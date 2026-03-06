日本強勢品牌 LOPIA 超市為漢神百貨量身訂制 百貨零售業新里程碑

日本強勢品牌LOPIA超市針對高雄漢神百貨精品定位，量身打造全新升級品牌「LOPIA PREMIO」，預計第3季盛大登場，象徵漢神百貨與品牌方在零售創新上的策略合作成果，打造全球首創、全台獨家的全新升級超市型態，成為國內百貨零售市場的重要里程碑。

百貨專家說，LOPIA在日本超市界的地位可以用 「強勢崛起的黑馬」 與 「肉品界的絕對霸主」 來形容，其增長速度、單店獲利能力以及在消費者心中的滿意度，成為日本零售業不容忽視的變革者。

百貨專家指出，日本LOPIA超市每年創高額營收，員工的人均貢獻度是日本產業平均值的2倍，在消費者心中更是有高滿意度。

漢神百貨表示，持續以國際級精品百貨定位深化品牌版圖，為滿足南台灣高端消費市場對於高品質生活的需求，漢神百貨與日本人氣超市品牌LOPIA經多次策略討論與市場規劃，由LOPIA開發出全新升級品牌「LOPIA PREMIO」。

此品牌是LOPIA依據漢神百貨國際精品百貨的定位與消費需求所量身打造的全新店型，不僅是既有店型的升級版本，更將成為包含日本在內的全球首創超市型態，預計於2026年Q3在漢神百貨正式登場，為台灣百貨零售市場帶來嶄新的高端超市購物體驗。

漢神百貨表示，自LOPIA進入台灣市場以來深受消費者喜愛，進駐漢神百貨，雙方並非單純導入既有店型，而是透過深入合作，由LOPIA依照漢神百貨高端客群需求設計出來的全新品牌與店型。

LOPIA PREMIO的誕生，象徵漢神百貨與品牌方在零售創新上的策略合作成果，也將打造全球首創、全台獨家的全新升級超市型態，成為百貨零售市場的重要里程碑。

LOPIA總經理水元均表示，漢神店在商品部分會有新調整，將以更高等級的食材，展現不同於既有店型的內容，包含最適合作為「送給重要人士禮物」的精選水果，不輸高級壽司店的頂級魚介壽司，日本引以為傲的三大品牌和牛，以及由主廚與料理人精心設計的精緻熟食，日本知名甜點師打造的精緻甜點，歐洲直輸直送的冷凍甜點及適合在特別日子品飲的葡萄酒與日本酒等，讓消費者不用飛出國，就可以享受世界各地的美味」。

漢神百貨引進LOPIA PREMIO，不只是全新店型的規劃，更是針對高端生活需求所提出的全新模式。LOPIA PREMIO預計於2026年Q3以全球首店之姿開幕，期待提供給南台灣消費者更多的驚喜，也為台灣百貨市場帶來全新的話題。