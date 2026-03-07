飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

這4款燈箱設計，各自代表不同時代印記，包括復古感十足的「清心如意圓燈箱」與「復刻版直燈箱」，上面印有20年前的品牌名稱「清心福全冷飲站」，並重現早期LOGO設計、如意、草寫字體，以及創辦人印章圖案的「福全」兩字，充滿濃濃懷舊風情。

另外兩款則是大眾熟知的「經典招牌方形燈箱」，結合溫暖視覺意象的「訂製款愛心燈箱」，每一款都高度還原門市招牌細節，直接把品牌近40年的成長軌跡「微縮化」。不少網友表示，「這系列太有誠意」、「怎麼可能不收集全套」。

4款小燈箱外型精緻，更兼具實用性，採磁鐵式設計，可吸附於冰箱或鐵櫃上，內附電池會發光，瞬間提升放鬆指數。

3月8日上午11點起，全台門市同步開跑，消費滿350元即可獲得1個盲盒，滿700元送2個，以此類推。或可單筆消費滿150元、以85元加價購1個。數量有限、售完為止。

將門市招牌化為小巧發光磁鐵，不僅充滿品牌記憶，也成為飲料控喜愛的療癒收藏。圖／清心福全提供