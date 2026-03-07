日系樂比亞超市進駐高雄漢神本館 LOPIA PREMIO全球點Q3誕生

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
「LOPIA PREMIO」預計今年第三季在高雄漢神開張，視覺標誌轉變為更符合高端形象的金色。圖／漢神百貨提供
「LOPIA PREMIO」預計今年第三季在高雄漢神開張，視覺標誌轉變為更符合高端形象的金色。圖／漢神百貨提供

高雄漢神百貨與日本人氣超市品牌 LOPIA聯手規畫，預計今年第三季推出全新升級品牌 LOPIA PREMIO，並選定漢神百貨本館作開設全球首店。漢神表示，此品牌是LOPIA依據漢神百貨國際精品百貨的定位與高端消費需求量身打造，是既有LOPIA超市的升級版，更是全球首創的超市型態。

LOPIA總經理水元均指出，「PREMIO」在義大利語中帶有「上質、特別價值與更高層次」的意涵，未來漢神LOPIA PREMIO，商品規畫將導入更高等級食材與精緻商品，全面升級，提供不同於既有店型的消費體驗。例如高級精選水，頂級魚介壽司、日本引以為傲的三大品牌和牛，及由主廚與料理人精心設計的精緻熟食等，都讓顧客送禮自用兩相宜。

為打造LOPIA全新店型，LOPIA PREMIO主色調將從過去的紅色，轉為高端形象的金色，漢神百貨指出，引進LOPIA PREMIO不僅是一個全新超市店型的誕生，更是回應高端生活型態與消費需求所提出的全新零售模式，創新店型與精品化購物體驗，預期將為南台灣消費者帶來更多驚喜。

LOPIA（樂比亞）源自日本神奈川縣以「肉鋪」起家的高檔超市，以高CP值生鮮肉品、日式熟食聞名。2021年進入台灣，高雄漢神巨蛋及統一夢時代均有展店，以平價和牛、精緻甜點及親民經營風格著稱。

