宇多田光、Bright入鏡Burberry傳奇風衣企劃 英倫經典的定義與再擴張

經典設計值得討論，因為人們的使用、經驗以及嶄新風格的注入，讓經典歷久彌新。Burberry近期發表全新企劃「傳奇風衣：經典映像」（The Trench, Portraits of an Icon），齊聚20多位在電影、時尚、音樂領域發光發熱的重要面孔，重新詮釋Burberry經典戰壕風衣（Trench Coat）的樣貌，系列全數以黑白影像呈現，更展現了無聲但強韌的英倫風格典範。

Burberry經典的Trench Coat風衣有著多變設計，包含經典的Kensington，並依長短版、細節不同變化出Chelsea、Waterloo、Camden、Fitzrovia等多個經典款式，多數為Regular Fit經典剪裁，亦有俐落短版的Mayfair。

本次Burberry「傳奇風衣：經典映像」形象視覺中，參與拍攝的偶像從英國資深女星Kristin Scott Thomas、英國超模凱特摩絲、泰國男星Bright、日本歌手宇多田光、美國超模Kendall Jenner，同時兼容了英國職業網球選手Jack Draper、英格蘭足球員Eberechi Eze，星光熠熠；然Burberry不忘記展現了對未來的視野遠眺，包含新生代模特兒Iris Lasnet、韓國娛樂圈重量級製作人暨歌手朴軫永（J.Y. Park）蘇格蘭芭蕾舞者（Reece Clarke）亦成為本系列亮點，展現經典、偶像的多元性。

無論是饒舌歌手Kid Cudi沉思望向鏡頭、Kristin Scott Thomas從容的表情、Daisy Edgar-Jones饒富意味的凝望、又或是英國男星Matthew Macfadyen頭上停駐了一只野鴿、閉眼但笑開懷的英國模特兒Erin O’Connor小秀香肩、朴軫永充滿戲劇性的表情，以及Reece Clarke柔軟但帶有戲劇性的肢體語言，在Burberry首席創意總監Daniel Lee督軍、攝影師Tim Walker掌鏡下，一系列黑白照片展現出親密、真實，更帶有生動的趣味性與人味，可視為一次對風衣、對英倫印象的檢視與再擴張。

首席創意總監Daniel為此表示：「這是對Burberry的致敬，向英式風格與精湛工藝致意，也向每一件風衣背後的工匠們表達感謝。」該企劃亦同步發表紀錄式短片，捕捉名人們工作時的即興演出，像回應了平面影像的質感與幽默，也是一次英倫風格的再定義：深刻真實、融入生活，一如Burberry的經典風衣伴隨了百年來的旅人與未來的行者，馭（禦）風抗寒、闊步向前。

短版的Mayfair風衣從Trench Coat改造而來，帶來當代的便利性。圖／Burberry提供

日本歌星宇多田光。圖／Burberry提供

結合品牌獨家防風防潑水Garbadine布料的風衣與格紋，已是Burberry經典設計。圖／Burberry提供

英國超模Agyness Deyn。圖／Burberry提供

英國男星Matthew Macfadyen。圖／Burberry提供

英國模特兒Erin O’Connor。圖／Burberry提供

英國資深女星Kristin Scott Thomas。圖／Burberry提供

英國超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Burberry提供

蘇格蘭芭蕾舞者Reece Clarke。圖／Burberry提供