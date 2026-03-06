565海浬的海上！2026勞力士中國海帆船賽 橫斷黑潮的浪漫與瘋狂

2026年3月3日的早上，維多利亞港的海風帶點涼意，但香港遊艇會的碼頭旁早已人聲鼎沸。隨著鳴笛聲響，來自香港、中國、菲律賓及澳洲等地的20艘頂尖帆船在7至9海浬的東北風及微雨中衝出港灣，讓被譽為亞洲最高規格離岸賽事的「勞力士中國海帆船賽」（Rolex China Sea Race）正式啟航，選手們將橫跨565海浬波濤洶湧的南中國海，目標直指菲律賓蘇比克灣。

勞力士與帆船運動的淵源可追溯至1950年，自1958年始與紐約遊艇會深度合作，至今已是全球15項重大賽事與SailGP的官方盟友。而中國海帆船賽則自1962年創立，自2008年由勞力士冠名贊助後，其象徵的「卓越與精準」已成賽事靈魂，由於是離岸賽事中途不得登上陸地，航程中選手需24小時待命並應對各種突發海象，高度考驗著技術與團隊信任。

本屆賽事吸睛焦點之一，莫過於香港選手莫俊傑。他打破賽史紀錄首度以「單人帆船」方式參賽，並幽默地將船隊命名為「2（Too）Easy」。在高度講求分工——掌舵、理帆、甚至靠人員重量平衡轉向——的帆船賽中，「單挑大海」逼近不可能的任務。在接受台灣媒體團聯訪時他表示，將管理學中的「長線思維」轉化為海上應變。面對體能極限，莫俊傑也透露將依賴規律短暫睡眠與AI自動駕駛系統支持，堅定地表示：「我想激勵年輕人，一個人也能做到！」

另一頭，奪冠熱門之一則是澳洲船隊「Team Alive-Rampage」。這支由船主陳維澤、船長Duncan Hine雙龍頭督軍的精銳部隊，企圖打破Duncan Hine在2016年創下的47小時31分08秒單體船紀錄。陳維澤並分享本次船身捨棄了帆繩滑塊（sail slug）改使用大型水錘泵（hydraulic ram），所以龍骨（keel）會左右擺動；「由於帆繩滑塊在輕量化的前提下運作良好，將讓我們專心在技術與航海的本質，最美妙的是：讓我們可以使用較少的團隊，讓船速得以提升。」

陳維澤進一步解釋，在帆船賽中，每多一位船員就代表包含食物與裝備需多負重200公斤，「遊艇賽就像...信不信由你，時機就是一切、就像太極，越細膩，性能越好，而小團隊比大團隊更容易專注集中，以我們船隊成員的經驗水準，讓我們能（僅）用11人航行（完成繁複的船務操作）。」

別以為帆船賽充滿香檳或派對，真實的航行是「自討苦吃」的修煉。選手們在傾斜顛簸的船上僅能以脫水乾燥食品或泡麵果腹，唯一的目的就是攝取高熱量、因而滿足連日的高強度勞動，然而正是此種極端環境中與大自然搏鬥、最終抵達終點的成就感，成為航海人眼中極致的浪漫。

在分秒必爭的海賽中，精準計時是致勝關鍵，而勞力士的Yacht-Master（遊艇名仕型）與acht-Master II（遊艇名仕型 II）系列再度成為帆船賽中的最佳助攻，其中Yacht-Master II 以具備機械記憶倒數與即時同步功能的Ring Command系統，是專為起航倒數設計的精密運用；系列表款甚至也採用了RLX輕盈且抗腐蝕鈦金屬，搭配雙向旋轉陶質外圈，以及通過頂級天文台認證、每日正負兩秒的機芯，讓表款成為船長最信賴的儀器，無論一帆風順或嚴峻險惡之時、盡其在我。

Oyster Perpetual Yacht-Master 37腕表，將合於女性或中性尺寸配戴，同樣保有閃耀、精準複雜性能。圖／勞力士提供

勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 42精鋼款，型號為Ref.22627，價格店洽。圖／勞力士提供

船主陳維澤（右）與船長Duncan Hine（左）是本次競爭強權Team Alive-Rampage的雙龍頭引擎。記者釋俊哲／攝影

經頂級天文台認證的3235型機芯，將成為Yacht-Master 40腕表的動力來源。圖／勞力士提供

莫俊傑（Tiger Mo）。圖／勞力士提供

Standard Insurance Centennial V號將由菲律賓帆船名人Ernesto Echauz掌舵，船隊也曾在2023年獲得衝線冠軍。圖／翻攝自勞力士中國海帆船賽官方網站

勞力士中國海帆船賽是由香港遊艇會（RHKYC）主辦，並自2008年起由ROLEX勞力士冠名贊助。圖／勞力士提供

2026勞力士中國海帆船賽屬離岸型賽事，高度考驗航海士的技術與團隊信任。圖／勞力士提供

勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 42腕表。圖／勞力士提供