快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓、已暫停訂位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
割烹味美號稱是唯一附設正宗日式茶室的日料餐廳。圖／Ajimi割烹味美提供
割烹味美號稱是唯一附設正宗日式茶室的日料餐廳。圖／Ajimi割烹味美提供

太意外！來自日本福岡米其林一星餐廳「Ajimi割烹味美」，自2024年底正式登台開設首間海外分店，並在2025年入選台北米其林指南推薦。儘管獲得許多饕客喜愛，但是「Ajimi割烹味美」近日在網路上驚傳「頂讓」消息，令許多網友十分意外。

「Ajimi割烹味美」在1999年由總料理長河原畑豪二創立，標榜除了酸、甜、苦、辣、鹹等五味之餘，還透過環境、擺盤增添「人情味」。2014年，割烹味美獲得首屆福岡米其林指南一星肯定，河原畑豪二也在2020年獲得日本厚生勞動大臣賞「調理士功勞者」的表彰。2024年12月，「Ajimi割烹味美」正式登台開設首間海外分店，並打造號稱全台北唯一的「日式茶室」。店內則以套餐型態，提供楊貴妃鍋、味美原創魚骨湯麵等招牌料理，每人5,800元。

隨著台北店開幕之後，《米其林指南》也在2025年5月，將「Ajimi割烹味美」列為當月新入選餐廳。不過近日於facebook的餐飲頂讓社團中，驚見「大安區高檔餐廳／頂級私廚空間」頂讓資訊，從相關資訊與照片，皆可判斷出為「Ajimi割烹味美」，其中頂讓金為500萬，租金每月16萬元。目前在訂位網站中，Ajimi割烹味美也已全面暫停開放訂位。隨著頂讓消息出爐，網友們也表示「米其林指南餐廳也要頂讓了嗎」、「還沒去吃過」。至於Ajimi割烹味美未來在台如何發展，仍待官方進一步公佈。

鰆魚味噌幽庵燒物。圖／Ajimi割烹味美提供
鰆魚味噌幽庵燒物。圖／Ajimi割烹味美提供

味美原創魚骨湯麵。圖／Ajimi割烹味美提供
味美原創魚骨湯麵。圖／Ajimi割烹味美提供

米其林 福岡 日本

延伸閱讀

獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館POLUX插旗台北 5月試營運

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

首入米其林綠星獎 陽明春天：15年努力終於獲肯定

相關新聞

獨／才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓、已暫停訂位

太意外！來自日本福岡的米其林一星餐廳「Ajimi割烹味美」，自2024年底正式登台開設首間海外分店，並在2025年入選台北米其林指南推薦。儘管獲得許多饕客喜愛，但是「Ajimi割烹味美」近日在網路上驚傳「頂讓」消息，令許多網友十分意外。

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

因應四年一度的「WBC世界棒球經典賽」盛大開打，85℃宣布啟動應援模式，85 Cafe APP從5日起，發送1萬張大杯蜜桃烏龍買一送一優惠券，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

彷彿獻給180周年的工藝情書！LOEWE Amazona 180為經典注入不羈鬆弛感

2026年，LOEWE迎來品牌誕生180周年的里程碑，並在全新創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的帶領之下品牌邁向新起點，以當代美學正式推出演繹的全新Amazona 180包款，在2026春夏系列大秀上首度亮相，不僅是對品牌經典的重新解讀，更是品牌工藝與自由精神的體現 。

文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章

當文化幣遇上一場在動與靜之間展開的鋼琴之夜，或許正是一段全新聆聽體驗的起點。2015年國際蕭邦鋼琴大賽銅牌暨馬祖卡獎得主劉珒（Kate Liu），將於2026年4月28日登上國家音樂廳，帶來《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。同步推出【青年席位】文化幣專屬優惠方案，讓更多的觀眾能夠有機會在優質聲學空間中，親耳感受鋼琴音色層層鋪展的深度與細節。

VR聲優祭零距離LIVE體驗！東山奈央、小林愛香、南條愛乃 3月6日中午12點udn售票網獨家啟售

『VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗』將於2026年3月20日至4月16日於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）限定登場。本次活動由聯合數位文創主辦、udn售票網獨家啟售，結合日本最新8K VR拍攝技術與劇院級聲音系統，打造前所未有的沉浸式聲優演唱會體驗。不同於一般轉播型態的演唱會，本次活動透過高解析立體影像與精準收音技術，戴上VR裝置後彷彿站在舞台最前排，與聲優歌手之幾乎零距離推活、應援，歌手與鏡頭互動時，還能體驗第一視角的心動專屬感！

梵克雅寶把春天的浪漫譜寫成珠寶 Lucky Spring迎來藍調蝴蝶翩翩起舞

隨着暖陽喚醒萬物，大地回春的美景再度啟發法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的無窮創意。自2021年面世以來，Lucky Spring系列始終是梵克雅寶以珠寶錦繡春色、頌揚生命力的代表作；今年，瓢蟲、梅花、鈴蘭和綠葉聚集的繽紛花園迎來了嶄新篇章與新夥伴：五款全新的黃K金珠寶作品，以及一款令人驚豔的Poetic Complications詩意複雜功能腕表，以閃耀的金光與絢麗繽紛的寶石，為瑰麗的春天捕捉到藍色蝴蝶翩翩起舞的美態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。