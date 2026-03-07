苗栗公館10.8度比迎風面地區冷原因曝 東北季風擾周末 北東溼答答

今天清晨本島平地低溫出現在苗栗以南的中部地區，最低溫為苗栗公館10.8度，雲林古坑也只有11.7度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，原因是受到東北季風增強南下帶來冷空氣影響，配合雲量偏少的輻射冷卻作用；至於北部、東北部因為雲量偏多，缺少輻射冷卻作用，溫度反而不像中部來得低。

今天東北季風較強，不過，他說，中層水氣減少，因此降雨明顯減緩，迎風面基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，桃竹一帶雲量較多，苗栗往南相對晴朗。北台灣明顯偏涼，新竹及以北到宜蘭一帶白天高溫17至20度，苗栗及以南到嘉義還有花蓮、台東一帶高溫21至25度，南高屏地區高溫26至28度，南北之間的溫差相當明顯。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，輻射冷卻較明顯的區域可能會降到10至12度之間，偏涼到偏冷的溫度，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫14至16度，輻射冷卻較明顯的地方有機會降到12至14度。中南部的日夜溫差顯著，早出晚歸特別注意。

明天仍受東北季風影響，吳聖宇表示，季風強度稍微減弱，水氣仍然較少，天氣型態跟今天類似，迎風面基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶仍有些局部短暫陣雨，桃竹一帶為多雲或多雲到晴，苗栗以南為晴到多雲天氣。

溫度方面，他說，明天桃園、大台北到宜蘭一帶仍較偏涼，白天高溫18至20度，新竹苗栗及花蓮台東等地高溫22至24度，中部地區高溫24至26度，南部高溫26至28度。明晚到下周一清晨中北部、東北部空曠地區低溫16至18度，空曠地區低溫14度或以下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區16度或以下，注意輻射冷卻低溫發生的機會，以及日夜溫差較為明顯的情況。

吳聖宇表示，下周一到下周二華南雲雨帶東移，有另一波東北季風遞補南下，季風強度再度增強，下周一白天在台中以北到東半部地區降雨逐漸增多，下周一晚間到下周二白天可能中部地區及南部山區有局部短暫陣雨機會。下周二晚間之後，水氣才會減少，東北季風慢慢減弱，西半部地區降雨才會逐漸減少，轉為多雲天氣，東半部則仍會有局部短暫陣雨機會。

因為東北季東北季風增強又會帶來北方的冷空氣，吳聖宇表示，因此下周一下半天開始北台灣的溫度又將會有逐漸下降的趨勢，白天高溫的預報看起來跟周日差不多。下周二白天東北季風較強，配合降雨較多的情況，各地溫度都較偏涼。

吳聖宇表示，下周三將是東北季風相對較弱的一個空檔，水氣也較少，除了迎風面的基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶仍有局部短暫陣雨外，其他地方為多雲或有陽光的天氣型態。下周四到下周六則是又有一波東北季風南下增強的過程，中層也有一個較深的短波槽要經過台灣附近，但是水氣看起來不多，短波槽經過後有明顯的乾空氣要進來，因此下周後期的這波東北季風南下可能對天氣的部分影響較有限。

他預估下周四北部、東半部有些短暫陣雨機會，到了下周五、六各地大致都是晴到多雲的天氣型態，甚至15日東北季風減弱，空氣依然偏乾，各地仍將維持晴到多雲的天氣為主。

吳聖宇表示，值得注意的是，下周後半的這波東北季風因為中層短波槽線預報相當明顯，往南擺動的幅度也很大，帶動南下的冷空氣會不會較強很值得觀察。目前預報雖然還是東北季風等級，但也不排除會達到冷氣團程度。尤其是如果搭配轉乾之後的輻射冷卻作用，出現低溫的機會應該是有的，後續的預報變化需要持續多加留意。春季的天氣跟溫度變動都很大，注意最新預報資料的更新情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。