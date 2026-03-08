宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

宋慧喬在廣告中身穿FENDI 2026春夏系列的服飾。綴有鏤空花卉細節的棕色納帕軟皮大衣，內搭白色高性能人造絲束腰外套與短褲，，在立體的結構感與柔美氣息中達到平衡。她手中的FENDI Way包款則以兩種配色登場：一款為鴿灰色搭配電光藍麂皮內裡，一款則為黑色搭配棕紅色麂皮內裡，為整體造型增添層次感，也突顯包款低調卻亮眼的設計。

全新FENDI Way包款於品牌2026春夏大秀首次亮相，以輕盈材質與簡潔線條重新詮釋日常奢華。包型採俐落的梯形結構，兼具容量與造型感，展現FENDI一貫的工藝細節與設計美學，也呼應現代女性多變而緊湊的生活節奏。可調節的提把設計，讓包款能自然貼合肩線，兼顧舒適與實用。

FENDI Way提供大號與中號兩種尺寸，並以多樣材質與色彩組合呈現。雙色款以皮革外層搭配鮮明麂皮內裡，例如棕色配丁香紫、鴿灰配電光藍；單色款則推出亮粉色與土耳其藍色款，以麂皮結合皮革，呈現截然不同的視覺效果。手柄側邊更暗藏精巧掛勾，方便掛上個人風格吊飾。

