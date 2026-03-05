快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
85℃「寵愛女神節」，大杯就是海岩青茶和大杯蜜桃烏龍，兩款任選第二杯38元。業者／提供
85℃「寵愛女神節」，大杯就是海岩青茶和大杯蜜桃烏龍，兩款任選第二杯38元。業者／提供

因應四年一度的「WBC世界棒球經典賽」盛大開打，85℃宣布啟動應援模式，85 Cafe APP從5日起，發送1萬張大杯蜜桃烏龍買一送一優惠券，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

另為迎接「3月8日國際婦女節」，85℃特別針對廣大女性消費族群打造「寵愛女神節」專屬優惠，活動當天，全台門市推出兩款超人氣大杯指定飲品：「蜜桃烏龍」與「就是海岩青茶」，任選第二杯只要38元。

85℃寵愛女神節主打的「蜜桃烏龍」，以清香烏龍茶為基底，融合蜜桃果香，風味柔和順口，是許多消費者心中的韓系人氣飲品；而「就是海岩青茶」，則以回甘青茶搭配鹹甜交織的海岩奶酪，層次豐富、口感滑順，深受喜愛茶香與奶香平衡口感的族群青睞。

兩款大杯飲品原價皆為60元，活動當日第二杯特價38元，平均每杯只要49元，兩杯現省22元，飲品可任選互搭，兩杯百元有找，限門市現場購買，不限冰熱，不提供寄杯服務，85 Cafe APP線上訂餐外送/外帶和電話訂購無此優惠。

除了寵愛女神，85℃也和全台球迷一起熱血沸騰。隨著「WBC世界棒球經典賽」開打，同步推出應援優惠，邀請全民一起為中華隊加油。自3月5日起至3月17日，透過85 Cafe APP限量發送「大杯蜜桃烏龍」買一送一電子優惠券，共計1萬張，數量有限，送完為止。

85℃表示，85 APP註冊會員成功領取後，可在4月5日前進行兌換，在觀看熱血賽事的同時，手握一杯85℃，用甜蜜沁涼的蜜桃烏龍飲品為場上奮戰的選手們加油打氣。

中華隊 經典賽 85度C

延伸閱讀

看WBC吃披薩！拿坡里生日慶開跑 大披薩、6塊炸雞通通199元

星巴克「買一送一」來了！只有1天、為WBC中華隊首戰集氣

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

免費送宮帽、飲品第二杯半價！全民挺台灣 必勝客、bb.q都出招

相關新聞

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

因應四年一度的「WBC世界棒球經典賽」盛大開打，85℃宣布啟動應援模式，85 Cafe APP從5日起，發送1萬張大杯蜜桃烏龍買一送一優惠券，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

彷彿獻給180周年的工藝情書！LOEWE Amazona 180為經典注入不羈鬆弛感

2026年，LOEWE迎來品牌誕生180周年的里程碑，並在全新創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的帶領之下品牌邁向新起點，以當代美學正式推出演繹的全新Amazona 180包款，在2026春夏系列大秀上首度亮相，不僅是對品牌經典的重新解讀，更是品牌工藝與自由精神的體現 。

文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章

當文化幣遇上一場在動與靜之間展開的鋼琴之夜，或許正是一段全新聆聽體驗的起點。2015年國際蕭邦鋼琴大賽銅牌暨馬祖卡獎得主劉珒（Kate Liu），將於2026年4月28日登上國家音樂廳，帶來《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。同步推出【青年席位】文化幣專屬優惠方案，讓更多的觀眾能夠有機會在優質聲學空間中，親耳感受鋼琴音色層層鋪展的深度與細節。

VR聲優祭零距離LIVE體驗！東山奈央、小林愛香、南條愛乃 3月6日中午12點udn售票網獨家啟售

『VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗』將於2026年3月20日至4月16日於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）限定登場。本次活動由聯合數位文創主辦、udn售票網獨家啟售，結合日本最新8K VR拍攝技術與劇院級聲音系統，打造前所未有的沉浸式聲優演唱會體驗。不同於一般轉播型態的演唱會，本次活動透過高解析立體影像與精準收音技術，戴上VR裝置後彷彿站在舞台最前排，與聲優歌手之幾乎零距離推活、應援，歌手與鏡頭互動時，還能體驗第一視角的心動專屬感！

梵克雅寶把春天的浪漫譜寫成珠寶 Lucky Spring迎來藍調蝴蝶翩翩起舞

隨着暖陽喚醒萬物，大地回春的美景再度啟發法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的無窮創意。自2021年面世以來，Lucky Spring系列始終是梵克雅寶以珠寶錦繡春色、頌揚生命力的代表作；今年，瓢蟲、梅花、鈴蘭和綠葉聚集的繽紛花園迎來了嶄新篇章與新夥伴：五款全新的黃K金珠寶作品，以及一款令人驚豔的Poetic Complications詩意複雜功能腕表，以閃耀的金光與絢麗繽紛的寶石，為瑰麗的春天捕捉到藍色蝴蝶翩翩起舞的美態。

年後飲控族救星！紅牛零卡能量飲登場 戴資穎化身「AI健身陪練員」

隨著農曆新年假期正式畫下句點，許多民眾紛紛開啟年後「飲控」與規律運動模式，希望能找回輕盈體態。能量飲料龍頭Red Bull看準這波機能飲食需求，宣布於全台通路隆重推出全新「Red Bull Zero零卡能量飲料」，主打「零卡路里、100% 翅膀」，為追求健康管理與運動效率的消費者提供最強後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。