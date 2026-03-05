快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

「2026首爾釜山米其林指南」揭曉！孫鍾元、姜敏哲並列「雙星主廚」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
姜敏哲主廚。圖／摘自IG（@minchul_kang_）
姜敏哲主廚。圖／摘自IG（@minchul_kang_）

《2026首爾釜山米其林指南》今天（5日）於韓國釜山Signiel酒店揭曉，今年全場最受矚目的焦點之一，莫過於有兩位主廚——孫鍾元與姜敏哲主廚，雙雙登上「雙星主廚」寶座，同時擔任兩家米其林一星餐廳的主廚。

在競爭激烈的fine dining行業，一位主廚要維持一家餐廳的星級已屬不易，而孫鍾元與姜敏哲兩位主廚，今年分別以同時經營兩家一星餐廳的驚人成就，並列為當代最具影響力的韓國星級名廚。

其中各大餐飲獎項常勝軍孫鍾元主廚所主理的兩家指標性餐廳——位於L'Escape酒店的法式料理「L'Amant Secret」，以及位於朝鮮皇宮酒店的「Eatanic Garden」，今年皆不負眾望地維持一星殊榮。

其中「L'Amant Secret」以法式fine dining為基礎，細膩結合韓國在地食材與四季風味，透過精準技法與層次風味，呈現優雅而內斂的法式料理詮釋。「Eatanic Garden」以「Eating + Botanic」為核心概念，結合韓國食材與自然主義哲學，運用現代料理語彙重新演繹，成為以自然為靈感的當代精緻韓食餐廳。

此外，姜敏哲（Kang Min-chul）主廚除了他原有的同名餐廳「Kang Min-chul Restaurant」成功蟬聯一星外，以fine dining手法重新詮釋韓式料理的「GiwaKang」，也繼續取得一星殊榮，使他與孫鍾元雙雙成現場唯二的兩位「雙星主廚」。

「Kang Minchul Restaurant」以法式料理技法為出發點，延伸出富有創意與個人風格的料理語彙，展現當代fine dining的靈活想像與料理表達。「GiwaKang」以韓國傳統烹調技法為根基，結合深厚的飲食文化底蘊，透過細膩轉化與當代視角，重新詮釋韓式fine dining的可能。

孫鍾元主廚。圖／摘自IG（@jw.sson）
孫鍾元主廚。圖／摘自IG（@jw.sson）

「Eatanic Garden」以「Eating + Botanic」為核心概念，孫鍾元主廚將韓國食材與自然主義哲學結合，運用現代料理語彙重新演繹，打造一間以自然為靈感的當代精緻韓食餐廳。圖／摘自IG（@eatanicgarden）
「Eatanic Garden」以「Eating + Botanic」為核心概念，孫鍾元主廚將韓國食材與自然主義哲學結合，運用現代料理語彙重新演繹，打造一間以自然為靈感的當代精緻韓食餐廳。圖／摘自IG（@eatanicgarden）

「Kang Minchul Restaurant」以法式料理技法為出發點，延伸出富有創意與個人風格的料理語彙。姜敏哲主廚透過精緻套餐形式，展現當代fine dining的靈活想像與料理表達。圖／摘自IG（@kangminchul_restaurant）
「Kang Minchul Restaurant」以法式料理技法為出發點，延伸出富有創意與個人風格的料理語彙。姜敏哲主廚透過精緻套餐形式，展現當代fine dining的靈活想像與料理表達。圖／摘自IG（@kangminchul_restaurant）

「L'Amant Secret」由孫鍾元主廚主理，以法式fine dining為基礎，細膩結合韓國在地食材與四季風味，透過精準技法與層次風味，呈現優雅而內斂的法式料理詮釋。圖／摘自IG（@ lamant_secret）
「L'Amant Secret」由孫鍾元主廚主理，以法式fine dining為基礎，細膩結合韓國在地食材與四季風味，透過精準技法與層次風味，呈現優雅而內斂的法式料理詮釋。圖／摘自IG（@ lamant_secret）

「GiwaKang」由姜敏哲主廚主理，以韓國傳統烹調技法為根基，結合深厚的飲食文化底蘊，透過細膩轉化與當代視角，重新詮釋韓式fine dining的可能。圖／摘自IG（@giwakang）
「GiwaKang」由姜敏哲主廚主理，以韓國傳統烹調技法為根基，結合深厚的飲食文化底蘊，透過細膩轉化與當代視角，重新詮釋韓式fine dining的可能。圖／摘自IG（@giwakang）

