 「認知落差」舞台爆衝突本周合體「她」

相關新聞

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

「CELINE的最佳狀態即是一種風格，」品牌創意總監Michael Rider在本季的創作箋語中提到，「直覺勝於策略。摒棄所謂『設計概念』。帶一點恰到好處的出格。」

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

解構格紋與皮革Acne Studios 30周年 譜寫學院與古典之間的新經典

服裝品牌Acne Studios今年邁向品牌成立30周年紀念，日前並在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬女裝。創意總監Jonny Johansson將腦海中的文化圖書館具象化，回溯2010年於倫敦肯辛頓宮辦秀的顛覆，讓沉鬱的室內與女性強悍相互激盪。本季核心重新定義了傳承，並將1996年至今的設計迷戀轉化為橋樑，讓過去的文化靈感以嶄新姿態、迷人浮現。

日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

春天賞櫻時節到來，餐桌上也展現全新的季節風景。JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理，即起至4月24日推出期間限定「和饗大皿盛－賞櫻之宴」，以當令海味與春季食材為主軸，首次以共享式大皿呈現。套餐每位3,000元起，需4人以上同行並提前兩天預約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。