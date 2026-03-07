快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

源起佛羅倫斯的純真 GUCCI Giglio包新色新尺寸 演繹義式當代俐落

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
美國名模Emily Ratajkowski曾以GUCCI Giglio包款搭配造型，一秀大都會俐落風格。圖／GUCCI提供
美國名模Emily Ratajkowski曾以GUCCI Giglio包款搭配造型，一秀大都會俐落風格。圖／GUCCI提供

義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了新款GUCCI Giglio系列包款，包款名稱出自義大利文中「百合花」（Lily）之意，寬鬆輪廓與多變造型是其特色，包款原本發表於品牌2026早春系列大秀，近期則加碼推出多款新色、新尺寸亮眼登場，展現佛羅倫斯的愜意閒散與時髦風格。

在西方宗教文化中，百合花象徵了純真和貞潔，百合花同時也散見於十一世紀貴族印章、硬幣、雕像，甚至教堂的彩繪玻璃。百合花更在義大利文化中帶有重要意義，從11世紀起，百合花就是佛羅倫斯的市徽，更帶有高貴與城邦的神聖性，而佛羅倫斯正是GUCCI品牌的誕生之地，知名的GUCCI典藏之家正位於佛羅倫斯歷史可追溯至15世紀的「賽提曼尼宮」 (Palazzo Settimanni）。

最早在GUCCI 2026早春大秀現身的GUCCI Giglio包款，是以輕鬆隨性的托特包為輪廓基礎，柔軟但帶有結構感是其特色，並以內部寬敞的收納空間滿足了現代人的收納機能與提取便利性，可肩背、亦可對折成手拿包，一包帶來兩種造型可能，自發表以來也曾為出生於倫敦的美國模特兒Emily Ratajkowski於街頭配戴造型。

Double G的金屬Logo和可拆卸的內袋讓GUCCI Giglio包款同時具備了裝飾與機能性，來到2026年春季，GUCCI也同步加碼多種材質與配色細節，五種配置分別為牛仔藍色帆布搭配藍紅藍Web織紋細節、GG老花卡其色帆布搭配綠紅綠Web織紋、深褐色麂皮、棕色全皮革，以及低調印有黑色GG Logo的帆布搭配綠紅綠Web織紋，合計五種款式，另有小型款式。

五種配置皆為大型款，訂價約自72,500元至11萬6,200元不等，以沈穩中散發懷舊魅力重新詮釋了GUCCI的風格核心：優雅、當代而純粹，可洽全台GUCCI專門店詢問。

GUCCI Giglio深褐色麂皮大尺寸托特包，99,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Giglio深褐色麂皮大尺寸托特包，99,600元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio卡其色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Giglio卡其色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio牛仔藍色GG帆布大型托特包，72,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Giglio牛仔藍色GG帆布大型托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio深褐色麂皮大尺寸托特包，99,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Giglio深褐色麂皮大尺寸托特包，99,600元。圖／GUCCI提供

寬敞的收納空間與可拆卸內袋，滿足了造型與日常生活需求。圖／GUCCI提供
寬敞的收納空間與可拆卸內袋，滿足了造型與日常生活需求。圖／GUCCI提供

柔軟、造型多變的GUCCI Giglio包款，呈現與品牌發祥地佛羅倫斯的淵源，卻有著當代的義式時髦。圖／GUCCI提供
柔軟、造型多變的GUCCI Giglio包款，呈現與品牌發祥地佛羅倫斯的淵源，卻有著當代的義式時髦。圖／GUCCI提供

義大利 佛羅倫斯

延伸閱讀

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

彷彿獻給180周年的工藝情書！LOEWE Amazona 180為經典注入不羈鬆弛感

FENDI大秀 完美演繹義式都會優雅

相關新聞

宇多田光、Bright入鏡Burberry傳奇風衣企劃 英倫經典的定義與再擴張

經典設計值得討論，因為人們的使用、經驗以及嶄新風格的注入，讓經典歷久彌新。Burberry近期發表全新企劃「傳奇風衣：經典映像」（The Trench, Portraits of an Icon），齊聚20多位在電影、時尚、音樂領域發光發熱的重要面孔，重新詮釋Burberry經典戰壕風衣（Trench Coat）的樣貌，系列全數以黑白影像呈現，更展現了無聲但強韌的英倫風格典範。

源起佛羅倫斯的純真 GUCCI Giglio包新色新尺寸 演繹義式當代俐落

義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了新款GUCCI Giglio系列包款，包款名稱出自義大利文中「百合花」（Lily）之意，寬鬆輪廓與多變造型是其特色，包款原本發表於品牌2026早春系列大秀，近期則加碼推出多款新色、新尺寸亮眼登場，展現佛羅倫斯的愜意閒散與時髦風格。

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚（3月6日）在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，打完7局以0：13遭完封提前結束比賽，雖然這場震撼教育的結局難免令人沮喪，但是台灣棒球魂永不退場，中華隊需要球迷的力挺集氣！

「全家」開賣便利商店首見「現沖味噌湯」！3月搭購茶葉蛋享合購價

春季氣溫起伏不定，天氣轉涼時特別需要一碗熱湯暖胃，「全家」率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰的味噌湯，為通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，提供快速又暖心的補給新選擇，首波於限定4間店舖測試販售。

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

《穿越吧！不思議少女》是一部受《愛麗絲夢遊仙境》啟發的動畫電影，探討青春迷惘與自我探索。主角在奇幻世界中重塑人生方向，展示成長的苦澀和溫柔。影片風格細膩，敘事溫和，呼應現實中的不安與期待。

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。