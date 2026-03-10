營養失衡成全民隱憂！蔬果慢磨機掀起家庭健康新風潮

根據美國《2025–2030年飲食指南》指出，未來飲食核心將回歸「吃真正的食物（eat real food）」，也就是以原型食物為主，減少加工食品、精製澱粉與添加糖攝取，並鼓勵增加蔬菜、水果與全穀類的比例。然而，根據臺灣國民營養調查顯示，國人蔬果攝取量長期不足，已成為影響健康的重要課題。

不少民眾希望選購無添加的市售蔬果汁，卻擔心價格偏高、長期下來也是一筆可觀支出，因此選擇自行榨汁補充營養。然而傳統果汁機多需事先將食材切碎，高速運轉產生熱能，容易加速氧化、導致營養流失；清洗時也須接觸刀片，增加使用負擔與安全疑慮。相較之下，慢磨機以低速壓榨方式製作蔬果汁，逐漸成為家庭健康新選擇。

圖/有你共創提供

來自韓國、在台銷售33年的慢磨機品牌 HUROM，持續深耕低速慢磨技術，今年推出全新 H-E30 蔬果慢磨機，主打輕巧機身與首次萬元以下價格定位，為小家庭與租屋族提供更容易實踐的健康解方，讓每日補充蔬果營養不再困難。

HUROM H-E30 採用專利低速慢磨技術，以低速溫和壓榨方式減少氧化與營養流失，完整保留蔬果中的維生素與植化素，使蔬果汁呈現自然清甜與細緻滑順口感。相較傳統高速果汁機的強力旋轉與高溫產生，低速慢磨能更溫和萃取，降低泡沫生成，讓風味與營養兼具。

圖/有你共創提供

此外，H-E30 針對現代居家空間進行優化設計，整體機身縮小、重量僅4.3公斤，輕巧不佔位，即使是套房或小坪數廚房也能輕鬆收納。簡約外型設計可自然融入各式居家風格，兼具實用與美感。無論是忙碌上班族、新婚小家庭，或希望改善蔬果攝取習慣的族群，都能更輕鬆地開啟健康生活。