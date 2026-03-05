聽新聞
彷彿獻給180周年的工藝情書！LOEWE Amazona 180為經典注入不羈鬆弛感
2026年，LOEWE迎來品牌誕生180周年的里程碑，並在全新創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的帶領之下品牌邁向新起點，以當代美學正式推出演繹的全新Amazona 180包款，在2026春夏系列大秀上首度亮相，不僅是對品牌經典的重新解讀，更是品牌工藝與自由精神的體現 。
1975年傳奇Amazona包款的誕生，在一個西班牙社會正值轉型、女性地位提升的年代。LOEWE為步入職場的當代女性，捨棄了當時流行的硬挺結構，創造出首款廓形柔軟、貼近日常生活的包款。最初的原創版本以金色麂皮搭配棕色皮革鑲邊，並裝飾了由藝術家Vicente Vela設計Anagram標誌，不僅是富有前瞻性的Ante Oro系列的核心之作，更確立了LOEWE在柔的設計方向。儘管色彩與比例隨時代演變，那份從容且自信的靈魂始終未曾改變 。
全新的Amazona 180包款承襲了這份基因，包身採用專為此系列研發的全新小牛皮製作，質地細膩且帶有內斂光澤，整體廓形更顯鬆弛自然。設計上最具突破性的，莫過於單側的Toron輾壓手柄與雙面設計，能以隨性敞開的方式攜帶，展現出俐落卻不刻意的率性。品牌更於本季於服飾與配件上均首度引入全新的雙L標誌，與隱藏式磁吸開合設計完美契合，在輕盈感與實用安全性之間取得優雅平衡 。
工藝細節更是Amazona 180的魅力所在。包款內部的兩片組裝隔層，在結構感與柔軟度中拿捏得恰到好處，標誌性的拱形方塊細節與精緻皮革鑲邊，是對經典特徵的致敬 。系列提供迷你、小型到大型款的共三種尺寸選擇，涵蓋了皇室藍、熔岩灰、雛菊黃等多種豐富配色 ；而經典的金色與巧克力棕組合，則保留給了最具標誌性的麂皮款。
