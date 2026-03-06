快訊

全家會員衝破2,000萬！Fa 點流通1,600億點 3月大兌點開跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
全家宣布會員突破2000萬人！即日起推出「大兌點活動」，最低半價把商品帶回家。全家/提供
全家（5903）6日宣布會員數正式突破2,000萬人！全家深耕會員經濟，2025年掌握Fa點「APP遊戲體驗、多元兌點商組、跨界點數交換」三大運用場景，並運用「家戶飲品、日用剛需」兩大會員兌點商組策略，助攻會員累、兌點成長超過3成，帶動全年Fa點流通量超過1,600億點。

為持續增添會員兌點便利性、擴大點數經濟，全家進一步觀察每年3月點數到期前的兌點數據，發現家庭飲品、生活日用品中，最熱門的五大品項分別為「乳飲品、衛生紙、特色美食、禮盒、零食」。有鑑於此，全家即日起至2025年點數到期前的3月31日止，推出Fa點「大兌點活動」，兌點品項含括會員生活剛需用品，並搭配五大點數優惠機制，邀請會員善用點數、聰明消費，讓每一點Fa點都發揮最大價值。

活動一、省錢神助攻！1,000點Fa點就能換，衛生紙、指定禮盒半價入手

只要使用全家1,000Fa點就能以低於半價的價格加購FamiCollection三層衛生紙。即日起至3月31日，會員可於全家APP「點數兌換」專區，使用Fa點1,000點、2,000點或20,000點，以優惠價加購各式飲品、零食、禮盒等超過400款商品，同時呼應小家庭日常需求，多品牌鮮奶也同步推出兌點優惠，包含牧場直送4.0 (1858ml)可以1000點+159元(原價209元)買到，讓即將到期的Fa點成為日常開銷的省錢小工具。

活動二、「全家行動購」點數放大術！超過200項商品半價起兌

此次除店舖商品，也蒐羅全家電商平台「全家行動購」內超過200款美食，讓消費者可以優惠價帶回家。即日起至3月31日，會員透過全家APP進入「行動購」指定活動專館，可以2,000點、20,000點加上優惠價格，兌換各式美食、冷凍品，包含雙月愛恨椒芝麵、大成黃金脆皮雞腿排、義美保久乳等，同步更推出6,666點Fa點兌換行動購66元折價券；16,800點Fa點兌換行動購168元折價券等優惠活動，數量有限，邀請會員在3/31點數到期前，活用點數、點點不浪費。

活動三、兌點轉好運，輪盤遊戲抽紅利金、Fa點回饋

兌點完成還能再抽紅利金，即日起至3月31日，全家會員使用Fa點加價購或點數折抵完成交易，即可獲得輪盤遊戲之遊戲券1張，每張皆有機會獲得5元全家紅利金、500Fa點或1,000Fa點，每會員最多可玩20次。兌得越多優惠越多，數量有限，邀請會員一起把回饋再放大。

活動四、2萬Fa點刮出驚喜，最高可獲得200元紅利金

使用20,000點就能玩刮刮樂，有機會刮中200元紅利金。即日起至3月17日，全家會員使用20,000點Fa點即可參加一次刮刮樂遊戲，每人每日最多可參加5次，隨機刮出75元、100元、150元、200元紅利金，數量有限兌完為止，點數到期前，把握機會試試手氣，讓點數變錢錢。

活動五、天天都能玩，「Fa點逃走中」遊戲挑戰5,000元禮物卡

玩遊戲就有機會把全家5,000元禮物卡帶回家，即日起~3/31，只要加入全家LINE官方帳號，即可參加「Fa點逃走中」互動遊戲，每人每日最多挑戰20次，在30秒內完成任務即可參與排名與抽獎，將依排名送出1,000至5,000元「全家」禮物卡，另設有幸運名次，可獲得Let’s Café大杯熱經典拿鐵10杯，邀請會員天天上線挑戰，將好康一次帶回家。

