UNIQLO春夏主打特級亞麻 凱特布蘭琪、羅傑費德勒輕盈上身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO推出歐洲天然亞麻為素材的「Premium Linen特級亞麻系列」，由全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與羅傑費德勒（Roger Federer）演繹全新春季形象。圖／UNIQLO提供
UNIQLO推出歐洲天然亞麻為素材的「Premium Linen特級亞麻系列」，由全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與羅傑費德勒（Roger Federer）演繹全新春季形象。圖／UNIQLO提供

進入春季，UNIQLO以亞麻單品為核心，創意總監Clare Waight Keller推出歐洲天然亞麻為素材的「Premium Linen特級亞麻系列」，並由全球品牌大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與羅傑費德勒（Roger Federer）演繹全新春季形象。

「UNIQLO特級亞麻系列」精選100%歐洲天然亞麻打造而成，透過精密紡織技術與工藝控管，細緻調整纖維結構與布面紋理，主打呈現均勻細膩織紋與自然柔亮光澤，透過車縫與剪裁比例，提升柔滑觸感與自然垂墜表現，在合理售價下提供經典單品。特級亞麻寬版開領襯衫(短袖)990元、特級亞麻襯衫(長袖)1,290元。

台灣春夏潮濕悶熱的氣候，亞麻的天然纖維，具透氣性與吸濕調節能力，成為兼顧風格與舒適度的好選擇，本季UNIQLO特級亞麻系列為男女裝帶來超過40種豐富色彩與多樣剪裁版型。

另外，受喜愛的UNIQLO : C系列更於本季首度推出膠囊系列作品—特級亞麻設計，以設計師級剪裁輪廓，將源自歐洲的天然亞麻風尚轉譯、升級為更具雕塑感的現代結構，在正式與輕盈之間打造優雅張力。UNIQLO : C特級亞麻膠囊系列將於3月27日起於網路商店及部分指定店舖推出，其中精選單品「特級亞麻寬版襯衫(短袖)」則於全台店舖與網路商店皆有販售。

Masterpiece特級亞麻襯衫，透過車縫與剪裁比例，提升柔滑觸感與自然垂墜表現，1,290元。圖／UNIQLO提供
Masterpiece特級亞麻襯衫，透過車縫與剪裁比例，提升柔滑觸感與自然垂墜表現，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO : C特級亞麻膠囊系列，特級亞麻寬版襯衫(短袖) 1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C特級亞麻膠囊系列，特級亞麻寬版襯衫(短袖) 1,290元。圖／UNIQLO提供

Masterpiece特級亞麻襯衫，調整纖維結構與布面紋理，主打呈現均勻細膩織紋與自然柔亮光澤，1,290元。圖／UNIQLO提供
Masterpiece特級亞麻襯衫，調整纖維結構與布面紋理，主打呈現均勻細膩織紋與自然柔亮光澤，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO : C 特級亞麻膠囊系列，女裝特級亞麻外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 特級亞麻膠囊系列，女裝特級亞麻外套2,990元。圖／UNIQLO提供

