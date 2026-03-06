快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北漢來大飯店於3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住6,815元。圖/台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店於3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住6,815元。圖/台北漢來大飯店提供

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

台北漢來「雙寵奢享買一送一」住房專案，每日下午5點至晚上8點半Happy Hour享受微醺時光，平日周一至周四限定推出兩款茶酒「遇見南港」及「桂花香」品茶香文化，悠閒享受高空25樓台北市難得一見的城市與山景交織絕美天際線。

「3月城市度假日」專案指定日住房時間： 3/12、3/13、3/15、3/17、3/22、3/23、3/29、3/30、3/31，豪華客房6,815元，含minibar，每房依入住人數致贈1～2客島語餐廳自助早餐，可免費使用健身房、戶外游泳池、三溫暖等設施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貴賓軒行政酒廊平日Happy Hour限定推出創意茶酒「遇見南港」及「桂花香」。圖/台北漢來大飯店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
貴賓軒行政酒廊平日Happy Hour限定推出創意茶酒「遇見南港」及「桂花香」。圖/台北漢來大飯店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北漢來大飯店即日起至3月31日推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，行政豪華客房買一晚送一晚19,000元。圖/台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店即日起至3月31日推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，行政豪華客房買一晚送一晚19,000元。圖/台北漢來大飯店提供

早餐 餐廳

延伸閱讀

寒舍集團限時72小時快閃 推三館聯賣住房專案

相關新聞

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

BL奇幻影集《向流星許願的我們》3月26日 LINE TV 獨家首播

《向流星許願的我們》初孟軒（左）與鍾岳軒共組情感張力十足的「皓永CP」。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供） BL 奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，聯合數位文創共同出品，潘心慧、徐薇婷監製，金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。官方近日釋出前導預告，並公開雙CP 視覺海報，兩組CP 曖昧值，拉滿的對視瞬間、失控升溫的激情熱吻畫面首度曝光，引爆粉絲熱烈討論。本劇將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV 獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

全家會員衝破2,000萬！Fa 點流通1,600億點 3月大兌點開跑

全家（5903）6日宣布會員數正式突破2,000萬人！全家深耕會員經濟，2025年掌握Fa點「APP遊戲體驗、多元兌點商組、跨界點數交換」三大運用場景，並運用「家戶飲品、日用剛需」兩大會員兌點商組策略，助攻會員累、兌點成長超過3成，帶動全年Fa點流通量超過1,600億點。

日本強勢品牌 LOPIA 超市為漢神百貨量身訂制 百貨零售業新里程碑

日本強勢品牌LOPIA超市針對高雄漢神百貨精品定位，量身打造全新升級品牌「LOPIA PREMIO」，預計第3季盛大登場，象徵漢神百貨與品牌方在零售創新上的策略合作成果，打造全球首創、全台獨家的全新升級超市型態，成為國內百貨零售市場的重要里程碑。

不用抽、直接送！王品、西堤牛排聯手贈豪華海味　安心亞陪你玩大富翁

隨著3月白色情人節浪漫來臨，連鎖餐飲龍頭王品集團旗下兩大指標品牌「王品牛排」與「西堤牛排」聯手出擊，為廣大饕客與海鮮控奉上超值的春季加菜福利。即日起至4月30日，不論平日或假日，消費者只要前往全台門市享用2客套餐並出示指定活動畫面，即可免費獲贈精緻海鮮料理，讓民眾在春暖花開的季節裡，能以誠意十足的海陸饗宴慰勞味蕾。

全家導入味噌湯機對決7-ELEVEN 現做玉米濃湯 超商熱湯戰開打

氣溫帶動熱食需求升溫，超商雙雄搶攻「暖胃商機」。繼7-ELEVEN今年1月率先推出現做玉米濃湯後，全家（5903）6日也宣布，導入日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，預計今年將擴大導入至100家門市。兩大超商相繼布局現沖熱湯市場，掀起新一波熱食競爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。