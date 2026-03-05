聽新聞
燦坤攜手大金啟動「空調早販專案」　限時推單筆最高回饋16,300元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤攜手大金啟動空調早販專案，限時推單筆最高回饋16,300元。圖／燦坤提供
近年隨著氣候變遷影響加劇，夏季高溫屢創新高，空調早已成為居家必備的家電。尤其每年6至8月為空調銷售與安裝高峰期，消費者經常面臨排隊等候安裝或施工期拉長等問題。為協助民眾避開旺季裝機塞車潮，燦坤3C家電攜手變頻四季冷暖空調領導品牌「大金空調」啟動空調早販專案，限時祭出單筆最高回饋16,300元，提前卡位今夏換機商機。

空調市場競爭已逐漸從價格競爭走向服務升級戰，燦坤為強化服務差異，將由「速凍專家」以職人6大堅持，提供一站式專業服務，從前期場勘評估到精緻到位的安裝、施工細節處理與居家美感，為消費者層層把關。包括提供「專業認證」，讓技術人員守在安全施工的第一線；同時透過專業服儀（制服）與配備（安全帽），打造職人「專業形象」，並在安裝前主動電話確認安裝時間與機種，讓消費者享有更安心的「專業保障」。燦坤也以「職人場勘」3道安心守則與「職人服務」4大貼心守護、「職人工法」12道用心工序，提供卓越的服務品質。

即日起至3月31日燦坤獨家推出買分離式、窗型空調抽10萬燦坤K幣（1燦坤K幣可折抵1元消費）活動，不限金額下單即享抽獎資格；到燦坤購買空調指定機種，獨家提供業界最高規格 「VVIP級尊榮安裝服務」，更祭出空調早鳥優惠，單筆最高回饋達16,300元。包含到燦坤買指定空調刷玉山信用卡，單張發票分期滿額最高現折3,800元（限量）；指定空調機型再享8年免費延長保固，加價3,999元可獲得2次變頻分離式空調現場清洗服務，並升級為10年延長保固。

3月底前燦坤也推出指定空調保養清潔促銷價每台1,800元；買指定空調享原廠好禮；空調會員促銷價單品滿2萬元限量送空調現折券，最高現折500元；預約空調場勘，完成後並購買即享空調折價券最高現折1,000元（限量） ；針對都會區指定熱門機型每日限量推出熊速配「今天買、明天裝」服務。

即日起至3月17日燦坤另推出全新促銷檔期「未完待續的幸福」，集結多元3C家電商品，主打「獨家現折3重奏」優惠，從品牌折扣、單品加碼現折到政府補助，全面放大回饋力道。活動期間指定品牌商品會員促銷價，全館最低5折起，單品最高再現折2,600元，搭配節能補助與汰舊換新方案，最高補助6,000元。

即日起至3月31日到燦坤購買空調指定機種，獨家提供業界最高規格 「VVIP級尊榮安裝服務」。圖／燦坤提供
燦坤3C家電今天（3月5日）舉辦「燦坤×大金空調早販記者會」，圖為燦坤3C家電2C生活家電採購長李榮森。圖／燦坤提供
燦坤3C家電今天（3月5日）舉辦「燦坤×大金空調早販記者會」，邀請大金空調品牌好友「愛麗Ellie」出席分享產品使用心得。圖／燦坤提供
燦坤為強化服務差異，由專業的「速凍專家」以職人6大堅持，提供一站式專業服務。圖／燦坤提供
燦坤×大金啟動空調早販戰，針對都會區指定熱門機型每日限量推出熊速配「今天買、明天裝」服務。圖／燦坤提供
即日起至3月31日燦坤獨家推出買分離式、窗型空調抽10萬燦坤K幣，並由「速凍專家」提供一站式專業服務。圖／燦坤提供
燦坤3C家電今天（3月5日）舉辦「燦坤×大金空調早販記者會」，圖為和泰大金量販事業群副總經理張俞鈞。圖／燦坤提供
燦坤 消費者

