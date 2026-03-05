快訊

梵克雅寶把春天的浪漫譜寫成珠寶 Lucky Spring迎來藍調蝴蝶翩翩起舞

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Lady Lucky Spring Butterfly腕表製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Lady Lucky Spring Butterfly腕表製作工藝。圖／梵克雅寶提供

隨着暖陽喚醒萬物，大地回春的美景再度啟發法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的無窮創意。自2021年面世以來，Lucky Spring系列始終是梵克雅寶以珠寶錦繡春色、頌揚生命力的代表作；今年，瓢蟲、梅花、鈴蘭和綠葉聚集的繽紛花園迎來了嶄新篇章與新夥伴：五款全新的黃K金珠寶作品，以及一款令人驚豔的Poetic Complications詩意複雜功能腕表，以閃耀的金光與絢麗繽紛的寶石，為瑰麗的春天捕捉到藍色蝴蝶翩翩起舞的美態。

此次系列新作採用燦爛溫暖的黃K金製作，共有15枚圖騰的長項鍊、五枚圖騰的手鍊、胸針、Between the Finger指間戒及耳環等五件珠寶，並迎來翅膀鑲嵌青金石與藍色瑪瑙的蝴蝶。在15枚圖騰的長項鍊上，三隻以黃K金勾勒身姿的彩蝶，在鍊條上以正面與側面相間的姿態盈盈展翅，展現活潑的生命力。開放式設計的指間戒則延續品牌經典的設計風貌，由盛放的梅花、含苞的鈴蘭與振翅欲飛的彩蝶共同譜寫田園詩篇。

除了蝴蝶與花卉，胸針的設計更加入綠色瑪瑙構成的嫩葉，色彩層次更顯豐富；耳環則以兩朵白色珍珠母貝梅花妝點臉頰，拋光金質花蕊與珍珠母貝的虹光描繪寒梅傲雪的淡雅景致。每一件新作均嚴選色澤符合的青金石、藍色、綠色瑪瑙與光澤明潤的白色珍珠母貝，由淺入深的藍綠色彩與珍珠母貝的柔和虹彩相互交織，沐浴在如春日陽光般的黃K金光芒中。

除了珠寶，全新亮相的Lady Lucky Spring Butterfly腕表是巧妙匯聚製表與珠寶造詣的巔峰之作：33毫米的精巧表盤上，三朵梅花錯落有致，由金質圓珠圍攏而成的白色珍珠母貝，與璣鏤guilloché放射飾紋深藍色表盤形成對比。腕表搭載逆跳分鐘與跳時功能的機芯，淡淡虹彩的鈴蘭花顯示時間；微型彩繪蝴蝶能隨著時間翩翩飛起，並在每小時整點飛返原點，重啟尋找伴侶的旅程，賦予時間無比浪漫的詩意詮釋。春意盎然的美景更延續至表底，鐫刻嫩葉圖案的金質底蓋鑲嵌藍寶石玻璃，鏡面上的有琺瑯花卉燦爛盛開。提供金質鑲鑽鍊帶與鱷魚皮革表帶兩種選擇。

蝴蝶一直是梵克雅寶珍視的經典圖騰，象徵生生不息的大自然。早在1906年的銷售紀錄中，便已出現過鑲嵌珍珠與紅寶石的蝴蝶珠寶，至今，蝴蝶的身影從珍貴寶匣到高級項鍊無所不在，從1960年代講究栩栩如生的寫實主義到1970年代嬉皮風潮下誕生的長項鍊，跨越了各個時代的時尚語彙，野味2026年的春天增添了浪漫優雅的氣息。

梵克雅寶的每一件珠寶，都在最細微之處體現品牌傳承百年的精湛工藝。Lucky Spring的作品，亦是由工匠活用古老的脫蠟鑄模工藝鑄造金質構件，並輔以精細的珠化技術勾勒輪廓而成。寶石的選取更是嚴謹，僅挑選色澤最勻稱的瑪瑙與具備微妙光澤的珍珠母貝。最後，每一件作品都需經過繁複的手工拋光，確保金質圓珠與寶石在正反兩面皆能綻放如春日暖陽般的溫煦光芒，成就傳世經典 。

梵克雅寶Lady Lucky Spring Butterfly腕表，黃K金鑲嵌鑽石、琺瑯及白色珍珠母貝，跳時及逆跳分鐘組件，656萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Lucky Spring Butterfly腕表，黃K金鑲嵌鑽石、琺瑯及白色珍珠母貝，跳時及逆跳分鐘組件，656萬元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶資料庫中典藏1945年的Butterfly胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶資料庫中典藏1945年的Butterfly胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lady Lucky Spring Butterfly腕表，黃K金，鑲嵌琺瑯及白色珍珠母貝，跳時及逆跳分鐘組件，332萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Lucky Spring Butterfly腕表，黃K金，鑲嵌琺瑯及白色珍珠母貝，跳時及逆跳分鐘組件，332萬元。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列5圖案手鍊、耳環、與指間戒。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列5圖案手鍊、耳環、與指間戒。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列15枚圖騰長項鍊，黃K金鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，73萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列15枚圖騰長項鍊，黃K金鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，73萬元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，30萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，30萬8,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列指間戒，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙及白色珍珠母貝，27萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列指間戒，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙及白色珍珠母貝，27萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列5圖案手鍊，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，22萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列5圖案手鍊，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，22萬3,000元。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列腕表與耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列腕表與耳環。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針。圖／梵克雅寶提供

Lucky Spring系列胸針製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring系列胸針製作工藝。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring系列梅花耳環，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝，17萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列梅花耳環，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝，17萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

