揪團看世界！大洋郵輪推「會員推薦計畫」雙方各得200美元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全球奢華郵輪品牌Oceania Cruises以精緻餐饗與特色航線聞名。圖/大洋郵輪提供
全球奢華郵輪品牌Oceania Cruises以精緻餐饗與特色航線聞名。圖/大洋郵輪提供

全球奢華郵輪品牌Oceania Cruises以精緻餐饗與特色航線聞名，近日宣布推出全新會員推薦機制「Oceania Club Ambassador」大使計畫，鼓勵會員邀請親友體驗郵輪旅遊。只要成功推薦新旅客首次預訂航程，推薦者與被推薦者雙方皆可獲得200美元於未來航程消費額，藉此吸引更多旅客體驗海上旅遊。

業者說明，凡大洋俱樂部會員推薦親友首次預訂大洋郵輪航程，在完成訂金支付後，被推薦者需於14天內至官方網站填寫推薦表格，即可套用優惠。完成資格確認後，推薦者與新旅客皆可獲得200美元未來航程消費額，可用於尚未付清尾款的現有預訂或未來航程，使用期限為3年，每位會員每次預訂最多可使用4次。

大洋郵輪表示，該計畫的推出主要希望透過會員口碑分享，讓更多旅客體驗品牌強調的「The Finest Cuisine at Sea®」海上餐饗體驗。船上由國際廚藝團隊設計多元餐飲選擇，每趟航程皆提供多間特色餐廳與精緻料理，被視為品牌的重要特色之一。

目前大洋郵輪旗下共有8艘中小型豪華郵輪，單船載客量最高1,250人。航程設計涵蓋七大洲、超過100個國家與600多個港口，從知名旅遊城市到較少大型郵輪停靠的精品港口皆包含其中。航程天數從7天到200多天不等，並搭配深度岸上文化體驗與探索活動。

此外，品牌也持續擴大船隊規模，目前正打造4艘全新Sonata級郵輪，預計於2027年至2035年間陸續交付。

活動希望透過會員口碑分享，讓更多旅客體驗品牌強調的「The Finest Cuisine at Sea®」海上餐饗體驗。圖/大洋郵輪提供
郵輪 品牌

