用AI將荒謬轉生為幽默！DIESEL 2026春夏形象 想哭更要笑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DIESEL 發表2026春夏形象廣告，以AI輔助，將生活中的荒謬戲劇轉為幽默樂觀心境。圖／DIESEL提供
DIESEL 發表2026春夏形象廣告，以AI輔助，將生活中的荒謬戲劇轉為幽默樂觀心境。圖／DIESEL提供

在什麼都有無限可能的時代，面對荒謬情境你會崩潰還是大笑？DIESEL2026春夏形象廣告直接將AI生成的生活災難現場變成最潮背景。創意總監Glenn Martens用黑色幽默告訴我們：即便世界稍微脫軌，只要穿得夠帥、展開笑容，你就是混亂之中的時尚C位主角，準備好迎接瘋狂的2026？

隨著AI技術成熟，大型企業運用AI進行拍攝廣告的案例層出不窮，像是玩具反斗城使用OpenAI的Sora模型重現創辦人童年夢想，Coca-Cola也在2024年底到2025年間用AI重塑經典廣告。雖然引發正反兩極討論，但也意味大型企業擁抱AI生成影像的時代已經不遠。近日義大利精品品牌DIESEL發表了2026春夏形象視覺，由創意總監Glenn Martens與攝影師Mark Peckmezian操刀，把真人肖像跟AI生成的災難背景湊在一起。模特兒在混亂現場大笑合影，打破虛實界線，並以脫軌視覺展現品牌強調的For Successful Living的精神。

在形象視覺中人們看到一系列令人崩潰卻又荒謬的生活插曲，像是洗衣機故障導致廚房大淹水、超市貨架發生大規模崩塌、早晨通勤時打翻巨大的桶裝液體，甚至是出門時被疾駛汽車濺起一身泥水或碎裂的手機螢幕，讓人抓狂的生活插曲，在AI渲染下變成視覺張力十足的「荒謬生活災難片」。原來DIESEL 2026 的核心主張是「與其崩潰大哭，不如放聲大笑」。延續品牌靈魂For Successful Living的精神，強調在荒謬的逆境中依然保持燦爛笑容。這是一種對抗平庸日常與突發災難的生存之道，主張即便世界稍微脫軌，個人的態度與笑容才是生活品質的關鍵，更是穿搭不可或缺的最後一環。

本季服裝展現了強烈的實驗精神，亮點包含具運動感條紋的丹寧褲與裙裝，以及搭配賽車夾克的纏繞式平紋針織單品；最受矚目的是X-ray漂白丹寧採由內而外的漂白工藝，Twister雙層扭曲單品，則利用視覺落差創造出極具層次感的輪廓，展現DIESEL對翻玩丹寧的深厚功力；不能錯過印有Oval D標誌的D-DIAM SA 90露趾穆勒鞋，設計優雅又時髦。另一款D-MATHIEU厚底切爾西靴更是必收，厚底設計讓你在面對各種生活災難（或淹水）時，依然能踩著時髦步伐帥氣路過！

DIESEL 2026春夏由創意總監Glenn Martens與攝影師Mark Peckmezian合作，透過AI將真人與災難背景合成，示範即便世界脫軌依然要穿著有型、展開笑容。圖／DIESEL提供
DIESEL 2026春夏由創意總監Glenn Martens與攝影師Mark Peckmezian合作，透過AI將真人與災難背景合成，示範即便世界脫軌依然要穿著有型、展開笑容。圖／DIESEL提供

DIESEL D-MATHIEU厚底切爾西靴，價格店洽。圖／DIESEL提供
DIESEL D-MATHIEU厚底切爾西靴，價格店洽。圖／DIESEL提供

去年9月DIESEL發表2026春夏大秀時，讓模特兒在蛋形殼狀裝置中現身，一時引起時尚產業與網路熱烈討論。圖／DIESEL提供
去年9月DIESEL發表2026春夏大秀時，讓模特兒在蛋形殼狀裝置中現身，一時引起時尚產業與網路熱烈討論。圖／DIESEL提供

手機被輪胎壓碎了？別擔心、這是DIESEL 2026春夏形象廣告，帶出品牌靈魂For Successful Living的精神，強調在荒謬逆境中依然保持正面積極。圖／DIESEL提供
手機被輪胎壓碎了？別擔心、這是DIESEL 2026春夏形象廣告，帶出品牌靈魂For Successful Living的精神，強調在荒謬逆境中依然保持正面積極。圖／DIESEL提供

OpenAI

延伸閱讀

東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

相關新聞

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚（3月6日）在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，打完7局以0：13遭完封提前結束比賽，雖然這場震撼教育的結局難免令人沮喪，但是台灣棒球魂永不退場，中華隊需要球迷的力挺集氣！

「全家」開賣便利商店首見「現沖味噌湯」！3月搭購茶葉蛋享合購價

春季氣溫起伏不定，天氣轉涼時特別需要一碗熱湯暖胃，「全家」率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰的味噌湯，為通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，提供快速又暖心的補給新選擇，首波於限定4間店舖測試販售。

當愛麗絲遇見青春迷途：《穿越吧！不思議少女》的成長寓言

《穿越吧！不思議少女》是一部受《愛麗絲夢遊仙境》啟發的動畫電影，探討青春迷惘與自我探索。主角在奇幻世界中重塑人生方向，展示成長的苦澀和溫柔。影片風格細膩，敘事溫和，呼應現實中的不安與期待。

「黑白大廚」評審安成宰重返米其林 Mosu二星入袋、劍指三星

隨著 Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」系列影集在全球掀起的熱潮，擔任評審的安成宰主廚早已成為當代精緻料理的代名詞。在萬眾矚目的《首爾釜山米其林指南2026》發布會上，安成宰主理的「MOSU Seoul」不負眾望，在遷址重新開業後，順利攻占二星榜單，再次證明了這位傳奇名廚的堅強實力。

Bottega Veneta 2026秋冬女裝 呈現結構主義下的感性編織

結構主義在2026秋冬被賦予了溫柔靈魂，Bottega Veneta在米蘭時裝周期間，創意總監Louise Trotte透過俐落線條、看似克制卻張揚的姿態，帶來合計全數81套造型。大秀包含好萊塢影后Julianne Moore、韓國男團Stray Kids成員I.N皆是座上賓，Bottega Veneta本季再透過剪裁與輪廓的實驗，讓服裝成為跨時空與情感的媒介，將剛強與細緻完美相容。

