快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
安成宰主廚是韓國最具代表性的名廚之一。圖／摘自IG（@sungmosu）
安成宰主廚是韓國最具代表性的名廚之一。圖／摘自IG（@sungmosu）

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

「Mosu Seoul」2017年創立於首爾漢南洞，並接連獲得米其林一、二、三星殊榮；2023年至2024年間，「Mosu Seoul」是韓國唯一的米其林三星餐廳，2024年同時榮獲「世界50最佳餐廳」第86名。

後來主廚安成宰決定結束與「Mosu Seoul 」主要投資方CJ集團的合作關係，餐廳在2024年元月底休業進入整頓期，並搬遷新址至首爾龍山區南山Grand Hyatt Seoul附近，於2025年3月22日正式重新開幕。也因為暫時歇業的關係，所以「Mosu Seoul」在《首爾釜山米其林指南2025》的榜單上交了白卷，今年在遷址後捲土重來，「Mosu Seoul」是以新進榜餐廳的身份，首次入榜即拿下二星榮耀。

全新的「Mosu Seoul」選址於首爾龍山區南山山腳下，隱身於喧囂外的白色建築，由知名建築師曹敏碩操刀，將極簡主義與自然景觀完美融合。餐廳中午不營業，僅於晚餐時段供餐，每個餐期僅釋出20至24個座位，公認是「全韓最難訂」的餐廳。

美籍韓裔主廚安成宰擅長融合韓式靈魂、美式創意與日式極致，再透過極其精準的法式烹飪技法呈現。他精通於處理在高級餐飲中不常見的「庶民食材」，將其提升到米其林三星的高度。

比如他能將平凡的牛蒡處理得如同紙張般薄脆且風味濃郁，成為「Mosu Seoul」最具代表性的開胃菜。甘鯛以清蒸方式處理，搭配上豐富的冬季時蔬，便能單純展現食材最純粹的風味。平凡的地瓜經過安成宰以炭火三重烘烤後，外酥內軟、甜香與堅果風味兼具，入口即化。

隨著「Mosu Seoul」重新開幕並再次摘下米其林二星，安成宰也再次展現出他對食材與料理極致且精準無比的掌控力。隨著團隊日益成熟與新空間逐步穩定，這位傳奇名廚再度拿下米其林三星的日子，全世界都引頸期盼。

以清蒸甘鯛與多樣化冬季時蔬為主軸，單純展現食材最純粹的風味。圖／摘自IG（@mosuseoul）
以清蒸甘鯛與多樣化冬季時蔬為主軸，單純展現食材最純粹的風味。圖／摘自IG（@mosuseoul）

炭火三重烤地瓜，外酥內軟、甜香與堅果風味兼具，入口即化，帶來濃郁的地瓜香氣。圖／摘自IG（@mosuseoul）
炭火三重烤地瓜，外酥內軟、甜香與堅果風味兼具，入口即化，帶來濃郁的地瓜香氣。圖／摘自IG（@mosuseoul）

安成宰主廚的「Mosu Seoul」餐廳，於《首爾釜山米其林指南2026》獲得二星殊榮。圖／翻攝自米其林官方直播畫面
安成宰主廚的「Mosu Seoul」餐廳，於《首爾釜山米其林指南2026》獲得二星殊榮。圖／翻攝自米其林官方直播畫面

將薄切牛蒡以甜醬油烹煮後風乾，再以備長炭炙烤，搭配發酵奶油與山椒莓，吃起來如紙張般薄脆卻風味濃郁。圖／摘自IG（@mosuseoul）
將薄切牛蒡以甜醬油烹煮後風乾，再以備長炭炙烤，搭配發酵奶油與山椒莓，吃起來如紙張般薄脆卻風味濃郁。圖／摘自IG（@mosuseoul）

餐廳 黑白大廚

延伸閱讀

「2026首爾釜山米其林指南」揭曉！孫鍾元、姜敏哲並列「雙星主廚」

獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館POLUX插旗台北 5月試營運

總獎金70萬元！尋找最強豬肉料理 「2026新北黑白切大賽」27日前報名

JL Studio蟬聯二星 林恬耀用台灣食材創作新加坡料理

相關新聞

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

《穿越吧！不思議少女》是一部受《愛麗絲夢遊仙境》啟發的動畫電影，探討青春迷惘與自我探索。主角在奇幻世界中重塑人生方向，展示成長的苦澀和溫柔。影片風格細膩，敘事溫和，呼應現實中的不安與期待。

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

結構主義在2026秋冬被賦予了溫柔靈魂，Bottega Veneta在米蘭時裝周期間，創意總監Louise Trotte透過俐落線條、看似克制卻張揚的姿態，帶來合計全數81套造型。大秀包含好萊塢影后Julianne Moore、韓國男團Stray Kids成員I.N皆是座上賓，Bottega Veneta本季再透過剪裁與輪廓的實驗，讓服裝成為跨時空與情感的媒介，將剛強與細緻完美相容。

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

BL奇幻影集《向流星許願的我們》3月26日 LINE TV 獨家首播

《向流星許願的我們》初孟軒（左）與鍾岳軒共組情感張力十足的「皓永CP」。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供） BL 奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，聯合數位文創共同出品，潘心慧、徐薇婷監製，金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。官方近日釋出前導預告，並公開雙CP 視覺海報，兩組CP 曖昧值，拉滿的對視瞬間、失控升溫的激情熱吻畫面首度曝光，引爆粉絲熱烈討論。本劇將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV 獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

全家會員衝破2,000萬！Fa 點流通1,600億點 3月大兌點開跑

全家（5903）6日宣布會員數正式突破2,000萬人！全家深耕會員經濟，2025年掌握Fa點「APP遊戲體驗、多元兌點商組、跨界點數交換」三大運用場景，並運用「家戶飲品、日用剛需」兩大會員兌點商組策略，助攻會員累、兌點成長超過3成，帶動全年Fa點流通量超過1,600億點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。