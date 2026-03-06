快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

全家導入味噌湯機對決7-ELEVEN 現做玉米濃湯 超商熱湯戰開打

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」，搭購茶葉蛋再享暖心合購價39元。全家／提供
全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」，搭購茶葉蛋再享暖心合購價39元。全家／提供

氣溫帶動熱食需求升溫，超商雙雄搶攻「暖胃商機」。繼7-ELEVEN今年1月率先推出現做玉米濃湯後，全家（5903）6日也宣布，導入日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，預計今年將擴大導入至100家門市。兩大超商相繼布局現沖熱湯市場，掀起新一波熱食競爭。

近年超商積極強化「現做餐飲」布局，從咖啡、果昔到熱食設備不斷升級，藉由自動化機台提升坪效與商品差異化。此次全家味噌湯與7-ELEVEN玉米濃湯相繼推出，顯示超商不僅在咖啡與手搖飲市場競爭，也開始將戰線延伸至現沖熱湯市場，為門市熟食與早餐搭配商品增添新動能。

全家表示，台灣消費者有「餐餐有湯」的飲食習慣，每餐喝湯比例超過七成，據內部銷售觀察，只要氣溫驟降，熱飲與熱食需求便同步增加，其中熱湯品銷售更出現雙位數成長。看準降溫帶來的暖胃商機，全家率先導入日本進口味噌湯機，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」三個步驟，約30秒即可完成一杯現沖味噌湯。

全家指出，「現沖味噌湯」每杯售價35元，即日起至3月31日推出嚐鮮優惠價29元，並搭配茶葉蛋推出合購價39元。湯品採用日本味噌品牌MARUKOME丸米綜合味噌醬，結合米味噌、豆味噌與麥味噌調和，並加入海帶芽、豆腐與卷麩等配料，提升口感層次。目前已在新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店等四家門市測試販售。

7-ELEVEN則於今年1月導入亦可製作湯品的「智能果昔機」，並同步推出「鮮玉米濃湯」，每杯售價55元。該設備為超商通路獨家機型，透過自動化破壁技術製作飲品，消費者只需將加熱後的湯品放入機台，約70秒即可完成一杯玉米濃湯，7-ELEVEN同樣採測試營運模式，後續將依市場反應評估擴大導入門市。

消費者 飲食習慣 玉米

延伸閱讀

瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」

饗賓唯一火鍋品牌「小福利麻辣鍋」宣布退場 四店全轉型為這品牌

Fami!ce茶口味粉絲必衝！全家「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸　還有逾10款抹茶新品

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

相關新聞

全家導入味噌湯機對決7-ELEVEN 現做玉米濃湯 超商熱湯戰開打

氣溫帶動熱食需求升溫，超商雙雄搶攻「暖胃商機」。繼7-ELEVEN今年1月率先推出現做玉米濃湯後，全家（5903）6日也宣布，導入日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，預計今年將擴大導入至100家門市。兩大超商相繼布局現沖熱湯市場，掀起新一波熱食競爭。

565海浬的海上！2026勞力士中國海帆船賽 橫斷黑潮的浪漫與瘋狂

2026年3月3日的早上，維多利亞港的海風帶點涼意，但香港遊艇會的碼頭旁早已人聲鼎沸。隨著鳴笛聲響，來自香港、中國、菲律賓及澳洲等地的20艘頂尖帆船在7至9海浬的東北風及微雨中衝出港灣，讓被譽為亞洲最高規格離岸賽事的「勞力士中國海帆船賽」（Rolex China Sea Race）正式啟航，選手們將橫跨565海浬波濤洶湧的南中國海，目標直指菲律賓蘇比克灣。

瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」

看準溫降暖胃商機，全家（5903）率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰味噌湯，專攻通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，即日起「全家」新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店四間店舖測試販售，預計今年將擴大導入至100間店舖。

揪團看世界！大洋郵輪推「會員推薦計畫」雙方各得200美元

全球奢華郵輪品牌Oceania Cruises以精緻餐饗與特色航線聞名，近日宣布推出全新會員推薦機制「Oceania Club Ambassador」大使計畫，鼓勵會員邀請親友體驗郵輪旅遊。只要成功推薦新旅客首次預訂航程，推薦者與被推薦者雙方皆可獲得200美元於未來航程消費額，藉此吸引更多旅客體驗海上旅遊。

燦坤攜手大金啟動「空調早販專案」　限時推單筆最高回饋16,300元

近年隨著氣候變遷影響加劇，夏季高溫屢創新高，空調早已成為居家必備的家電。尤其每年6至8月為空調銷售與安裝高峰期，消費者經常面臨排隊等候安裝或施工期拉長等問題。為協助民眾避開旺季裝機塞車潮，燦坤3C家電攜手變頻四季冷暖空調領導品牌「大金空調」啟動空調早販專案，限時祭出單筆最高回饋16,300元，提前卡位今夏換機商機。

UNIQLO春夏主打特級亞麻 凱特布蘭琪、羅傑費德勒輕盈上身

進入春季，UNIQLO以亞麻單品為核心，創意總監Clare Waight Keller推出歐洲天然亞麻為素材的「Premium Linen特級亞麻系列」，並由全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與羅傑費德勒（Roger Federer）演繹全新春季形象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。