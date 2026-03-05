快訊

好市多訂閱制來了！全台首推「周期購」上線 日用品自動送到家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
好市多周期購僅適用部分商品，主要鎖定家庭常備的消耗型商品。好市多／提供
美式賣場龍頭好市多（Costco）持續強化線上購物服務，首度在台推出「周期購」功能5日正式上線。透過訂閱制模式，會員可針對日常消耗性商品設定固定配送周期，由系統自動成立訂單並配送到府，讓生活必需品「定期補貨」，減少缺貨與重複採購的困擾。市場認為，這也是好市多深化電商服務、強化會員黏著度的重要一步。

好市多表示，為提供會員更便利的採購模式，此次在官方線上購物平台導入周期性購物服務，會員只要選定商品、設定配送周期並綁定付款方式，系統便會依周期自動成立訂單並出貨，協助消費者在忙碌生活中也能輕鬆完成日常備貨。

依目前規畫，周期購僅適用部分商品，主要鎖定家庭常備的消耗型商品。會員可依需求自行設定配送頻率與購買數量，系統會在每期訂單成立前透過簡訊與電子郵件提醒，並以原綁定信用卡自動扣款，配送時間則依實際物流狀況安排。

好市多也說明，周期購服務具備一定彈性。會員可隨時在「我的帳戶」中調整配送周期、配送地址、付款方式或購買數量，也能選擇「跳過下次配送」暫停一次出貨，或直接取消訂閱終止服務；若當期商品缺貨或商品停售，系統將不成立該期訂單並通知會員，服務也可能因此自動終止。此外，若會員信用卡過期或扣款失敗，系統亦會以簡訊與電子郵件提醒更新付款資訊，避免影響後續配送。

好市多並強調，周期購商品同樣適用既有退貨政策。會員收到商品後，若需辦理退貨，仍可依好市多現行退貨規範處理，不因採周期購下單而受限；至於價格部分，系統將以「當期訂單成立當下」的商品售價計算，即便周期期間價格有變動，也不會預先鎖定原價，實際以當期結帳價格為準。

好市多 購物 商品

台北101變身星光伸展台 攜手Dior美妝打造女團造型體驗

迎接花開綻放、城市走春的三月，台北101看好年輕族群熱衷分享日常風格、場域打卡與自我風格敘事的行為轉變，以「風格韓團美學」為今年春夏活動主題，將四樓都會廣場打造為春季最具話題的時尚舞台。

26秋冬米蘭時裝周／Giorgio Armani揉合當代女性視角 展開全新視野

米蘭時裝周期間，Giorgio Armani發表的2026秋冬女裝系列，以「全新視野 」（NEW HORIZONS）為主題，是品牌女裝創意總監Silvana Armani首次完整操刀的成衣系列。她以自身衣櫥為靈感出發點，在延續Armani標誌性優雅的同時，透過更柔和、純粹的設計語彙，為經典風格注入女性視角與當代氣息。

三商炸雞「6塊雞＋薯霸」現省230！摩斯「會發光的棒球摩斯卡」首登場

摩斯漢堡歡慶35週年慶，適逢WBC世界棒球經典賽期間，摩斯漢堡推出多重優惠。3月12日品牌生日當天，首度推出「會發光的摩斯卡」，卡面以「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球設計，搭配燙銀LOGO與感應式發光模組，質感全面升級，首發優惠價99元，讓粉絲一同為賽事加油、為品牌慶生，共享元氣滿滿的美味時光。

全台瘋媽祖商機爆發！雄獅推「減壓式朝聖」999元起

每逢農曆3月，「全台瘋媽祖」的熱潮總讓數百萬信眾熱血沸騰。這場被譽為全球三大宗教盛事之一的文化祭典令人嚮往，但沿途交通管制、路線複雜與長途跋涉的體力負荷，也讓不少人望而卻步。因此，雄獅旅遊主打「減壓式朝聖」，透過專業文化導覽與彈性接駁，讓旅客無痛參與媽祖遶境盛會，一日行程最低999元起。

Clarks二百年的製鞋底氣 三瓣鞋2.0、輕鬆走系列亞洲楦型呼應實穿主義

英國百年鞋履品牌Clarks已有201年的歷史軌跡，一個品牌能走過二百年的時光歲月，耐穿好走無疑是一大優勢，2026新品延續至今的舒適哲學。像是曾在亞洲熱銷30萬雙紀錄的「三瓣鞋」推出2.0升級版，首度推出套入式設計，套上就能走，提供更輕鬆方便的穿脫體驗。

