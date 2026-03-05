「2026首爾釜山米其林指南」揭曉！孫鍾元、姜敏哲並列「雙星主廚」

《2026首爾釜山米其林指南》今天（5日）於韓國釜山Signiel酒店揭曉，今年全場最受矚目的焦點之一，莫過於有兩位主廚——孫鍾元與姜敏哲主廚，雙雙登上「雙星主廚」寶座，同時擔任兩家米其林一星餐廳的主廚。

在競爭激烈的fine dining行業，一位主廚要維持一家餐廳的星級已屬不易，而孫鍾元與姜敏哲兩位主廚，今年分別以同時經營兩家一星餐廳的驚人成就，並列為當代最具影響力的韓國星級名廚。

其中各大餐飲獎項常勝軍孫鍾元主廚所主理的兩家指標性餐廳——位於L'Escape酒店的法式料理「L'Amant Secret」，以及位於朝鮮皇宮酒店的「Eatanic Garden」，今年皆不負眾望地維持一星殊榮。

其中「L'Amant Secret」以法式fine dining為基礎，細膩結合韓國在地食材與四季風味，透過精準技法與層次風味，呈現優雅而內斂的法式料理詮釋。「Eatanic Garden」以「Eating + Botanic」為核心概念，結合韓國食材與自然主義哲學，運用現代料理語彙重新演繹，成為以自然為靈感的當代精緻韓食餐廳。

此外，姜敏哲（Kang Min-chul）主廚除了他原有的同名餐廳「Kang Min-chul Restaurant」成功蟬聯一星外，以fine dining手法重新詮釋韓式料理的「GiwaKang」，也繼續取得一星殊榮，使他與孫鍾元雙雙成現場唯二的兩位「雙星主廚」。

「Kang Minchul Restaurant」以法式料理技法為出發點，延伸出富有創意與個人風格的料理語彙，展現當代fine dining的靈活想像與料理表達。「GiwaKang」以韓國傳統烹調技法為根基，結合深厚的飲食文化底蘊，透過細膩轉化與當代視角，重新詮釋韓式fine dining的可能。

孫鍾元主廚。

