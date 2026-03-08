26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

「CELINE的最佳狀態即是一種風格，」品牌創意總監Michael Rider在本季的創作箋語中提到，「直覺勝於策略。摒棄所謂『設計概念』。帶一點恰到好處的出格。」

2026冬季時裝是Michael Rider在為CELINE推出的第三個系列。大秀日前於法蘭西學會（Institut de France）登場。明亮的現場空間與70年代的現場錄音，營造出濃厚的鬆弛氛圍。眾所熟悉的經典款式經過刻意地混搭，甩去了嚴謹冷冽的感覺，展現出更為新鮮且充滿活力的特質。

他在接受外媒訪問時補充說：「當一切看起來太像一場時裝秀時，我們反而會感到害怕。」也因此他的理念是希望「在服裝之中建構一種生活方式」。質感服飾輕鬆地貼近日常，傳統的preppy學院風經過變奏，變得難以被歸類：就如黑色長大衣和剪裁俐落的外套與層次分明的西裝，透過不對稱的剪裁、出人意料的比例以及放鬆的廓形，成功打破了正裝的僵硬感。

Michael Rider在創作的過程中敢於擁抱直覺、接受不完美的搭配，擁抱他所謂的「微小的反叛」。刻意的不對稱與精準纖細的廓形並存：修身長褲搭配弧形剪裁的羊毛大衣，不對稱切工的長罩衫下面則是寬鬆飄逸的長褲。一系列刻意收短的七八分褲露出腳踝，展現出率性不羈的隨性感，卻是以高級羊毛和色彩鮮豔的長毛絨布料製作。外套裝飾比例特別小巧的金鈕扣，白色緞面的大人風單品... 這些元素在優雅中呈現出不那麼完美但卻很有個性的獨特品味。

極具存在感的德比帽、漁夫帽到充滿Diane Keaton風格的黑色寬沿帽，為纖細的服裝輪廓增添了層次感。而柔軟的帆布鞋和尖頭小貓低跟鞋則在極致的舒服與優雅間營造出極大的反差。鮮豔如口紅的紅色包款在以中性色調為主的服裝中畫龍點睛、成為視覺焦點。圍巾無疑是本季最不容錯過的單品：有些圍巾被抱在手腕上；有些硬挺的圍巾則高高纏繞甚至遮臉，呈現出帶點神祕感且隨性的造型。

「我愛那些從高級衣物之下透出的混亂、複雜、層次豐富的內心世界。」Michael Rider說，「我腦海中的是那些獨具風格魅力的人，以極個人的方式裝扮自己。」

各種造型墜飾和大型珍珠耳環隨興地搭配紫色皮革大衣。圖／CELINE提供

紅色的包款為黑色為主的冬季穿搭畫龍點睛。圖／CELINE提供

各種造型帽子是本季的重要配飾。圖／CELINE提供

立體的不對稱圍巾為黑色長大衣注入亮點。圖／CELINE提供

閃亮的編織洋裝搭配寬鬆的八分褲，在正式晚裝和舒適感中達到平衡。圖／CELINE提供

隨性拎在手上的大圍巾成為話題配件。圖／CELINE提供

從黑色外套中刻意露出來的飽和顏色展現出不拘的生活氣息。圖／CELINE提供

桃紅色與紅色的撞色褲裝。圖／CELINE提供

合身雙排扣大衣下擺刻意放寬彷彿A字裙。圖／CELINE提供

好萊塢女星娜歐蜜華茲出席CELINE 2026冬季時裝大秀。圖／CELINE提供

高級的鬆弛感讓人想起黛安基頓的經典裝束。圖／CELINE提供

刻意放大比例的具大亮片以寬鬆風衣平衡戲劇效果。圖／CELINE提供

花朵圖案高領針織洋裝刻意搭配過長的寬鬆喇叭袖。圖／CELINE提供

品牌大使王安宇出席CELINE 2026冬季時裝大秀。圖／CELINE提供

日本女星宮崎葵出席CELINE 2026冬季時裝大秀。圖／CELINE提供

刻意不對稱露出的襯衫領子和袖口打破正裝的拘束感。圖／CELINE提供

小貓低跟鞋與7分褲的搭配營造出個性。圖／CELINE提供

腰帶以率性的方式隨意將長大衣圍裹在身上。圖／CELINE提供

彷彿抱枕般的大圍巾成為話題配件。圖／CELINE提供