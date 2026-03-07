日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

春天賞櫻時節到來，餐桌上也展現全新的季節風景。JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理，即起至4月24日推出期間限定「和饗大皿盛－賞櫻之宴」，以當令海味與春季食材為主軸，首次以共享式大皿呈現。套餐每位3,000元起，需4人以上同行並提前兩天預約。

「大皿料理」源自日本共享飲食文化，將多道料理集中於大型器皿供賓客分食。至江戶時代，高知地區發展出以大型器皿盛裝豐盛菜餚的「皿缽料理」，成為節慶與宴席的重要飲食型態。如今，大皿料理除承載團聚與款待的象徵意涵，也常見於飯店宴席與正式餐敘場域。

此次「和饗大皿盛－賞櫻之宴」由料理長郡司行雄設計，以春季海味與日本各地食材串聯餐序。前菜「螢烏賊佐羅勒味噌」以螢烏賊鮮甜海味搭配羅勒味噌香氣揭開序幕；椀物「櫻葉包蝦真薯」則以櫻葉淡雅氣息襯托蝦肉細緻口感，呼應春日意象。

刺身部分以「櫻花鯛姿造」為主角，搭配本鮪、牡丹蝦與烏賊翡翠卷，不僅呈現當季真鯛粉嫩色澤，也強調會席料理視覺與味覺兼具的特色。

蒸籠料理則集結多款日本人氣海陸食材，包括宮城縣帶殼牡蠣、北海道鱈場蟹與豬肉蔬菜卷等，透過蒸籠現場蒸騰上桌，不僅保留食材原味，也營造共享宴席的熱度與互動感。

主菜部分可從燒物、煮物、油物三類料理中三選二。燒物包括餐廳招牌厚切烤牛舌與炙燒鮑魚海膽；煮物「北方平鮋煮付」嚴選產自日本北方寒海的平鮋，以醬油、味醂、清酒與砂糖慢火燉煮，魚肉細嫩、脂香溫潤；油物則選用千葉縣目光魚與鳥取縣鮟鱇魚酥炸，外酥內嫩，並搭配秋田煙燻蘿蔔塔塔醬提味。

主食選用宮城縣品牌米「一見鍾情」製作「櫻花蝦土鍋御飯」，米粒飽滿並帶有櫻花蝦香氣，搭配仙台味噌湯與漬物收束餐序。甜點則以草莓牛奶布丁呼應春季氛圍，為整套餐點畫下浪漫的句點。

此外，餐廳也提供多項升級選擇，包括加價2,000元將刺身升級為伊勢龍蝦姿造與味噌湯，或加購和牛壽喜燒、魚翅玉地蒸茶碗蒸等料理，以滿足不同聚餐需求。 洽詢電話：02-7750-0932。

HAYASE的「和饗大皿盛－賞櫻之宴」刺身部分有當季真鯛、本鮪、牡丹蝦與烏賊翡翠卷。圖/JR東日本大飯店提供

也可加價2,000元將刺身升級為伊勢龍蝦姿造。圖/JR東日本大飯店提供

「和饗大皿盛－賞櫻之宴」由料理長郡司行雄設計。圖/JR東日本大飯店提供