快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

宇多田光、Bright入鏡Burberry傳奇風衣企劃 英倫經典的定義與再擴張

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具纖窄肩線、收腰兩項剪裁特色的Chelsea，是Burberry最貼身、也最合適女性穿著的款式。圖／Burberry提供
具纖窄肩線、收腰兩項剪裁特色的Chelsea，是Burberry最貼身、也最合適女性穿著的款式。圖／Burberry提供

經典設計值得討論，因為人們的使用、經驗以及嶄新風格的注入，讓經典歷久彌新。Burberry近期發表全新企劃「傳奇風衣：經典映像」（The Trench, Portraits of an Icon），齊聚20多位在電影、時尚、音樂領域發光發熱的重要面孔，重新詮釋Burberry經典戰壕風衣（Trench Coat）的樣貌，系列全數以黑白影像呈現，更展現了無聲但強韌的英倫風格典範。

Burberry經典的Trench Coat風衣有著多變設計，包含經典的Kensington，並依長短版、細節不同變化出Chelsea、Waterloo、Camden、Fitzrovia等多個經典款式，多數為Regular Fit經典剪裁，亦有俐落短版的Mayfair。

本次Burberry「傳奇風衣：經典映像」形象視覺中，參與拍攝的偶像從英國資深女星Kristin Scott Thomas、英國超模凱特摩絲、泰國男星Bright、日本歌手宇多田光、美國超模Kendall Jenner，同時兼容了英國職業網球選手Jack Draper、英格蘭足球員Eberechi Eze，星光熠熠；然Burberry不忘記展現了對未來的視野遠眺，包含新生代模特兒Iris Lasnet、韓國娛樂圈重量級製作人暨歌手朴軫永（J.Y. Park）蘇格蘭芭蕾舞者（Reece Clarke）亦成為本系列亮點，展現經典、偶像的多元性。

無論是饒舌歌手Kid Cudi沉思望向鏡頭、Kristin Scott Thomas從容的表情、Daisy Edgar-Jones饒富意味的凝望、又或是英國男星Matthew Macfadyen頭上停駐了一只野鴿、閉眼但笑開懷的英國模特兒Erin O’Connor小秀香肩、朴軫永充滿戲劇性的表情，以及Reece Clarke柔軟但帶有戲劇性的肢體語言，在Burberry首席創意總監Daniel Lee督軍、攝影師Tim Walker掌鏡下，一系列黑白照片展現出親密、真實，更帶有生動的趣味性與人味，可視為一次對風衣、對英倫印象的檢視與再擴張。

首席創意總監Daniel為此表示：「這是對Burberry的致敬，向英式風格與精湛工藝致意，也向每一件風衣背後的工匠們表達感謝。」該企劃亦同步發表紀錄式短片，捕捉名人們工作時的即興演出，像回應了平面影像的質感與幽默，也是一次英倫風格的再定義：深刻真實、融入生活，一如Burberry的經典風衣伴隨了百年來的旅人與未來的行者，馭（禦）風抗寒、闊步向前。

短版的Mayfair風衣從Trench Coat改造而來，帶來當代的便利性。圖／Burberry提供
短版的Mayfair風衣從Trench Coat改造而來，帶來當代的便利性。圖／Burberry提供

日本歌星宇多田光。圖／Burberry提供
日本歌星宇多田光。圖／Burberry提供

結合品牌獨家防風防潑水Garbadine布料的風衣與格紋，已是Burberry經典設計。圖／Burberry提供
結合品牌獨家防風防潑水Garbadine布料的風衣與格紋，已是Burberry經典設計。圖／Burberry提供

英國超模Agyness Deyn。圖／Burberry提供
英國超模Agyness Deyn。圖／Burberry提供

英國男星Matthew Macfadyen。圖／Burberry提供
英國男星Matthew Macfadyen。圖／Burberry提供

英國模特兒Erin O’Connor。圖／Burberry提供
英國模特兒Erin O’Connor。圖／Burberry提供

英國資深女星Kristin Scott Thomas。圖／Burberry提供
英國資深女星Kristin Scott Thomas。圖／Burberry提供

英國超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Burberry提供
英國超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Burberry提供

蘇格蘭芭蕾舞者Reece Clarke。圖／Burberry提供
蘇格蘭芭蕾舞者Reece Clarke。圖／Burberry提供

比Kensington更靈活、較Westminster更窄，合適多層次內搭是Waterloo此一版型特色。圖／Burberry提供
比Kensington更靈活、較Westminster更窄，合適多層次內搭是Waterloo此一版型特色。圖／Burberry提供

宇多田光

延伸閱讀

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

用AI將荒謬轉生為幽默！DIESEL 2026春夏形象 想哭更要笑

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

彷彿獻給180周年的工藝情書！LOEWE Amazona 180為經典注入不羈鬆弛感

相關新聞

宇多田光、Bright入鏡Burberry傳奇風衣企劃 英倫經典的定義與再擴張

經典設計值得討論，因為人們的使用、經驗以及嶄新風格的注入，讓經典歷久彌新。Burberry近期發表全新企劃「傳奇風衣：經典映像」（The Trench, Portraits of an Icon），齊聚20多位在電影、時尚、音樂領域發光發熱的重要面孔，重新詮釋Burberry經典戰壕風衣（Trench Coat）的樣貌，系列全數以黑白影像呈現，更展現了無聲但強韌的英倫風格典範。

源起佛羅倫斯的純真 GUCCI Giglio包新色新尺寸 演繹義式當代俐落

義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了新款GUCCI Giglio系列包款，包款名稱出自義大利文中「百合花」（Lily）之意，寬鬆輪廓與多變造型是其特色，包款原本發表於品牌2026早春系列大秀，近期則加碼推出多款新色、新尺寸亮眼登場，展現佛羅倫斯的愜意閒散與時髦風格。

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚（3月6日）在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，打完7局以0：13遭完封提前結束比賽，雖然這場震撼教育的結局難免令人沮喪，但是台灣棒球魂永不退場，中華隊需要球迷的力挺集氣！

「全家」開賣便利商店首見「現沖味噌湯」！3月搭購茶葉蛋享合購價

春季氣溫起伏不定，天氣轉涼時特別需要一碗熱湯暖胃，「全家」率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰的味噌湯，為通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，提供快速又暖心的補給新選擇，首波於限定4間店舖測試販售。

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

《穿越吧！不思議少女》是一部受《愛麗絲夢遊仙境》啟發的動畫電影，探討青春迷惘與自我探索。主角在奇幻世界中重塑人生方向，展示成長的苦澀和溫柔。影片風格細膩，敘事溫和，呼應現實中的不安與期待。

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。