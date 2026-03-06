快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」。全家／提供
瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」。全家／提供

看準溫降暖胃商機，全家（5903）率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰味噌湯，專攻通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，即日起「全家」新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店四間店舖測試販售，預計今年將擴大導入至100間店舖。

台灣人每餐喝湯比例超過七成，「餐餐有湯」已成為日常飲食習慣。據全家觀察，逢氣溫驟降，帶動熱飲與熱食需求同步升溫，其中「熱湯品」銷售更呈現雙位數成長。

「現沖味噌湯」每杯售價35元，歡慶新品上市，即日起至3月31日前享嚐鮮優惠價29元，且凡購買「現沖味噌湯」搭購茶葉蛋乙顆，享暖心合購價39元（3月31日前），讓消費者在降溫時刻，一碗熱湯搭配經典茶葉蛋，暖胃更暖心。

「現沖味噌湯」用料實在，杯杯可見海帶芽、豆腐與卷麩等豐盛配料，口感層次更為豐富。湯底採用日本第一味噌品牌MARUKOME丸米綜合味噌醬，以米味噌、豆味噌與麥味噌3種味噌調和，風味更濃厚醇香，帶來更深層的飲用滿足感。機台操作流程簡單直覺，只需撕開乾料包倒入湯杯、放置定位後按下注水鍵，機台即依設定水量與溫度自動注入味噌熱湯，確保風味穩定、濃淡一致，約30秒即可完成一杯料好味美的「現沖味噌湯」。

消費者 茶葉蛋 飲食習慣

延伸閱讀

三商炸雞「6塊雞＋薯霸」現省230！摩斯「會發光的棒球摩斯卡」首登場

Fami!ce茶口味粉絲必衝！全家「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸　還有逾10款抹茶新品

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

八方雲集開賣牛排！雙品牌推「美國帶骨牛小排」創品牌史上最高單價

相關新聞

全家導入味噌湯機對決7-ELEVEN 現做玉米濃湯 超商熱湯戰開打

氣溫帶動熱食需求升溫，超商雙雄搶攻「暖胃商機」。繼7-ELEVEN今年1月率先推出現做玉米濃湯後，全家（5903）6日也宣布，導入日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，預計今年將擴大導入至100家門市。兩大超商相繼布局現沖熱湯市場，掀起新一波熱食競爭。

565海浬的海上！2026勞力士中國海帆船賽 橫斷黑潮的浪漫與瘋狂

2026年3月3日的早上，維多利亞港的海風帶點涼意，但香港遊艇會的碼頭旁早已人聲鼎沸。隨著鳴笛聲響，來自香港、中國、菲律賓及澳洲等地的20艘頂尖帆船在7至9海浬的東北風及微雨中衝出港灣，讓被譽為亞洲最高規格離岸賽事的「勞力士中國海帆船賽」（Rolex China Sea Race）正式啟航，選手們將橫跨565海浬波濤洶湧的南中國海，目標直指菲律賓蘇比克灣。

瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」

看準溫降暖胃商機，全家（5903）率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」，消費者結帳後即可自行操作機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，即可親手沖出一碗熱騰騰味噌湯，專攻通勤上班族、晚歸夜班族，或搭配飯糰、三明治與茶葉蛋的早餐族群，即日起「全家」新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店四間店舖測試販售，預計今年將擴大導入至100間店舖。

揪團看世界！大洋郵輪推「會員推薦計畫」雙方各得200美元

全球奢華郵輪品牌Oceania Cruises以精緻餐饗與特色航線聞名，近日宣布推出全新會員推薦機制「Oceania Club Ambassador」大使計畫，鼓勵會員邀請親友體驗郵輪旅遊。只要成功推薦新旅客首次預訂航程，推薦者與被推薦者雙方皆可獲得200美元於未來航程消費額，藉此吸引更多旅客體驗海上旅遊。

燦坤攜手大金啟動「空調早販專案」　限時推單筆最高回饋16,300元

近年隨著氣候變遷影響加劇，夏季高溫屢創新高，空調早已成為居家必備的家電。尤其每年6至8月為空調銷售與安裝高峰期，消費者經常面臨排隊等候安裝或施工期拉長等問題。為協助民眾避開旺季裝機塞車潮，燦坤3C家電攜手變頻四季冷暖空調領導品牌「大金空調」啟動空調早販專案，限時祭出單筆最高回饋16,300元，提前卡位今夏換機商機。

UNIQLO春夏主打特級亞麻 凱特布蘭琪、羅傑費德勒輕盈上身

進入春季，UNIQLO以亞麻單品為核心，創意總監Clare Waight Keller推出歐洲天然亞麻為素材的「Premium Linen特級亞麻系列」，並由全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與羅傑費德勒（Roger Federer）演繹全新春季形象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。