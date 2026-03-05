台北101變身星光伸展台 攜手Dior美妝打造女團造型體驗

迎接花開綻放、城市走春的三月，台北101看好年輕族群熱衷分享日常風格、場域打卡與自我風格敘事的行為轉變，以「風格韓團美學」為今年春夏活動主題，將四樓都會廣場打造為春季最具話題的時尚舞台。

台北101三月推出兩大重點活動：邀請知名花藝品牌CN Flower創辦人凌宗勇花藝大師，結合新北市政府與打造大型花藝策展「新北花Young101」，並跨界攜手館內精品美妝Dior，推出春季限定專業美妝造型與沉浸式攝影體驗的「星光造鏡室」活動。台北101同步精選2026多項春夏必搜精品，搭配聯名卡筆筆最高3%回饋無上限。

Dior美妝特別為這次活動量身打造三款2026春夏獨家妝容「蜜糖水光」、「氣勢女團」與「甜酷煙燻」，從底妝光澤、色彩配置到整體輪廓，對應當季韓系彩妝關鍵語彙。妝容設計同步結合Dior新一季由韓星Jisoo代言的話題新品「迪奧超完美持久粉底液」，包括主打高持妝與精緻光澤的、能提亮立體輪廓的「迪奧超完美持久亮采露」，兼具水潤與顯色話題度的「迪奧粉漾水光潤唇釉」。

參加者可於Dior美妝台北101旗艦店完成專業妝造服務，搶先體驗春夏趨勢彩妝，接著至四樓都會廣場，由專業時尚攝影團隊拍攝「女團風格」影像，為自己留下雜誌風格的春夏形象照。「星光造鏡室」報名費每人2,000元，可折抵Dior美妝台北101旗艦店消費使用，並獲得攝影體驗照片電子檔一張，可至STAGE 101線上預約「TAIPEI 101星光造鏡室」迪奧美妝專屬場次。

台北101春季快閃新櫃登場，包括永續鞋履品牌VIVAIA進駐B1推出期間限定快閃體驗，並獨家帶來台北101限定鞋履DIY風格服務；運動潮流品牌New Era隨著世界棒球經典賽開打，推出全新「2026 WBC系列」官方帽款，3月31日前限時進駐B1快閃。在東京車站伴手禮人氣大賞連續多年奪冠的甜點品牌The MAPLE MANIA楓糖男孩同步進駐B1，即起至5月31日推出期間限定快閃。

東京車站知名伴手禮品牌The MAPLE MANIA進駐B1，即起至5月31日推出期間限定快閃。圖／台北101提供

台北101春夏選品，Tory Burch Hank芭蕾舞鞋。圖／台北101提供

「星光造鏡室」參加者可於Dior美妝台北101旗艦店完成專業妝造服務，再至四樓都會廣場由專業時尚攝影團隊拍攝風格影像。圖／台北101提供

台北101春夏選品，Coach Brooklyn 28單肩手袋。圖／台北101提供