快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

守護女性健康！宜蘭擴大乳癌篩檢服務 3月起假日夜間皆可預約

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭從3月起提供假日及夜間乳癌篩檢服務，可以向縣內3家乳房攝影認證醫院-羅東博愛、羅東聖母、國立陽明交大醫院及各衛生所預約檢查，呼籲婦女朋友「愛自己」從定期檢查做起。圖／衛生局提供
宜蘭從3月起提供假日及夜間乳癌篩檢服務，可以向縣內3家乳房攝影認證醫院-羅東博愛、羅東聖母、國立陽明交大醫院及各衛生所預約檢查，呼籲婦女朋友「愛自己」從定期檢查做起。圖／衛生局提供

今天是3月8日國際婦女節，宜蘭縣政府衛生局提醒婦女朋友，乳癌長期高居宜蘭女性十大癌症之首，平均每年約有330位婦女確診、60人不幸喪命。為因應乳癌年輕化及職場婦女需求，縣政府從3月起提供假日及夜間篩檢時段，呼籲婦女朋友「愛自己」從定期篩檢做起。

根據最新癌症登記報告，乳癌是我國女性癌症發生率第一位。宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，國際醫學實證顯示，乳房X光攝影可偵測到無症狀的0期乳癌，降低死亡率約2到3成。

統計數據顯示，宜蘭縣去年共有2萬6000名婦女接受篩檢，其中發現異常者達2269人。經複檢確診乳癌122人中，有110人屬於「早期乳癌（0-2期）」，早期比例是所有確診中的90.1%。相較全國平均透過篩檢及健保發現早期比例80%，顯見定期篩檢更能精準找出無症狀病灶，是重拾健康的關鍵。

徐迺維局長強調，自114年起政府已將乳房X光攝影檢查的公費補助對象擴大為40歲至74歲婦女，每2年可享一次免費篩檢。為了消除婦女受檢時的尷尬感，縣內3家乳房攝影認證醫院-羅東博愛、羅東聖母、國立陽明交大醫院及乳房攝影巡迴車都由「女性放射師」執行服務。

考量許多婦女忙於家庭與工作，宜蘭縣本月起特別彈性調整服務時間，除了既有的平日時段，更增設假日與夜間篩檢場次，服務採預約制，符合資格的女性朋友可向3家醫院或各衛生所預約。衛生局癌症篩檢專線(03) 9352722，有需求的民眾多加利用，善用公費資源守護健康。

宜蘭從3月起提供假日及夜間乳癌篩檢服務，可以向縣內3家乳房攝影認證醫院-羅東博愛、羅東聖母、國立陽明交大醫院及各衛生所預約檢查，呼籲婦女朋友「愛自己」從定期檢查做起。圖／衛生局提供
宜蘭從3月起提供假日及夜間乳癌篩檢服務，可以向縣內3家乳房攝影認證醫院-羅東博愛、羅東聖母、國立陽明交大醫院及各衛生所預約檢查，呼籲婦女朋友「愛自己」從定期檢查做起。圖／衛生局提供

衛生局 宜蘭 女性

延伸閱讀

荷爾蒙治療增乳癌率？20年前研究嚇壞女性 美修改警語醫籲台灣跟進

專訪／許維恩罹癌切除雙乳已停經！　王家梁病榻前見她左乳全黑潰堤

相關新聞

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

解構格紋與皮革Acne Studios 30周年 譜寫學院與古典之間的新經典

服裝品牌Acne Studios今年邁向品牌成立30周年紀念，日前並在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬女裝。創意總監Jonny Johansson將腦海中的文化圖書館具象化，回溯2010年於倫敦肯辛頓宮辦秀的顛覆，讓沉鬱的室內與女性強悍相互激盪。本季核心重新定義了傳承，並將1996年至今的設計迷戀轉化為橋樑，讓過去的文化靈感以嶄新姿態、迷人浮現。

日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

春天賞櫻時節到來，餐桌上也展現全新的季節風景。JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理，即起至4月24日推出期間限定「和饗大皿盛－賞櫻之宴」，以當令海味與春季食材為主軸，首次以共享式大皿呈現。套餐每位3,000元起，需4人以上同行並提前兩天預約。

日系樂比亞超市進駐高雄漢神本館 LOPIA PREMIO全球點Q3誕生

高雄漢神百貨與日本人氣超市品牌 LOPIA聯手規畫，預計今年第三季推出全新升級品牌 LOPIA PREMIO，並選定漢神百貨本館作開設全球首店。漢神表示，此品牌是LOPIA依據漢神百貨國際精品百貨的定位與高端消費需求量身打造，是既有LOPIA超市的升級版，更是全球首創的超市型態。

宇多田光、Bright入鏡Burberry傳奇風衣企劃 英倫經典的定義與再擴張

經典設計值得討論，因為人們的使用、經驗以及嶄新風格的注入，讓經典歷久彌新。Burberry近期發表全新企劃「傳奇風衣：經典映像」（The Trench, Portraits of an Icon），齊聚20多位在電影、時尚、音樂領域發光發熱的重要面孔，重新詮釋Burberry經典戰壕風衣（Trench Coat）的樣貌，系列全數以黑白影像呈現，更展現了無聲但強韌的英倫風格典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。