每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

台北漢來「雙寵奢享買一送一」住房專案，每日下午5點至晚上8點半Happy Hour享受微醺時光，平日周一至周四限定推出兩款茶酒「遇見南港」及「桂花香」品茶香文化，悠閒享受高空25樓台北市難得一見的城市與山景交織絕美天際線。

「3月城市度假日」專案指定日住房時間： 3/12、3/13、3/15、3/17、3/22、3/23、3/29、3/30、3/31，豪華客房6,815元，含minibar，每房依入住人數致贈1～2客島語餐廳自助早餐，可免費使用健身房、戶外游泳池、三溫暖等設施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貴賓軒行政酒廊平日Happy Hour限定推出創意茶酒「遇見南港」及「桂花香」。圖/台北漢來大飯店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康