WBC中華隊延長賽擊退南韓 4大超商推咖啡零食優惠同慶

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與南韓隊鏖戰10局，最終以5比4搶勝，全台球迷熱血沸騰，4大超商也推出咖啡、零食、飲料等多項限時優惠，與球迷歡樂同慶。

WBC中華隊今天與南韓隊交手，延長賽10局中華隊靠著接連短打戰術搶分，以5比4擊敗南韓隊，為隊史經典賽對戰首勝，保有晉級8強生機。

統一超商推出慶祝優惠，9日至10日CITY CAFE厚乳拿鐵（特大）、HIS CAFE咖啡純黑/醇熟、可口可樂草莓口味600ml買2送2；思樂冰特大杯買1送1、紅牛能量飲料355ml買2送1；台灣啤酒金牌ONE 500ml、台啤500ml、Tiger虎牌冰釀啤酒485ml、海尼根Silver星銀啤酒 500ml買2送1。

行動隨時取方面，CITY PRIMA大杯精品馥芮白、CITY TEA琥珀小葉紅茶買2送2，同時，農心辛炒麵（原味/泰式酸辣）、韓國熊津紅蔘飲（原味/不添加糖）買2送2。

全家宣布，即刻起至11日，開啟全家APP點選優惠趣，輸入「中華勝利」，可領取大杯阿里山拿鐵買2送1優惠券；輸入「中華必勝」，可領取大杯阿里山美式買2送2優惠券。此外，全家行動購今天下午3時起發放新台幣50元購物金。

慶祝張育成、鄭宗哲、費柴德都開轟，全家表示，隨買跨店取今天下午3時至9日，熱狗35元系列指定品項任選買1送1、經典蜂蜜蛋糕買1送1、義美生機莓果堅果棒買1送1。

萊爾富祭出多項限時優惠，包括微醉沙瓦（葡萄/乳酸）任選買2送1、寶礦力Ion Water 580ml買2送1；卡迪那波浪洋芋片系列（銷魂麻辣鍋/泰式冬蔭功）、巧菲斯草莓蛋糕風味、雷神草莓牛奶巧克力餅乾、HI-L鮮奶油布蕾、雙響泡指定品項（日式雞白湯麵/爆香牛肉湯麵）買1送1。

萊爾富也宣布，即日起至31日推出全台門市購買乖乖、雙響泡、可樂果全系列品項，或「台灣尚勇爆米花棒球棍」等應援商品，可立即出券送好禮，最高有機會抽中愛爾達電視30天觀看序號。除了觀看序號之外，還有茶葉蛋、泡麵零食免費兌換券，以及超過40項商品折扣券。

OKmart看準觀賽補給需求，推出「XL大份量餐食」系列，主打份量加大、飽足感升級，4款人氣餐食同步祭出99元應援價。門市也推出多款飲料、零食與啤酒優惠，包含金車柏克金樂啤WOW!BEER 330ml 2件55元、品客風味洋芋片任選第2件5折，以及台灣尚勇球棒爆米花限時應援價289元。

OKmall雲端商城今天限時推出大杯極淬莊園美式/拿鐵（限同品項）買2送2再贈555點，此外，OKmart也推出「挺台灣貼紙活動」，即日起至17日購買OKCAFE全品項大杯或特大杯飲品，任3杯即贈挺台灣貼紙一張，數量有限、送完為止，讓球迷在生活中也能延續勝利應援氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康