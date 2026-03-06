全家導入味噌湯機對決7-ELEVEN 現做玉米濃湯 超商熱湯戰開打

氣溫帶動熱食需求升溫，超商雙雄搶攻「暖胃商機」。繼7-ELEVEN今年1月率先推出現做玉米濃湯後，全家（5903）6日也宣布，導入日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，預計今年將擴大導入至100家門市。兩大超商相繼布局現沖熱湯市場，掀起新一波熱食競爭。

近年超商積極強化「現做餐飲」布局，從咖啡、果昔到熱食設備不斷升級，藉由自動化機台提升坪效與商品差異化。此次全家味噌湯與7-ELEVEN玉米濃湯相繼推出，顯示超商不僅在咖啡與手搖飲市場競爭，也開始將戰線延伸至現沖熱湯市場，為門市熟食與早餐搭配商品增添新動能。

全家表示，台灣消費者有「餐餐有湯」的飲食習慣，每餐喝湯比例超過七成，據內部銷售觀察，只要氣溫驟降，熱飲與熱食需求便同步增加，其中熱湯品銷售更出現雙位數成長。看準降溫帶來的暖胃商機，全家率先導入日本進口味噌湯機，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」三個步驟，約30秒即可完成一杯現沖味噌湯。

全家指出，「現沖味噌湯」每杯售價35元，即日起至3月31日推出嚐鮮優惠價29元，並搭配茶葉蛋推出合購價39元。湯品採用日本味噌品牌MARUKOME丸米綜合味噌醬，結合米味噌、豆味噌與麥味噌調和，並加入海帶芽、豆腐與卷麩等配料，提升口感層次。目前已在新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店等四家門市測試販售。

7-ELEVEN則於今年1月導入亦可製作湯品的「智能果昔機」，並同步推出「鮮玉米濃湯」，每杯售價55元。該設備為超商通路獨家機型，透過自動化破壁技術製作飲品，消費者只需將加熱後的湯品放入機台，約70秒即可完成一杯玉米濃湯，7-ELEVEN同樣採測試營運模式，後續將依市場反應評估擴大導入門市。