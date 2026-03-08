快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃，使用鴿灰色搭配電光藍麂皮內裡的包款。圖／FENDI提供
宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃，使用鴿灰色搭配電光藍麂皮內裡的包款。圖／FENDI提供

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

宋慧喬在廣告中身穿FENDI 2026春夏系列的服飾。綴有鏤空花卉細節的棕色納帕軟皮大衣，內搭白色高性能人造絲束腰外套與短褲，，在立體的結構感與柔美氣息中達到平衡。她手中的FENDI Way包款則以兩種配色登場：一款為鴿灰色搭配電光藍麂皮內裡，一款則為黑色搭配棕紅色麂皮內裡，為整體造型增添層次感，也突顯包款低調卻亮眼的設計。

全新FENDI Way包款於品牌2026春夏大秀首次亮相，以輕盈材質與簡潔線條重新詮釋日常奢華。包型採俐落的梯形結構，兼具容量與造型感，展現FENDI一貫的工藝細節與設計美學，也呼應現代女性多變而緊湊的生活節奏。可調節的提把設計，讓包款能自然貼合肩線，兼顧舒適與實用。

FENDI Way提供大號與中號兩種尺寸，並以多樣材質與色彩組合呈現。雙色款以皮革外層搭配鮮明麂皮內裡，例如棕色配丁香紫、鴿灰配電光藍；單色款則推出亮粉色與土耳其藍色款，以麂皮結合皮革，呈現截然不同的視覺效果。手柄側邊更暗藏精巧掛勾，方便掛上個人風格吊飾。

FENDI Way兼具容量與造型感。圖／FENDI提供
FENDI Way兼具容量與造型感。圖／FENDI提供

。圖／FENDI提供宋慧喬於FENDI Way數位廣告企劃中穿著的鏤空花卉細節的棕色納帕軟皮大衣
。圖／FENDI提供宋慧喬於FENDI Way數位廣告企劃中穿著的鏤空花卉細節的棕色納帕軟皮大衣

宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃，使用鴿灰色搭配電光藍麂皮內裡的包款。圖／FENDI提供
宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃，使用鴿灰色搭配電光藍麂皮內裡的包款。圖／FENDI提供

宋慧喬於FENDI Way數位廣告企劃中穿著的白色高性能人造絲束腰外套。圖／FENDI提供
宋慧喬於FENDI Way數位廣告企劃中穿著的白色高性能人造絲束腰外套。圖／FENDI提供

宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃。圖／FENDI提供
宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃。圖／FENDI提供

宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃。圖／FENDI提供
宋慧喬演繹FENDI Way數位廣告企劃。圖／FENDI提供

宋慧喬於FENDI Way數位廣告企劃中穿著的白色高性能人造絲束腰短褲
宋慧喬於FENDI Way數位廣告企劃中穿著的白色高性能人造絲束腰短褲

FENDI Way棕色配淡紫色麂皮襯裡。圖／FENDI提供
FENDI Way棕色配淡紫色麂皮襯裡。圖／FENDI提供

FENDI Way黑色配棕紅色麂皮襯裡。圖／FENDI提供
FENDI Way黑色配棕紅色麂皮襯裡。圖／FENDI提供

FENDI Way鴿子灰色皮革和配電光藍麂皮內裡。圖／FENDI提供
FENDI Way鴿子灰色皮革和配電光藍麂皮內裡。圖／FENDI提供

宋慧喬 FENDI

延伸閱讀

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

FENDI大秀 完美演繹義式都會優雅

相關新聞

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

FENDI推出全新FENDI Way數位廣告企劃，由韓國女星宋慧喬演繹本季全新包款FENDI Way，以優雅而從容的氣質詮釋輕盈日常。在畫面中，她以自然自信的姿態展現這款半月包的柔和線條與實用設計，體現現代女性在忙碌生活中依然保持優雅與自在的風格。

26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

「CELINE的最佳狀態即是一種風格，」品牌創意總監Michael Rider在本季的創作箋語中提到，「直覺勝於策略。摒棄所謂『設計概念』。帶一點恰到好處的出格。」

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

解構格紋與皮革Acne Studios 30周年 譜寫學院與古典之間的新經典

服裝品牌Acne Studios今年邁向品牌成立30周年紀念，日前並在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬女裝。創意總監Jonny Johansson將腦海中的文化圖書館具象化，回溯2010年於倫敦肯辛頓宮辦秀的顛覆，讓沉鬱的室內與女性強悍相互激盪。本季核心重新定義了傳承，並將1996年至今的設計迷戀轉化為橋樑，讓過去的文化靈感以嶄新姿態、迷人浮現。

日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

春天賞櫻時節到來，餐桌上也展現全新的季節風景。JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理，即起至4月24日推出期間限定「和饗大皿盛－賞櫻之宴」，以當令海味與春季食材為主軸，首次以共享式大皿呈現。套餐每位3,000元起，需4人以上同行並提前兩天預約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。