源起佛羅倫斯的純真 GUCCI Giglio包新色新尺寸 演繹義式當代俐落

義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了新款GUCCI Giglio系列包款，包款名稱出自義大利文中「百合花」（Lily）之意，寬鬆輪廓與多變造型是其特色，包款原本發表於品牌2026早春系列大秀，近期則加碼推出多款新色、新尺寸亮眼登場，展現佛羅倫斯的愜意閒散與時髦風格。

在西方宗教文化中，百合花象徵了純真和貞潔，百合花同時也散見於十一世紀貴族印章、硬幣、雕像，甚至教堂的彩繪玻璃。百合花更在義大利文化中帶有重要意義，從11世紀起，百合花就是佛羅倫斯的市徽，更帶有高貴與城邦的神聖性，而佛羅倫斯正是GUCCI品牌的誕生之地，知名的GUCCI典藏之家正位於佛羅倫斯歷史可追溯至15世紀的「賽提曼尼宮」 (Palazzo Settimanni）。

最早在GUCCI 2026早春大秀現身的GUCCI Giglio包款，是以輕鬆隨性的托特包為輪廓基礎，柔軟但帶有結構感是其特色，並以內部寬敞的收納空間滿足了現代人的收納機能與提取便利性，可肩背、亦可對折成手拿包，一包帶來兩種造型可能，自發表以來也曾為出生於倫敦的美國模特兒Emily Ratajkowski於街頭配戴造型。

Double G的金屬Logo和可拆卸的內袋讓GUCCI Giglio包款同時具備了裝飾與機能性，來到2026年春季，GUCCI也同步加碼多種材質與配色細節，五種配置分別為牛仔藍色帆布搭配藍紅藍Web織紋細節、GG老花卡其色帆布搭配綠紅綠Web織紋、深褐色麂皮、棕色全皮革，以及低調印有黑色GG Logo的帆布搭配綠紅綠Web織紋，合計五種款式，另有小型款式。

五種配置皆為大型款，訂價約自72,500元至11萬6,200元不等，以沈穩中散發懷舊魅力重新詮釋了GUCCI的風格核心：優雅、當代而純粹，可洽全台GUCCI專門店詢問。

GUCCI Giglio深褐色麂皮大尺寸托特包，99,600元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio卡其色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio牛仔藍色GG帆布大型托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio深褐色麂皮大尺寸托特包，99,600元。圖／GUCCI提供

寬敞的收納空間與可拆卸內袋，滿足了造型與日常生活需求。圖／GUCCI提供