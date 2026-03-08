快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

WBC中華隊延長賽擊退南韓 4大超商推咖啡零食優惠同慶

中央社／ 台北8日電

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與南韓隊鏖戰10局，最終以5比4搶勝，全台球迷熱血沸騰，4大超商也推出咖啡、零食、飲料等多項限時優惠，與球迷歡樂同慶。

WBC中華隊今天與南韓隊交手，延長賽10局中華隊靠著接連短打戰術搶分，以5比4擊敗南韓隊，為隊史經典賽對戰首勝，保有晉級8強生機。

統一超商推出慶祝優惠，9日至10日CITY CAFE厚乳拿鐵（特大）、HIS CAFE咖啡純黑/醇熟、可口可樂草莓口味600ml買2送2；思樂冰特大杯買1送1、紅牛能量飲料355ml買2送1；台灣啤酒金牌ONE 500ml、台啤500ml、Tiger虎牌冰釀啤酒485ml、海尼根Silver星銀啤酒 500ml買2送1。

行動隨時取方面，CITY PRIMA大杯精品馥芮白、CITY TEA琥珀小葉紅茶買2送2，同時，農心辛炒麵（原味/泰式酸辣）、韓國熊津紅蔘飲（原味/不添加糖）買2送2。

全家宣布，即刻起至11日，開啟全家APP點選優惠趣，輸入「中華勝利」，可領取大杯阿里山拿鐵買2送1優惠券；輸入「中華必勝」，可領取大杯阿里山美式買2送2優惠券。此外，全家行動購今天下午3時起發放新台幣50元購物金。

慶祝張育成、鄭宗哲、費柴德都開轟，全家表示，隨買跨店取今天下午3時至9日，熱狗35元系列指定品項任選買1送1、經典蜂蜜蛋糕買1送1、義美生機莓果堅果棒買1送1。

萊爾富祭出多項限時優惠，包括微醉沙瓦（葡萄/乳酸）任選買2送1、寶礦力Ion Water 580ml買2送1；卡迪那波浪洋芋片系列（銷魂麻辣鍋/泰式冬蔭功）、巧菲斯草莓蛋糕風味、雷神草莓牛奶巧克力餅乾、HI-L鮮奶油布蕾、雙響泡指定品項（日式雞白湯麵/爆香牛肉湯麵）買1送1。

萊爾富也宣布，即日起至31日推出全台門市購買乖乖、雙響泡、可樂果全系列品項，或「台灣尚勇爆米花棒球棍」等應援商品，可立即出券送好禮，最高有機會抽中愛爾達電視30天觀看序號。除了觀看序號之外，還有茶葉蛋、泡麵零食免費兌換券，以及超過40項商品折扣券。

OKmart看準觀賽補給需求，推出「XL大份量餐食」系列，主打份量加大、飽足感升級，4款人氣餐食同步祭出99元應援價。門市也推出多款飲料、零食與啤酒優惠，包含金車柏克金樂啤WOW!BEER 330ml 2件55元、品客風味洋芋片任選第2件5折，以及台灣尚勇球棒爆米花限時應援價289元。

OKmall雲端商城今天限時推出大杯極淬莊園美式/拿鐵（限同品項）買2送2再贈555點，此外，OKmart也推出「挺台灣貼紙活動」，即日起至17日購買OKCAFE全品項大杯或特大杯飲品，任3杯即贈挺台灣貼紙一張，數量有限、送完為止，讓球迷在生活中也能延續勝利應援氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超商

延伸閱讀

贏韓國了！麥當勞、肯德基「明星商品買1送1」 必勝客、達美樂加碼送

整理包／賀中華隊14：0完封捷克首勝入袋！「4大超商限時優惠」一次看

為中華隊滿貫砲喝采！7-ELEVEN、全家便利商店推「指定商品限時優惠」

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

相關新聞

BTS回歸專輯曲目公開！Google搜尋藏「瓶中信」彩蛋等ARMY解鎖

隨著BTS全員合體回歸的日子越來越接近，暖身曝光的活動也揪著全球ARMY的心。除了Netflix將於3月21日獨家全球直播回歸演唱會之外，Google也於搜尋頁面啟動專屬的「互動彩蛋」，等大家來尋寶！

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

解構格紋與皮革Acne Studios 30周年 譜寫學院與古典之間的新經典

服裝品牌Acne Studios今年邁向品牌成立30周年紀念，日前並在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬女裝。創意總監Jonny Johansson將腦海中的文化圖書館具象化，回溯2010年於倫敦肯辛頓宮辦秀的顛覆，讓沉鬱的室內與女性強悍相互激盪。本季核心重新定義了傳承，並將1996年至今的設計迷戀轉化為橋樑，讓過去的文化靈感以嶄新姿態、迷人浮現。

日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

春天賞櫻時節到來，餐桌上也展現全新的季節風景。JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理，即起至4月24日推出期間限定「和饗大皿盛－賞櫻之宴」，以當令海味與春季食材為主軸，首次以共享式大皿呈現。套餐每位3,000元起，需4人以上同行並提前兩天預約。

日系樂比亞超市進駐高雄漢神本館 LOPIA PREMIO全球點Q3誕生

高雄漢神百貨與日本人氣超市品牌 LOPIA聯手規畫，預計今年第三季推出全新升級品牌 LOPIA PREMIO，並選定漢神百貨本館作開設全球首店。漢神表示，此品牌是LOPIA依據漢神百貨國際精品百貨的定位與高端消費需求量身打造，是既有LOPIA超市的升級版，更是全球首創的超市型態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。