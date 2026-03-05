快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

BTS柾國成HUBLOT最新全球品牌大使！台北101形象視覺曝光 帥氣炸裂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於台北101購物中心二樓的HUBLOT專賣店，將展現Jung Kook柾國的全新形象宣傳。圖／HUBLOT提供
位於台北101購物中心二樓的HUBLOT專賣店，將展現Jung Kook柾國的全新形象宣傳。圖／HUBLOT提供

韓星的帶貨魅力持續在高級精品領域延燒，像是近期便有瑞士高級鐘表品牌HUBLOT宇舶正式宣布，邀請BTS成員Jung Kook柾國出任品牌全球大使，同時HUBLOT台灣也迅速在近日為台北時尚地標、台北101購物中心換上Jung Kook配戴Big Bang Original Unico的全新形象，氣勢如虹。

Jung Kook柾國在官方新聞稿中表示，從2022年在FIFA世界盃演唱〈Dreamers〉時，因為宇舶表擔任賽事官方計時，因此透過音樂與時間連結，「如今與宇舶錶合作，就像讓那個時刻形成完整的圓。我一直非常欣賞品牌的自信、精湛工藝，以及開創屬於自己道路的方式。」此外他並分享見解，認為HUBLOT是一個不論年齡、任何人都能詮釋成自己風格的品牌，「它有一種年輕的能量，但同時許多腕表也帶有歷久彌新的特質，這一點讓我印象非常深刻。」

而在最新燈箱中，Jung Kook柾國配戴上手的正是HUBLOT宇舶2026年新款的Big Bang Original Unico腕表，其拋光及緞面處理的18K「皇金」表殼，43毫米的尺寸讓配戴舒適度與存在感雙重躍進；品牌全自製的MHUB1280 UNICO為動力來源，並結合整合式導柱輪結構、雙離合架構、層疊式設計、改良後的齒輪傳動，以及以鏤空H Logo呈現的自動盤。

表款並使用黑色碳纖維立體浮雕紋理面盤、搭配閃耀HUBLOT獨家皇金，防水性能可達100米並具有One-Click單鍵快拆設計，也像是柾國在舞台與時尚精品領域的發光發熱、自由切換。

MHUB1280 UNICO自動上鍊機芯具有醒目、鏤空H Logo呈現的自動盤。圖／HUBLOT提供
MHUB1280 UNICO自動上鍊機芯具有醒目、鏤空H Logo呈現的自動盤。圖／HUBLOT提供

BTS成員Jung Kook柾國近日甫成為HUBLOT品牌全球大使。圖／HUBLOT提供
BTS成員Jung Kook柾國近日甫成為HUBLOT品牌全球大使。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Original Unico皇金陶瓷計時碼表，117萬3,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Original Unico皇金陶瓷計時碼表，117萬3,000元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Original Unico陶瓷計時碼表，除皇金款式、另有黑色陶瓷、鈦金屬等選擇。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Original Unico陶瓷計時碼表，除皇金款式、另有黑色陶瓷、鈦金屬等選擇。圖／HUBLOT提供

韓星的帶貨魅力持續在高級精品領域延燒，像是近期便有瑞士高級鐘表品牌HUBLOT宇舶正式宣布，邀請BTS成員Jung Kook柾國出任品牌全球大使，同時HUBLOT台灣也迅速在近日為台北時尚地標、台北101購物中心換上Jung Kook配戴Big Bang Original Unico的全新形象，氣勢如虹。

