謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援
世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚（3月6日）在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，打完7局以0：13遭完封提前結束比賽，雖然這場震撼教育的結局難免令人沮喪，但是台灣棒球魂永不退場，中華隊需要球迷的力挺集氣！
為了感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，號召球迷一起為中華隊應援，包括CITY CAFE美式咖啡（特大杯）買2送2、杜老爺甜筒買2送1、農心辛拉麵／辛炒麵辛辣白菜買2送2、麥香檸檬紅茶600ml買2送1、寶礦力水得（低卡）580ml買2送1、法國EVIAN依雲天然礦泉水500ml買2送2、森永in果凍買2送1、思樂冰特大杯全口味買1送1。中華隊周邊商品現正限量預購中。
●附註：詳細活動內容以門市、官網、官方社群公告為準。
