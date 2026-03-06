用AI將荒謬轉生為幽默！DIESEL 2026春夏形象 想哭更要笑

在什麼都有無限可能的時代，面對荒謬情境你會崩潰還是大笑？DIESEL2026春夏形象廣告直接將AI生成的生活災難現場變成最潮背景。創意總監Glenn Martens用黑色幽默告訴我們：即便世界稍微脫軌，只要穿得夠帥、展開笑容，你就是混亂之中的時尚C位主角，準備好迎接瘋狂的2026？

隨著AI技術成熟，大型企業運用AI進行拍攝廣告的案例層出不窮，像是玩具反斗城使用OpenAI的Sora模型重現創辦人童年夢想，Coca-Cola也在2024年底到2025年間用AI重塑經典廣告。雖然引發正反兩極討論，但也意味大型企業擁抱AI生成影像的時代已經不遠。近日義大利精品品牌DIESEL發表了2026春夏形象視覺，由創意總監Glenn Martens與攝影師Mark Peckmezian操刀，把真人肖像跟AI生成的災難背景湊在一起。模特兒在混亂現場大笑合影，打破虛實界線，並以脫軌視覺展現品牌強調的For Successful Living的精神。

在形象視覺中人們看到一系列令人崩潰卻又荒謬的生活插曲，像是洗衣機故障導致廚房大淹水、超市貨架發生大規模崩塌、早晨通勤時打翻巨大的桶裝液體，甚至是出門時被疾駛汽車濺起一身泥水或碎裂的手機螢幕，讓人抓狂的生活插曲，在AI渲染下變成視覺張力十足的「荒謬生活災難片」。原來DIESEL 2026 的核心主張是「與其崩潰大哭，不如放聲大笑」。延續品牌靈魂For Successful Living的精神，強調在荒謬的逆境中依然保持燦爛笑容。這是一種對抗平庸日常與突發災難的生存之道，主張即便世界稍微脫軌，個人的態度與笑容才是生活品質的關鍵，更是穿搭不可或缺的最後一環。

本季服裝展現了強烈的實驗精神，亮點包含具運動感條紋的丹寧褲與裙裝，以及搭配賽車夾克的纏繞式平紋針織單品；最受矚目的是X-ray漂白丹寧採由內而外的漂白工藝，Twister雙層扭曲單品，則利用視覺落差創造出極具層次感的輪廓，展現DIESEL對翻玩丹寧的深厚功力；不能錯過印有Oval D標誌的D-DIAM SA 90露趾穆勒鞋，設計優雅又時髦。另一款D-MATHIEU厚底切爾西靴更是必收，厚底設計讓你在面對各種生活災難（或淹水）時，依然能踩著時髦步伐帥氣路過！

DIESEL 2026春夏由創意總監Glenn Martens與攝影師Mark Peckmezian合作，透過AI將真人與災難背景合成，示範即便世界脫軌依然要穿著有型、展開笑容。圖／DIESEL提供

DIESEL D-MATHIEU厚底切爾西靴，價格店洽。圖／DIESEL提供

去年9月DIESEL發表2026春夏大秀時，讓模特兒在蛋形殼狀裝置中現身，一時引起時尚產業與網路熱烈討論。圖／DIESEL提供