BTS柾國成HUBLOT最新全球品牌大使！台北101形象視覺曝光 帥氣炸裂

韓星的帶貨魅力持續在高級精品領域延燒，像是近期便有瑞士高級鐘表品牌HUBLOT宇舶正式宣布，邀請BTS成員Jung Kook柾國出任品牌全球大使，同時HUBLOT台灣也迅速在近日為台北時尚地標、台北101購物中心換上Jung Kook配戴Big Bang Original Unico的全新形象，氣勢如虹。

Jung Kook柾國在官方新聞稿中表示，從2022年在FIFA世界盃演唱〈Dreamers〉時，因為宇舶表擔任賽事官方計時，因此透過音樂與時間連結，「如今與宇舶錶合作，就像讓那個時刻形成完整的圓。我一直非常欣賞品牌的自信、精湛工藝，以及開創屬於自己道路的方式。」此外他並分享見解，認為HUBLOT是一個不論年齡、任何人都能詮釋成自己風格的品牌，「它有一種年輕的能量，但同時許多腕表也帶有歷久彌新的特質，這一點讓我印象非常深刻。」

而在最新燈箱中，Jung Kook柾國配戴上手的正是HUBLOT宇舶2026年新款的Big Bang Original Unico腕表，其拋光及緞面處理的18K「皇金」表殼，43毫米的尺寸讓配戴舒適度與存在感雙重躍進；品牌全自製的MHUB1280 UNICO為動力來源，並結合整合式導柱輪結構、雙離合架構、層疊式設計、改良後的齒輪傳動，以及以鏤空H Logo呈現的自動盤。

表款並使用黑色碳纖維立體浮雕紋理面盤、搭配閃耀HUBLOT獨家皇金，防水性能可達100米並具有One-Click單鍵快拆設計，也像是柾國在舞台與時尚精品領域的發光發熱、自由切換。

MHUB1280 UNICO自動上鍊機芯具有醒目、鏤空H Logo呈現的自動盤。圖／HUBLOT提供

BTS成員Jung Kook柾國近日甫成為HUBLOT品牌全球大使。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Original Unico皇金陶瓷計時碼表，117萬3,000元。圖／HUBLOT提供