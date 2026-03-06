不用抽、直接送！王品、西堤牛排聯手贈豪華海味　安心亞陪你玩大富翁

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
即日起至4月30日期間，只要到全台西堤內用消費2客經典套餐，並出示西堤活動畫面，每桌即可獲得「馬賽海鮮拼盤」1份。圖／王品集團提供
即日起至4月30日期間，只要到全台西堤內用消費2客經典套餐，並出示西堤活動畫面，每桌即可獲得「馬賽海鮮拼盤」1份。圖／王品集團提供

隨著3月白色情人節浪漫來臨，連鎖餐飲龍頭王品集團旗下兩大指標品牌「王品牛排」與「西堤牛排」聯手出擊，為廣大饕客與海鮮控奉上超值的春季加菜福利。即日起至4月30日，不論平日或假日，消費者只要前往全台門市享用2客套餐並出示指定活動畫面，即可免費獲贈精緻海鮮料理，讓民眾在春暖花開的季節裡，能以誠意十足的海陸饗宴慰勞味蕾。

王品牛排此次特別強調「火」與「花」的驚喜提案，推出多款全新雙人盛宴。其中「王者盛宴」集結了牛小排、菲力與柚香鮭魚，呈現多元風味；而重達36盎司的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」則以酥香外皮與多汁肉質，展現霸氣的愛的份量。此外，「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」更透過白蘭地烈焰瞬間鎖住香氣，搭配整隻焗烤龍蝦，營造頂級的用餐儀式感。活動期間內，只要內用消費2客套餐並分享美照至社群或出示官網畫面，品牌便大方款待價值 689 元的「嫩煎鮪魚鮮蝦佐海鮮醬」一份。

而走親民活潑路線的西堤牛排，則推出「TASTy 玩轉大富翁」主題活動，並邀請幸運領航員安心亞與粉絲互動。在4月底前，消費者於西堤內用2客經典套餐並出示相關畫面，每桌即可獲贈「馬賽海鮮拼盤」一份。這道料理以法式經典風味為基底，匯聚了精選淡菜、清甜鮮蝦與Q彈魷魚，搭配酥脆的法國麵包沾裹濃郁海味醬汁，不僅豐富了用餐層次，也讓原本的經典牛排餐升級為豐盛的法式海陸全餐。（活動詳情以各品牌官網說明為準）

西堤「TASTy玩轉大富翁」指定活動畫面。圖／王品集團提供
西堤「TASTy玩轉大富翁」指定活動畫面。圖／王品集團提供

即日起至4月30日期間，於全台王品牛排內用消費2客套餐，出示官網活動畫面，或將用餐美照分享社群，就款待價值689元的「嫩煎鮪魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。圖／王品集團提供
即日起至4月30日期間，於全台王品牛排內用消費2客套餐，出示官網活動畫面,或將用餐美照分享社群,就款待價值689元的「嫩煎鮪魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。圖／王品集團提供

「王品牛排」新雙人主餐「王者盛宴」集結牛小排、鮮嫩菲力與柚香鮭魚三大經典菜色。圖／王品集團提供
「王品牛排」新雙人主餐「王者盛宴」集結牛小排、鮮嫩菲力與柚香鮭魚三大經典菜色。圖／王品集團提供

安心亞 西堤

