快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多「周期購」正式上線！定期配送免搬運、出貨前可隨時取消

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
好市多「週期購」上線！自動配送免搬運、出貨前可隨時取消。好市多／提供
好市多「週期購」上線！自動配送免搬運、出貨前可隨時取消。好市多／提供

台灣好市多於今日正式推出「線上購物周期購」服務，正式將訂閱制物流模式導入其電子商務平台。該項服務主要針對常態性消耗品所設計，會員可在線上購物平台挑選商品後，自訂配送周期，由系統定期將物資配送至指定地點，藉此簡化傳統反覆下單的採購流程。

好市多指出，這項新功能主打「定期配送、隨時取消、不需囤貨」三大核心優點。會員可依據家庭實際消耗速度，自由設定配送頻率；為保持使用彈性，會員可隨時更改配送頻率，或是在下次出貨前取消，無須承擔額外負擔。幫助消費者穩定管理生活必需品存量，減少因遺忘補貨或商品缺貨所產生的困擾。

好市多指出，為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出周期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨，享有從容便利的購物體驗。

操作流程上，會員在選定商品並完成周期設定後，系統將啟動自動扣款與下單機制，能免去定期登入網站或前往賣場補貨的體力與時間成本。好市多表示，此服務在國外分店已有施行經驗，引進台灣後，可解決消費者忘記補貨的痛點，確保日常生活不中斷

目前該服務已於好市多官方線上購物平台啟用，提供多樣化的日常用品供會員進行周期性配送設定。

好市多 購物 商品

延伸閱讀

好市多訂閱制來了！全台首推「周期購」上線 日用品自動送到家

7-ELEVEN賣貨便3月週年慶！「三重限定回饋」買家更划算、賣家增買氣

一年最快樂時光！他在好市多結帳「整單0元」 內行揭免單密技

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

相關新聞

台北101變身星光伸展台 攜手Dior美妝打造女團造型體驗

迎接花開綻放、城市走春的三月，台北101看好年輕族群熱衷分享日常風格、場域打卡與自我風格敘事的行為轉變，以「風格韓團美學」為今年春夏活動主題，將四樓都會廣場打造為春季最具話題的時尚舞台。

26秋冬米蘭時裝周／Giorgio Armani揉合當代女性視角 展開全新視野

米蘭時裝周期間，Giorgio Armani發表的2026秋冬女裝系列，以「全新視野 」（NEW HORIZONS）為主題，是品牌女裝創意總監Silvana Armani首次完整操刀的成衣系列。她以自身衣櫥為靈感出發點，在延續Armani標誌性優雅的同時，透過更柔和、純粹的設計語彙，為經典風格注入女性視角與當代氣息。

好市多訂閱制來了！全台首推「周期購」上線 日用品自動送到家

美式賣場龍頭好市多（Costco）持續強化線上購物服務，首度在台推出「周期購」功能5日正式上線。透過訂閱制模式，會員可針對日常消耗性商品設定固定配送周期，由系統自動成立訂單並配送到府，讓生活必需品「定期補貨」，減少缺貨與重複採購的困擾。市場認為，這也是好市多深化電商服務、強化會員黏著度的重要一步。

三商炸雞「6塊雞＋薯霸」現省230！摩斯「會發光的棒球摩斯卡」首登場

摩斯漢堡歡慶35週年慶，適逢WBC世界棒球經典賽期間，摩斯漢堡推出多重優惠。3月12日品牌生日當天，首度推出「會發光的摩斯卡」，卡面以「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球設計，搭配燙銀LOGO與感應式發光模組，質感全面升級，首發優惠價99元，讓粉絲一同為賽事加油、為品牌慶生，共享元氣滿滿的美味時光。

全台瘋媽祖商機爆發！雄獅推「減壓式朝聖」999元起

每逢農曆3月，「全台瘋媽祖」的熱潮總讓數百萬信眾熱血沸騰。這場被譽為全球三大宗教盛事之一的文化祭典令人嚮往，但沿途交通管制、路線複雜與長途跋涉的體力負荷，也讓不少人望而卻步。因此，雄獅旅遊主打「減壓式朝聖」，透過專業文化導覽與彈性接駁，讓旅客無痛參與媽祖遶境盛會，一日行程最低999元起。

Clarks二百年的製鞋底氣 三瓣鞋2.0、輕鬆走系列亞洲楦型呼應實穿主義

英國百年鞋履品牌Clarks已有201年的歷史軌跡，一個品牌能走過二百年的時光歲月，耐穿好走無疑是一大優勢，2026新品延續至今的舒適哲學。像是曾在亞洲熱銷30萬雙紀錄的「三瓣鞋」推出2.0升級版，首度推出套入式設計，套上就能走，提供更輕鬆方便的穿脫體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。