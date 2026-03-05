好市多「周期購」正式上線！定期配送免搬運、出貨前可隨時取消

台灣好市多於今日正式推出「線上購物周期購」服務，正式將訂閱制物流模式導入其電子商務平台。該項服務主要針對常態性消耗品所設計，會員可在線上購物平台挑選商品後，自訂配送周期，由系統定期將物資配送至指定地點，藉此簡化傳統反覆下單的採購流程。

好市多指出，這項新功能主打「定期配送、隨時取消、不需囤貨」三大核心優點。會員可依據家庭實際消耗速度，自由設定配送頻率；為保持使用彈性，會員可隨時更改配送頻率，或是在下次出貨前取消，無須承擔額外負擔。幫助消費者穩定管理生活必需品存量，減少因遺忘補貨或商品缺貨所產生的困擾。

好市多指出，為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出周期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨，享有從容便利的購物體驗。

操作流程上，會員在選定商品並完成周期設定後，系統將啟動自動扣款與下單機制，能免去定期登入網站或前往賣場補貨的體力與時間成本。好市多表示，此服務在國外分店已有施行經驗，引進台灣後，可解決消費者忘記補貨的痛點，確保日常生活不中斷

目前該服務已於好市多官方線上購物平台啟用，提供多樣化的日常用品供會員進行周期性配送設定。