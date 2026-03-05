VR聲優祭零距離LIVE體驗！東山奈央、小林愛香、南條愛乃 3月6日中午12點udn售票網獨家啟售

『VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗』將於2026年3月20日至4月16日於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）限定登場。本次活動由聯合數位文創主辦、udn售票網獨家啟售，結合日本最新8K VR拍攝技術與劇院級聲音系統，打造前所未有的沉浸式聲優演唱會體驗。不同於一般轉播型態的演唱會，本次活動透過高解析立體影像與精準收音技術，戴上VR裝置後彷彿站在舞台最前排，與聲優歌手之幾乎零距離推活、應援，歌手與鏡頭互動時，還能體驗第一視角的心動專屬感！

『VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗』此次將邀集日本超強聲優卡司，東山奈央、小林愛香、南條愛乃，三位聲優風格鮮明、各有龐大粉絲支持，每場Live舞台都極具渲染力以及強大應援氛圍，現場演出成功讓粉絲驚呼「超燃!」，而本次透過ＶＲ演出，沉浸式視覺搭配劇院立體聲效，再度放大感官體驗，宛如置身演唱會現場搖滾區，演唱會由日本官方製作，重現現場LIVE，將來自舞台中央最前排視角的 180° 3D 立體影像完整呈現給觀眾，不僅帶來宛如親臨最前排觀賞演唱會般的震撼臨場感，更能體驗如同置身實際演唱會現場、即時共享演出的熱烈氛圍與整體感。

結合劇院級大音量音響設備，打造極致沉浸、突破既有觀演形式的嶄新型態 VR 同步播放體驗。透過VR形式讓世界各地粉絲可以跨越時空與地域的限制，共同應援，每位聲優都將放映兩場演出，單場原價700元，一次購買兩場優惠1200元，粉絲可以選擇自己推的聲優演出各別購買、支持，這已不僅是科技規格的升級，更是集結世界粉絲情感共鳴與記憶節點重要儀式。

粉絲不捨!敗犬專用戶-東山奈央 宣布將告別歌手身分活動 把握最後應援演唱會

東山奈央不僅擁有龐大動漫粉絲外，唱作俱佳的歌手實力更曾登上日本武道館開唱，2019年也曾到台灣開個人演唱會，獲得許多粉絲到場應援，這次VR演唱會將重現她最狂「無敵歌單」的演出，嚴選多首節奏強烈、舞蹈張力十足的代表曲目。透過8K立體沉浸影像，東山奈央華麗俐落的舞步與極具穿透力的歌聲，賣力演唱同時更換多套造型，其中貓咪服也將讓粉絲近距離被「東山貓」再次萌翻! 更具意義的是，東山奈央近期於演唱會中宣布，將於2027年武道館舉辦歌手活動十週年最終演唱會後，暫停以個人名義的歌手活動。此消息在粉絲間引發廣泛討論。對於一路陪伴她成長的支持者而言，本次VR特映也成為珍視她歌手身分舞台魅力的重要時刻。

小林愛香Final Live! 「喜歡俱樂部」愛戀宣言 心動沸騰 最終告別經典舞台再現

作為LoveLive! Sunshine!!中津島善子（ヨハネ）聲優，小林愛香本次將以VR體驗完整重現2025年巡迴演唱會《喜歡俱樂部》於神奈川CLUB CITTA舉辦的Final Live最終場內容，尤其Final場一向是粉絲情緒最高點，現場儼然是一場大型群體朝聖儀式!透過沉浸式VR影像與劇院音效，邀請台灣粉絲在電影院內盡情應援、放聲吶喊，重溫只屬於最終場的感動與悸動。

南條愛乃 出發去見你! 神曲原音再現 感受溫柔聲線甜美包覆

南條愛乃兼具聲優與歌手身分，無論是LoveLive!世代記憶，或動漫主題曲所承載的青春片段，都為許多粉絲留下深刻印象。本次特映選自2025年不插電巡迴演唱會《14/47～出發去見你！～》山梨縣公演，回歸音樂最純粹的樣貌，搭配劇院立體聲道，不僅重現細膩原音，彷彿親自到達現場，被溫柔聲線甜美包覆的心動感。對於一路走過動漫音樂歲月的粉絲而言，這場演出像是乘載世代動漫迷的沉浸之旅。

此外，為造福台灣粉絲，本次活動特別推出聲優限定特典，凡購票觀眾入場皆可獲得該場次聲優之限定紀念卡片乙張，卡片由日本製作直送台灣，民眾於線上購票後，於現場驗票後兌換。數量有限，送完為止。誠摯邀請聲優與動漫樂迷，在城市熟悉的記憶場域中，體驗一次跨越距離、貼近心跳的零距離Live沉浸時刻。

【活動資訊】

活動名稱｜【VR聲優祭】—沉浸視界・零距離LIVE體驗

活動期間｜2026年3月20日（五）至4月16日(四)

● 地點｜Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）

● 地址｜臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓（原公館東南亞戲院）

● 演出者｜東山奈央、小林愛香、南條愛乃

● 主辦單位｜聯合數位文創股份有限公司

● 授權單位｜株式会社 VR MODE

● 官網資訊: https://uevent.udnfunlife.com/VRvoice2026 Facebook: https://www.facebook.com/FunVRTheater 、

IG: https://www.instagram.com/funvrtheater/

● 購票資訊｜

單場票價700元、兩場套票1200元(限購買同一位聲優Part1、Part2兩場)

東山奈央 https://pse.is/8r8xys

小林愛香 https://pse.is/8r8ydr

南條愛乃 https://pse.is/8r8yqq

● 團體購票或包場：請洽大宗購票專線02-264914689#1(周一~五 09:30~17:00)

＊購票特典｜凡購票觀眾入場皆可獲得該場次聲優之限定紀念卡片乙張（隨機提供恕無法挑款）

客服專線｜(02) 2649-1688每日09:00 ~ 18:00 (例假日中午休息時間為12:00~13:00)