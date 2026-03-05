獨／才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓、已暫停訂位

太意外！來自日本福岡的米其林一星餐廳「Ajimi割烹味美」，自2024年底正式登台開設首間海外分店，並在2025年入選台北米其林指南推薦。儘管獲得許多饕客喜愛，但是「Ajimi割烹味美」近日在網路上驚傳「頂讓」消息，令許多網友十分意外。

「Ajimi割烹味美」在1999年由總料理長河原畑豪二創立，標榜除了酸、甜、苦、辣、鹹等五味之餘，還透過環境、擺盤增添「人情味」。2014年，割烹味美獲得首屆福岡米其林指南一星肯定，河原畑豪二也在2020年獲得日本厚生勞動大臣賞「調理士功勞者」的表彰。2024年12月，「Ajimi割烹味美」正式登台開設首間海外分店，並打造號稱全台北唯一的「日式茶室」。店內則以套餐型態，提供楊貴妃鍋、味美原創魚骨湯麵等招牌料理，每人5,800元。

隨著台北店開幕之後，《米其林指南》也在2025年5月，將「Ajimi割烹味美」列為當月新入選餐廳。不過近日於facebook的餐飲頂讓社團中，驚見「大安區高檔餐廳／頂級私廚空間」頂讓資訊，從相關資訊與照片，皆可判斷出為「Ajimi割烹味美」，其中頂讓金為500萬，租金每月16萬元。目前在訂位網站中，Ajimi割烹味美也已全面暫停開放訂位。隨著頂讓消息出爐，網友們也表示「米其林指南餐廳也要頂讓了嗎」、「還沒去吃過」。至於Ajimi割烹味美未來在台如何發展，仍待官方進一步公佈。

鰆魚味噌幽庵燒物。圖／Ajimi割烹味美提供