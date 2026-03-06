Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織
結構主義在2026秋冬被賦予了溫柔靈魂，Bottega Veneta在米蘭時裝周期間，創意總監Louise Trotte透過俐落線條、看似克制卻張揚的姿態，帶來合計全數81套造型。大秀包含好萊塢影后Julianne Moore、韓國男團Stray Kids成員I.N皆是座上賓，Bottega Veneta本季再透過剪裁與輪廓的實驗，讓服裝成為跨時空與情感的媒介，將剛強與細緻完美相容。
米蘭人心中總藏入一份未說明的集體意識：「為群體而穿，也為自己而穿」，並在本季中昭然若揭：一種集體的服裝美學，帶有自信、因裝扮自心裡揚起的驕傲。絲綢、斜紋綢、針織與科技纖維在此交會，模擬出如同天然皮草的豐盈紋理，Bottega Veneta並從多位經典人物得到啟發，從希臘傳奇女高音Maria Callas到義大利導演Pier Paolo Pasolini，從舞臺上的渲染力到對社會的批判性，交織出對藝術真誠無法妥協的愛，成為本季靈魂基調。
整個2026秋冬系列如同獻給集體表達力量的讚歌，是心智與雙手交織的曼妙協作。開場的Look 1以貌似寬鬆的Oversized輪廓掀開風格序幕，比例經過刻意放大，但在寬袖與腰身之間，仍保留了內縮的優雅。模特兒手持全新、對開設計的Intrecciato編織皮革包款，搭配毛帽與金屬圓珠短項鍊，呈現出一種懷舊且內斂的古典氣息；此種戲劇性的比例結構，同樣體現在Look28的皮革雙排扣長版外套，以頭重腳輕的倒三角剪裁，營造出強大氣場。
輪廓的張力隨大秀進程進一步延伸，Look57展現了輕快與力量的平衡，以俐落輕快的針織背心搭配斜杈設計的Intrecciato編織皮革長裙，腳踩澎鬆的毛毛拖鞋，展現了隨興奢華，尤其超長寬版皮腰帶以粗獷氣息，最終反襯出編織工藝的柔軟、細緻自信。
