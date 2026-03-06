快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，法國EVIAN依雲天然礦泉水500ml買2送2。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，法國EVIAN依雲天然礦泉水500ml買2送2。圖／7-ELEVEN提供

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚（3月6日）在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，打完7局以0：13遭完封提前結束比賽，雖然這場震撼教育的結局難免令人沮喪，但是台灣棒球魂永不退場，中華隊需要球迷的力挺集氣！

為了感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，號召球迷一起為中華隊應援，包括CITY CAFE美式咖啡（特大杯）買2送2、杜老爺甜筒買2送1、農心辛拉麵／辛炒麵辛辣白菜買2送2、麥香檸檬紅茶600ml買2送1、寶礦力水得（低卡）580ml買2送1、法國EVIAN依雲天然礦泉水500ml買2送2、森永in果凍買2送1、思樂冰特大杯全口味買1送1。中華隊周邊商品現正限量預購中。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、官方社群公告為準。

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，麥香檸檬紅茶600ml買2送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，麥香檸檬紅茶600ml買2送1。圖／7-ELEVEN提供

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，杜老爺甜筒買2送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，杜老爺甜筒買2送1。圖／7-ELEVEN提供

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，思樂冰特大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，思樂冰特大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，森永in果凍買2送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，森永in果凍買2送1。圖／7-ELEVEN提供

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，寶礦力水得（低卡）580ml買2送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，寶礦力水得（低卡）580ml買2送1。圖／7-ELEVEN提供

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，CITY CAFE美式咖啡（特大杯）買2送2。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，CITY CAFE美式咖啡（特大杯）買2送2。圖／7-ELEVEN提供

感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，農心辛拉麵／辛炒麵辛辣白菜買2送2。圖／7-ELEVEN提供
感謝中華隊奮戰到底，7-ELEVEN將於3月7日至3月8日推出限時優惠，農心辛拉麵／辛炒麵辛辣白菜買2送2。圖／7-ELEVEN提供

法國 日本隊 中華隊

延伸閱讀

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

全台應援WBC經典賽！全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

星巴克「買一送一」來了！只有1天、為WBC中華隊首戰集氣

相關新聞

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚（3月6日）在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，打完7局以0：13遭完封提前結束比賽，雖然這場震撼教育的結局難免令人沮喪，但是台灣棒球魂永不退場，中華隊需要球迷的力挺集氣！

「全家」開賣便利商店首見「現沖味噌湯」！3月搭購茶葉蛋享合購價

春季氣溫起伏不定，天氣轉涼時特別需要一碗熱湯暖胃，「全家」率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰的味噌湯，為通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，提供快速又暖心的補給新選擇，首波於限定4間店舖測試販售。

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

《穿越吧！不思議少女》是一部受《愛麗絲夢遊仙境》啟發的動畫電影，探討青春迷惘與自我探索。主角在奇幻世界中重塑人生方向，展示成長的苦澀和溫柔。影片風格細膩，敘事溫和，呼應現實中的不安與期待。

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

結構主義在2026秋冬被賦予了溫柔靈魂，Bottega Veneta在米蘭時裝周期間，創意總監Louise Trotte透過俐落線條、看似克制卻張揚的姿態，帶來合計全數81套造型。大秀包含好萊塢影后Julianne Moore、韓國男團Stray Kids成員I.N皆是座上賓，Bottega Veneta本季再透過剪裁與輪廓的實驗，讓服裝成為跨時空與情感的媒介，將剛強與細緻完美相容。

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。