「全家」開賣便利商店首見「現沖味噌湯」！3月搭購茶葉蛋享合購價

春季氣溫起伏不定，天氣轉涼時特別需要一碗熱湯暖胃，「全家」率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰的味噌湯，為通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，提供快速又暖心的補給新選擇，首波於限定4間店舖測試販售。

「全家」開賣的「現沖味噌湯」杯杯可見海帶芽、豆腐與卷麩等豐盛配料，湯底採用日本第一味噌品牌MARUKOME丸米綜合味噌醬，以米味噌、豆味噌與麥味噌3種味噌調和，風味更濃厚醇香。機台操作流程簡單直覺，只需撕開乾料包倒入湯杯、放置定位後按下注水鍵，機台即依設定水量與溫度自動注入味噌熱湯，確保風味穩定、濃淡一致，約30秒即可完成一杯料好味美的「現沖味噌湯」。即日起於「全家」新竹龍山店、新竹交大店、新文大店、台北長賓店4間店舖測試販售，預計今年將擴大導入至100間店舖。

「現沖味噌湯」每杯售價35元，歡慶新品上市，即日起至3月31日前享嘗鮮優惠價29元，凡於「全家」購買「現沖味噌湯」搭購茶葉蛋一顆，3月31日前享暖心合購價39元。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

全家便利商店限店首賣「現沖味噌湯」，3月31日前享嘗鮮優惠價29元，搭購茶葉蛋一顆再享暖心合購價39元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，限店開賣「現沖味噌湯」。圖／全家便利商店提供