解構格紋與皮革Acne Studios 30周年 譜寫學院與古典之間的新經典
服裝品牌Acne Studios今年邁向品牌成立30周年紀念，日前並在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬女裝。創意總監Jonny Johansson將腦海中的文化圖書館具象化，回溯2010年於倫敦肯辛頓宮辦秀的顛覆，讓沉鬱的室內與女性強悍相互激盪。本季核心重新定義了傳承，並將1996年至今的設計迷戀轉化為橋樑，讓過去的文化靈感以嶄新姿態、迷人浮現。
伸展台上，學院風與青春感性合而為一，展現出極具張力的洗鍊感。皮革機車外套與飛行員夾克擺脫了厚重，改以合身短版剪裁並換上鮮豔色調。為向1996年品牌起點致敬，牛仔褲重返修身的錐形廓形。正裝外套、針織衫與皮革單品彼此「對話」，透過精準的堆疊，編織出具現代觀點的組合邏輯，展現出貴族與極簡主義相遇後的化學反應。
傳統元素被大膽解構，像是經典威爾斯親王格紋（Prince of Wales Check）在比例與色彩上產生戲劇性變異，色調由淺灰延伸至深沉墨色；宛如掛毯的繡球花圖騰大膽採用科技緞面材質，將古典與現代機能揉合；鞋履設計同樣搶眼，像是麂皮與皮革材質的高跟鞋、貼腿靴皆換上戲劇性的彎曲尖頭設計，強化了整體造型的反叛張力。
秀場配樂由英倫傳奇TripHop樂團Portishead操刀，從憂鬱的《Roads》緩緩鋪陳，並在《The Rip》將情緒推向高峰，捕捉並還原秀場與服裝的不安悸動，持續模糊反主流文化與體制間的界線，構築通往未來的橋樑。
