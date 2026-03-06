快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
穿越吧！不思議少女 劇照
穿越吧！不思議少女 劇照

《穿越吧！不思議少女》（Dive in Wonderland）是部以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感的日本動畫電影，不過整體氣質和很多人印象中的「瘋狂仙境」不太一樣。這部作品更像是一段關於青春迷惘與自我探索的旅程，帶著一點溫柔、也帶著一點成長的苦澀。

電影的主角是一名對未來感到迷惘的年輕女孩，在一次意外之中踏入奇幻世界，並與「愛麗絲」相遇。

設定來看，確實延續了經典童話的世界觀，但故事重心並不在奇幻冒險本身，而是放在主角的內心變化。整個旅程更像是一場象徵性的成長過程，透過不同角色與事件，讓她重新思考自己的人生方向。

穿越吧！不思議少女 劇照
穿越吧！不思議少女 劇照

觀影過程中，容易想到《跳躍吧！時空少女》。兩部作品雖然題材不同，但都帶著相似的青春氣息：那種站在人生分岔口時的不安、迷惘，以及對未來既期待又害怕的情緒。《穿越吧！不思議少女》同樣把這種情感放在核心，讓奇幻世界成為映照現實的舞台。

穿越吧！不思議少女 劇照
穿越吧！不思議少女 劇照

畫面呈現上，由 P.A.WORKS 打造的畫面依舊維持一貫細膩的風格。Wonderland 的場景色彩夢幻，角色表情與動作也相當柔和，視覺氛圍很舒服。

不過若是期待《愛麗絲夢遊仙境》那種瘋狂又荒誕的世界觀，可能會覺得這部作品稍微收斂了一點。電影在敘事上比較線性，也更偏向成長故事，因此冒險感與戲劇張力相對溫和。節奏或許顯得平淡，但自己本身正喜歡這種安靜而柔軟的敘事方式。

穿越吧！不思議少女 劇照
穿越吧！不思議少女 劇照

《穿越吧！不思議少女》是一段講述關於青春與自我理解的旅程。它透過熟悉的童話世界，講的是每個人在成長過程中都可能遇到的問題：當未來充滿不確定時，我們該如何找到自己的方向？

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

來一杯奶茶

追蹤

相關新聞

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

《穿越吧！不思議少女》是一部受《愛麗絲夢遊仙境》啟發的動畫電影，探討青春迷惘與自我探索。主角在奇幻世界中重塑人生方向，展示成長的苦澀和溫柔。影片風格細膩，敘事溫和，呼應現實中的不安與期待。

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

結構主義在2026秋冬被賦予了溫柔靈魂，Bottega Veneta在米蘭時裝周期間，創意總監Louise Trotte透過俐落線條、看似克制卻張揚的姿態，帶來合計全數81套造型。大秀包含好萊塢影后Julianne Moore、韓國男團Stray Kids成員I.N皆是座上賓，Bottega Veneta本季再透過剪裁與輪廓的實驗，讓服裝成為跨時空與情感的媒介，將剛強與細緻完美相容。

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

BL奇幻影集《向流星許願的我們》3月26日 LINE TV 獨家首播

《向流星許願的我們》初孟軒（左）與鍾岳軒共組情感張力十足的「皓永CP」。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供） BL 奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，聯合數位文創共同出品，潘心慧、徐薇婷監製，金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。官方近日釋出前導預告，並公開雙CP 視覺海報，兩組CP 曖昧值，拉滿的對視瞬間、失控升溫的激情熱吻畫面首度曝光，引爆粉絲熱烈討論。本劇將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV 獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

全家會員衝破2,000萬！Fa 點流通1,600億點 3月大兌點開跑

全家（5903）6日宣布會員數正式突破2,000萬人！全家深耕會員經濟，2025年掌握Fa點「APP遊戲體驗、多元兌點商組、跨界點數交換」三大運用場景，並運用「家戶飲品、日用剛需」兩大會員兌點商組策略，助攻會員累、兌點成長超過3成，帶動全年Fa點流通量超過1,600億點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。