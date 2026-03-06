瞄準溫降暖胃商機！全家開賣便利商店首見「現沖味噌湯」

2026年3月3日的早上，維多利亞港的海風帶點涼意，但香港遊艇會的碼頭旁早已人聲鼎沸。隨著鳴笛聲響，來自香港、中國、菲律賓及澳洲等地的20艘頂尖帆船在7至9海浬的東北風及微雨中衝出港灣，讓被譽為亞洲最高規格離岸賽事的「勞力士中國海帆船賽」（Rolex China Sea Race）正式啟航，選手們將橫跨565海浬波濤洶湧的南中國海，目標直指菲律賓蘇比克灣。

