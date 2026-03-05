彷彿獻給180周年的工藝情書！LOEWE Amazona 180為經典注入不羈鬆弛感

2026年，LOEWE迎來品牌誕生180周年的里程碑，並在全新創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的帶領之下品牌邁向新起點，以當代美學正式推出演繹的全新Amazona 180包款，在2026春夏系列大秀上首度亮相，不僅是對品牌經典的重新解讀，更是品牌工藝與自由精神的體現 。

1975年傳奇Amazona包款的誕生，在一個西班牙社會正值轉型、女性地位提升的年代。LOEWE為步入職場的當代女性，捨棄了當時流行的硬挺結構，創造出首款廓形柔軟、貼近日常生活的包款。最初的原創版本以金色麂皮搭配棕色皮革鑲邊，並裝飾了由藝術家Vicente Vela設計Anagram標誌，不僅是富有前瞻性的Ante Oro系列的核心之作，更確立了LOEWE在柔的設計方向。儘管色彩與比例隨時代演變，那份從容且自信的靈魂始終未曾改變 。

全新的Amazona 180包款承襲了這份基因，包身採用專為此系列研發的全新小牛皮製作，質地細膩且帶有內斂光澤，整體廓形更顯鬆弛自然。設計上最具突破性的，莫過於單側的Toron輾壓手柄與雙面設計，能以隨性敞開的方式攜帶，展現出俐落卻不刻意的率性。品牌更於本季於服飾與配件上均首度引入全新的雙L標誌，與隱藏式磁吸開合設計完美契合，在輕盈感與實用安全性之間取得優雅平衡 。

工藝細節更是Amazona 180的魅力所在。包款內部的兩片組裝隔層，在結構感與柔軟度中拿捏得恰到好處，標誌性的拱形方塊細節與精緻皮革鑲邊，是對經典特徵的致敬 。系列提供迷你、小型到大型款的共三種尺寸選擇，涵蓋了皇室藍、熔岩灰、雛菊黃等多種豐富配色 ；而經典的金色與巧克力棕組合，則保留給了最具標誌性的麂皮款。

在2026春夏系列大秀中登場的LOEWE AMAZONA 180包。圖／LOEWE提供

在2026春夏系列大秀中登場的LOEWE AMAZONA 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE AMAZONA 180白色柔軟小牛皮迷你款。圖／LOEWE提供

在2026春夏系列大秀中登場的LOEWE AMAZONA 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE AMAZONA 180皇家藍柔軟小牛皮大型款。圖／LOEWE提供

模特兒演繹LOEWE AMAZONA 180深栗子色麂皮大型款。圖／LOEWE提供

模特兒演繹LOEWE AMAZONA 180白色柔軟小牛皮小型款。圖／LOEWE提供

在2026春夏系列大秀中登場的LOEWE AMAZONA 180包。圖／LOEWE提供

在2026春夏系列大秀中登場的LOEWE AMAZONA 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE AMAZONA 180雛菊黃柔軟小牛皮迷你款。圖／LOEWE提供

LOEWE AMAZONA 180深栗子色麂皮大型款。圖／LOEWE提供