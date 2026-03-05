快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章。圖／聯合數位文創提供
文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章。圖／聯合數位文創提供

文化幣遇上一場在動與靜之間展開的鋼琴之夜，或許正是一段全新聆聽體驗的起點。2015年國際蕭邦鋼琴大賽銅牌暨馬祖卡獎得主劉珒（Kate Liu），將於2026年4月28日登上國家音樂廳，帶來《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。同步推出【青年席位】文化幣專屬優惠方案，讓更多的觀眾能夠有機會在優質聲學空間中，親耳感受鋼琴音色層層鋪展的深度與細節。

對於擁有文化幣的青年而言，這不只是一次購票優惠，更是一場與國際級鋼琴家面對面的最好機會。Kate Liu以清澈而富層次的音色、細膩且帶有呼吸感的樂句線條聞名。她擅長在觸鍵與踏板之間雕琢透明的聲音層次，讓旋律如同光影般緩緩展開，使音符不只被聽見，更在心底留下回響。能在國家音樂廳寬廣而細緻的音場之中感受這樣的演奏，正是文化幣最值得投入的一次現場鋼琴體驗。

本次青年優惠方案內容為：使用文化幣支付100元以上，即可享青年專屬優惠。包括300元青年席位，可用300元購買指定座位；以及五折自由座方案，可自由選擇2,400元以下座位並以原票價五折購入。席次有限，售完為止。

《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》以「動靜之間」為主軸，曲目橫跨蕭邦、舒曼與布拉姆斯，從舞曲的節奏語感到奏鳴曲的結構張力，呈現鋼琴在細膩與厚實之間的多重樣貌。文化幣青年席位現正限量開放，邀請年輕樂迷把握機會，在國家音樂廳聽見屬於自己的鋼琴時刻。購票請洽 udn售票網

青年 鋼琴 文化幣

蕭邦傳奇首度來台！旅歐鋼琴家廖馨華領軍 打造南台灣國際音樂新平台

全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》7月登國家戲劇院 早鳥優惠3月5日中午12點限時開賣

《想你到月球－張雨生特展》線上登場！手稿、影像、音樂一次雲端重現

文化幣APP闖關集章 最多可獲600點晉級獎勵

文化幣青年席限量販售！走進國家音樂廳 聆聽Kate Liu的蕭邦篇章

VR聲優祭零距離LIVE體驗！東山奈央、小林愛香、南條愛乃 3月6日中午12點udn售票網獨家啟售

『VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗』將於2026年3月20日至4月16日於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）限定登場。本次活動由聯合數位文創主辦、udn售票網獨家啟售，結合日本最新8K VR拍攝技術與劇院級聲音系統，打造前所未有的沉浸式聲優演唱會體驗。不同於一般轉播型態的演唱會，本次活動透過高解析立體影像與精準收音技術，戴上VR裝置後彷彿站在舞台最前排，與聲優歌手之幾乎零距離推活、應援，歌手與鏡頭互動時，還能體驗第一視角的心動專屬感！

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

因應四年一度的「WBC世界棒球經典賽」盛大開打，85℃宣布啟動應援模式，85 Cafe APP從5日起，發送1萬張大杯蜜桃烏龍買一送一優惠券，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

梵克雅寶把春天的浪漫譜寫成珠寶 Lucky Spring迎來藍調蝴蝶翩翩起舞

隨着暖陽喚醒萬物，大地回春的美景再度啟發法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的無窮創意。自2021年面世以來，Lucky Spring系列始終是梵克雅寶以珠寶錦繡春色、頌揚生命力的代表作；今年，瓢蟲、梅花、鈴蘭和綠葉聚集的繽紛花園迎來了嶄新篇章與新夥伴：五款全新的黃K金珠寶作品，以及一款令人驚豔的Poetic Complications詩意複雜功能腕表，以閃耀的金光與絢麗繽紛的寶石，為瑰麗的春天捕捉到藍色蝴蝶翩翩起舞的美態。

年後飲控族救星！紅牛零卡能量飲登場 戴資穎化身「AI健身陪練員」

隨著農曆新年假期正式畫下句點，許多民眾紛紛開啟年後「飲控」與規律運動模式，希望能找回輕盈體態。能量飲料龍頭Red Bull看準這波機能飲食需求，宣布於全台通路隆重推出全新「Red Bull Zero零卡能量飲料」，主打「零卡路里、100% 翅膀」，為追求健康管理與運動效率的消費者提供最強後盾。

台北101變身星光伸展台 攜手Dior美妝打造女團造型體驗

迎接花開綻放、城市走春的三月，台北101看好年輕族群熱衷分享日常風格、場域打卡與自我風格敘事的行為轉變，以「風格韓團美學」為今年春夏活動主題，將四樓都會廣場打造為春季最具話題的時尚舞台。

