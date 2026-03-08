26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

愛馬仕（Hermès）於2026年3月7日於巴黎共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）發布2026秋冬女裝系列，創意總監Nadège Vanhee打造出一個光影交錯的邊界之境。隨著夜色沉降、明暗交錯，系列透過服裝的元素，探索著一段太陽既未完全落下也未完全升起的閾限空間：輪廓被重塑，界線變得柔和而模糊，布料質地閃爍著微光，著裝回歸到最純粹的本質。

夜色從不只是黑 – 愛馬仕本季的色調的演變反映了從夕陽餘暉的溫暖過渡到月光般冷冽的視覺演變，也彰顯了服裝的質地。硫磺黃、深酒紅、胭脂紅在黑暗中散發出搶眼的張力，而墨藍色與森林綠則構築出如夜空的深邃背景。材質的運用呼應了光影的明暗對比：皮革閃耀著細緻的微光，羊毛在光影中變換著層次。大量運用的亮面皮革、磨砂羊毛、馬海毛、針織等多樣材質的光影變化，讓色彩從黑暗中隱約浮現，成功使面料與夜色的流動感完美揉合。

一系列造型巧妙地轉化了由A.M. Cassandre於1951年設計的經典 Perspective方巾圖紋，這也是本季設計的一大重點。絲巾的圖案描繪神秘彷彿建築的結構，延伸至視覺消失點，宛如在布料上框起了一扇通往天空的窗口。充滿神秘氣息的幾何結構的線條被縮放、鏡像倒映並旋轉，出現在絎縫背心、飛行員夾克與襯衫夾克上，與交疊出豐富的線條之美，對角線與後退的線條更隨著模特兒移動讓人產生視覺上的錯覺，賦予「透視」另一層嶄新的意義。

融合西裝、A 字輪廓與馬術騎褲，服裝的剪裁展現出一種60、到70年代的氣息，在既摩登又復古的風格中精準平衡。皮革等各種非彈性運動布料的服裝，卻能貼合身形的俐落線條，彷彿專為行動打造，展現出深厚剪裁的功力。許多款式強調了光影蛻變的動態感：例如一件短版合身的勃根地紅色馬海毛洋裝，搭配了皮革領口以增添結構感；或是可移動、可拆卸的托斯卡尼羊皮領口，柔化了皮革大衣俐落而迷人的線條。皮革迷你裙搭配學院風領帶與毛衣，或是層疊在套頭毛衣外的拉鍊連衣裙，傳遞出一種年輕的復古氣息。

層次堆疊的著裝方式也是本季重點。以墨藍色亮面皮革打造的騎士風格的不對稱洋裝，拉鍊開啟後露出對比的天藍色；透過羊毛內裡的翻折中可以看到一抹閃現的鮮豔萊姆綠或鮮黃色，形成強烈的視覺衝擊。

運動元素透過馬術和騎士風格細節展現在服裝與配件上：包覆感十足的森林綠千鳥格大衣，疊搭了寬鬆的工裝風針織衫；帶有四個口袋的軍裝風皮夾克、登山用的背帶褲（salopettes），在肩部加入摩托車護墊設計的絎縫夾克，將實用主義與美感晚美融合。搭配A-line 短裙與馬術褲的過膝長靴展現出俐落的長腿輪廓，保暖的哥薩克帽（Cossack hats）呼應冒險戶外風格。

高腰的輪拓透過合身下半身剪裁拉長腿部比例。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2026-27秋冬系列以材質演繹暮光時刻的細緻光影變化。圖／愛馬仕提供

A.M. Cassandre設計的經典Perspective方巾圖紋絎縫洋裝。圖／愛馬仕提供

A.M. Cassandre設計的經典Perspective方巾圖紋變化。圖／愛馬仕提供

A字輪廓短裙充滿60復古氣息。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於巴黎時裝周發表2026-27秋冬系列女裝。圖／愛馬仕提供

平底的過膝長靴為本季重要的鞋履。圖／愛馬仕提供

A.M. Cassandre設計的經典Perspective方巾圖紋變化。圖／愛馬仕提供

從酒紅到胭脂紅，色彩的細微光影變化是愛馬仕本季女裝的一大重點。圖／愛馬仕提供

貼合身形的剪裁，彷彿專為行動打造，展現出深厚的功力。圖／愛馬仕提供

在暗色調的服裝中，鮮亮的黃色形成強烈的視覺衝擊。圖／愛馬仕提供

同色系後對比色穿搭透過層次堆疊著裝方式展現趣味。圖／愛馬仕提供

馬術風格的褲裝在暗中散發微光。圖／愛馬仕提供

騎士風格皮革外套露出內搭的天藍色襯衫，行程視覺上的對比。圖／愛馬仕提供

帆布與皮革拼接的新款手提包。圖／愛馬仕提供

60年代的復古氣息透過剪裁與配色重新演繹。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於巴黎時裝周發表2026-27秋冬系列女裝。圖／愛馬仕提供

雙排扣外套是本季常見的外套款式。圖／愛馬仕提供