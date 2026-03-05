26秋冬米蘭時裝周／Giorgio Armani揉合當代女性視角 展開全新視野

米蘭時裝周期間，Giorgio Armani發表的2026秋冬女裝系列，以「全新視野 」（NEW HORIZONS）為主題，是品牌女裝創意總監Silvana Armani首次完整操刀的成衣系列。她以自身衣櫥為靈感出發點，在延續Armani標誌性優雅的同時，透過更柔和、純粹的設計語彙，為經典風格注入女性視角與當代氣息。

Silvana Armani在受外媒訪問時表示，她在設計時總會思考「若這件衣服放進我的衣櫥是否成立」，因此本季特色為強調優雅與實穿兼具的輪廓簡化。設計中可見無內襯西裝外套、寬管長褲與肩線俐落的大衣等經典元素，但透過更輕盈的比例與女性化細節重新詮釋。開場的一系列灰色法蘭絨套裝結合男性化剪裁與強調肩線的結構，搭配灰色針織衫與寬管長褲，呈現既專業又舒適的日常風格，讓服裝從白天到夜晚皆能自在穿著。

大量的法蘭絨、羊絨、縐紗與絲絨等面料交織出豐富層次感，展現品牌對質感的細膩掌握。外套採用無翻領或背部褶襉的設計，針織長大衣、鼠尾草綠披風與毛衣外套等單品，搭配白色寬管長褲提亮整體色調，讓深灰與藍色調更顯清爽。灰色、鼠尾草綠與藍色構成主要視覺，並點綴白色於其中，而酒紅色則貫穿系列，逐步將敘事引入夜晚場景。

晚裝回歸Armani一貫的低調華麗：酒紅色絲絨長洋裝、無領絲絨套裝與飾有閃耀裝飾門襟的西裝，展現簡潔卻富有存在感的優雅。部分設計更運用褶皺與刺繡等立體工藝營造如風景般的紋理層次。帶有虹彩光澤的午夜藍與酒紅色面料，保持Armani一貫克制而內斂的奢華感。

為讓服裝本身成為焦點，品牌創辦人Giorgio Armani生前喜愛的帽款已不復見，珠寶與層次搭配亦大幅簡化。鞋履則多以低跟鞋為主，兼顧女性穿著者的美感與舒適；部分無領絎縫外套則融入東方風格，向Giorgio Armani對日本文化的熱愛致敬。大秀最後由義大利傳奇歌手Mina演唱未公開歌曲〈A costo di morire〉壓軸收場。

Giorgio Armani於米蘭時裝周期間發表2026秋冬女裝系列。圖／ORSINI GROUP提供

男性氣質的垂墜長褲輕拂地面。圖／ORSINI GROUP提供

飾有閃耀裝飾門襟的酒紅色絲絨西裝，展現簡潔卻富有存在感的優雅。圖／ORSINI GROUP提供

文詠珊出席Giorgio Armani米蘭時裝周大秀。圖／ORSINI GROUP提供

鼠尾草綠為組成本季色調的重要色彩。圖／ORSINI GROUP提供

文詠珊出席Giorgio Armani米蘭時裝周大秀。圖／ORSINI GROUP提供

帶有光澤的午夜藍與酒紅色面料，保持Armani一貫克制而內斂的奢華感。圖／ORSINI GROUP提供

開場的一系列灰色法蘭絨套裝呈現既專業又舒適的日常風格。圖／ORSINI GROUP提供

針織衫廓形柔和而輪廓分明，鬆弛有度。圖／ORSINI GROUP提供