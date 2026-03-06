「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

「Mosu Seoul」2017年創立於首爾漢南洞，並接連獲得米其林一、二、三星殊榮；2023年至2024年間，「Mosu Seoul」是韓國唯一的米其林三星餐廳，2024年同時榮獲「世界50最佳餐廳」第86名。

後來主廚安成宰決定結束與「Mosu Seoul 」主要投資方CJ集團的合作關係，餐廳在2024年元月底休業進入整頓期，並搬遷新址至首爾龍山區南山Grand Hyatt Seoul附近，於2025年3月22日正式重新開幕。也因為暫時歇業的關係，所以「Mosu Seoul」在《首爾釜山米其林指南2025》的榜單上交了白卷，今年在遷址後捲土重來，「Mosu Seoul」是以新進榜餐廳的身份，首次入榜即拿下二星榮耀。

全新的「Mosu Seoul」選址於首爾龍山區南山山腳下，隱身於喧囂外的白色建築，由知名建築師曹敏碩操刀，將極簡主義與自然景觀完美融合。餐廳中午不營業，僅於晚餐時段供餐，每個餐期僅釋出20至24個座位，公認是「全韓最難訂」的餐廳。

美籍韓裔主廚安成宰擅長融合韓式靈魂、美式創意與日式極致，再透過極其精準的法式烹飪技法呈現。他精通於處理在高級餐飲中不常見的「庶民食材」，將其提升到米其林三星的高度。

比如他能將平凡的牛蒡處理得如同紙張般薄脆且風味濃郁，成為「Mosu Seoul」最具代表性的開胃菜。甘鯛以清蒸方式處理，搭配上豐富的冬季時蔬，便能單純展現食材最純粹的風味。平凡的地瓜經過安成宰以炭火三重烘烤後，外酥內軟、甜香與堅果風味兼具，入口即化。

隨著「Mosu Seoul」重新開幕並再次摘下米其林二星，安成宰也再次展現出他對食材與料理極致且精準無比的掌控力。隨著團隊日益成熟與新空間逐步穩定，這位傳奇名廚再度拿下米其林三星的日子，全世界都引頸期盼。

以清蒸甘鯛與多樣化冬季時蔬為主軸，單純展現食材最純粹的風味。圖／摘自IG（@mosuseoul）

炭火三重烤地瓜，外酥內軟、甜香與堅果風味兼具，入口即化，帶來濃郁的地瓜香氣。圖／摘自IG（@mosuseoul）

安成宰主廚的「Mosu Seoul」餐廳，於《首爾釜山米其林指南2026》獲得二星殊榮。圖／翻攝自米其林官方直播畫面