解構格紋與皮革Acne Studios 30周年 譜寫學院與古典之間的新經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
經典格紋與蟒蛇紋的疊搭，在古典學院中呈現危險叛逆。圖／Acne Studios提供
經典格紋與蟒蛇紋的疊搭，在古典學院中呈現危險叛逆。圖／Acne Studios提供

服裝品牌Acne Studios今年邁向品牌成立30周年紀念，日前並在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬女裝。創意總監Jonny Johansson將腦海中的文化圖書館具象化，回溯2010年於倫敦肯辛頓宮辦秀的顛覆，讓沉鬱的室內與女性強悍相互激盪。本季核心重新定義了傳承，並將1996年至今的設計迷戀轉化為橋樑，讓過去的文化靈感以嶄新姿態、迷人浮現。

伸展台上，學院風與青春感性合而為一，展現出極具張力的洗鍊感。皮革機車外套與飛行員夾克擺脫了厚重，改以合身短版剪裁並換上鮮豔色調。為向1996年品牌起點致敬，牛仔褲重返修身的錐形廓形。正裝外套、針織衫與皮革單品彼此「對話」，透過精準的堆疊，編織出具現代觀點的組合邏輯，展現出貴族與極簡主義相遇後的化學反應。

傳統元素被大膽解構，像是經典威爾斯親王格紋（Prince of Wales Check）在比例與色彩上產生戲劇性變異，色調由淺灰延伸至深沉墨色；宛如掛毯的繡球花圖騰大膽採用科技緞面材質，將古典與現代機能揉合；鞋履設計同樣搶眼，像是麂皮與皮革材質的高跟鞋、貼腿靴皆換上戲劇性的彎曲尖頭設計，強化了整體造型的反叛張力。

秀場配樂由英倫傳奇TripHop樂團Portishead操刀，從憂鬱的《Roads》緩緩鋪陳，並在《The Rip》將情緒推向高峰，捕捉並還原秀場與服裝的不安悸動，持續模糊反主流文化與體制間的界線，構築通往未來的橋樑。

皮革機車外套與打摺長裙、長靴的組合，呈現叛逆、女性與自信的聯集。圖／Acne Studios提供
皮革機車外套與打摺長裙、長靴的組合，呈現叛逆、女性與自信的聯集。圖／Acne Studios提供

輪廓具可變性且不受想像束縛、並以精準的細節設計成為風格後盾。圖／Acne Studios提供
輪廓具可變性且不受想像束縛、並以精準的細節設計成為風格後盾。圖／Acne Studios提供

伯納丁學院（Collège des Bernardins）被改造為彩色的沙龍式長廊，呈現形而上的時間迴廊。圖／Acne Studios提供
伯納丁學院（Collège des Bernardins）被改造為彩色的沙龍式長廊，呈現形而上的時間迴廊。圖／Acne Studios提供

剪裁俐落的正裝外套可隨意披掛，呈現非典型的女性知識份子氣質。圖／Acne Studios提供
剪裁俐落的正裝外套可隨意披掛，呈現非典型的女性知識份子氣質。圖／Acne Studios提供

日本歌手宇多田光亦出席了Acne Studios的2026秋冬巴黎時裝周現場。圖／Acne Studios提供
日本歌手宇多田光亦出席了Acne Studios的2026秋冬巴黎時裝周現場。圖／Acne Studios提供

巨大面孔圖像源自攝影師Paul Kooiker的藝術學院學生肖像系列，該系列曾在Acne Paper Palais Royal展出。圖／Acne Studios提供
巨大面孔圖像源自攝影師Paul Kooiker的藝術學院學生肖像系列，該系列曾在Acne Paper Palais Royal展出。圖／Acne Studios提供

