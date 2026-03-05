文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章

當文化幣遇上一場在動與靜之間展開的鋼琴之夜，或許正是一段全新聆聽體驗的起點。2015年國際蕭邦鋼琴大賽銅牌暨馬祖卡獎得主劉珒（Kate Liu），將於2026年4月28日登上國家音樂廳，帶來《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。同步推出【青年席位】文化幣專屬優惠方案，讓更多的觀眾能夠有機會在優質聲學空間中，親耳感受鋼琴音色層層鋪展的深度與細節。

對於擁有文化幣的青年而言，這不只是一次購票優惠，更是一場與國際級鋼琴家面對面的最好機會。Kate Liu以清澈而富層次的音色、細膩且帶有呼吸感的樂句線條聞名。她擅長在觸鍵與踏板之間雕琢透明的聲音層次，讓旋律如同光影般緩緩展開，使音符不只被聽見，更在心底留下回響。能在國家音樂廳寬廣而細緻的音場之中感受這樣的演奏，正是文化幣最值得投入的一次現場鋼琴體驗。

本次青年優惠方案內容為：使用文化幣支付100元以上，即可享青年專屬優惠。包括300元青年席位，可用300元購買指定座位；以及五折自由座方案，可自由選擇2,400元以下座位並以原票價五折購入。席次有限，售完為止。