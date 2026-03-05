聽新聞
0:00 / 0:00
年後飲控族救星！紅牛零卡能量飲登場 戴資穎化身「AI健身陪練員」
隨著農曆新年假期正式畫下句點，許多民眾紛紛開啟年後「飲控」與規律運動模式，希望能找回輕盈體態。能量飲料龍頭Red Bull看準這波機能飲食需求，宣布於全台通路隆重推出全新「Red Bull Zero零卡能量飲料」，主打「零卡路里、100% 翅膀」，為追求健康管理與運動效率的消費者提供最強後盾。
這款備受期待的新品採用獨特的霧面淺藍色罐裝，配方中最大的亮點在於選用了具有悠久食用歷史的「羅漢果糖苷萃取物」，搭配赤藻糖醇與蔗糖素，達成零熱量卻能保留經典原味口感的目標。身為Red Bull運動員的天后戴資穎在搶先試飲後也驚艷表示，新產品的口感非常接近經典原味，對於平時就有運動補給需求的她來說，多了一個無負擔的全新選擇。
除了口感升級，Red Bull Zero 依然保留了提振精神的核心機能，包含咖啡因、維生素 B 群及牛賦酸，不論是高強度健身或漫長工作日，都能精準支援專注力。為了鼓勵大眾告別開工怠惰，品牌同步啟動「Red Bull Zero Excuses神健友健身計畫」，消費者只需加入LINE官方帳號，即可喚醒由戴資穎與黃子鵬化身的「AI健身陪練員」，透過互動語音錄音與訓練指引，讓運動過程充滿熱血動力。
此次推廣更串聯多方生活圈，從「健身工廠」的會籍支援、Garmin 智慧穿戴裝置的數據監控，到「Texas Roadhouse 德州鮮切牛排」的蛋白質餐修復，全方位切入運動者的需求。自即日起，消費者不僅能在便利商店享有新品優惠，更有機會透過健身計畫贏得連續三個月的專屬冰箱補給，讓這場年後飲控大作戰在專業裝備與美味餐飲的應援下，變得既高效又充滿樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。