好市多訂閱制來了！全台首推「周期購」上線 日用品自動送到家

美式賣場龍頭好市多（Costco）持續強化線上購物服務，首度在台推出「周期購」功能5日正式上線。透過訂閱制模式，會員可針對日常消耗性商品設定固定配送周期，由系統自動成立訂單並配送到府，讓生活必需品「定期補貨」，減少缺貨與重複採購的困擾。市場認為，這也是好市多深化電商服務、強化會員黏著度的重要一步。

好市多表示，為提供會員更便利的採購模式，此次在官方線上購物平台導入周期性購物服務，會員只要選定商品、設定配送周期並綁定付款方式，系統便會依周期自動成立訂單並出貨，協助消費者在忙碌生活中也能輕鬆完成日常備貨。

依目前規畫，周期購僅適用部分商品，主要鎖定家庭常備的消耗型商品。會員可依需求自行設定配送頻率與購買數量，系統會在每期訂單成立前透過簡訊與電子郵件提醒，並以原綁定信用卡自動扣款，配送時間則依實際物流狀況安排。

好市多也說明，周期購服務具備一定彈性。會員可隨時在「我的帳戶」中調整配送周期、配送地址、付款方式或購買數量，也能選擇「跳過下次配送」暫停一次出貨，或直接取消訂閱終止服務；若當期商品缺貨或商品停售，系統將不成立該期訂單並通知會員，服務也可能因此自動終止。此外，若會員信用卡過期或扣款失敗，系統亦會以簡訊與電子郵件提醒更新付款資訊，避免影響後續配送。

好市多並強調，周期購商品同樣適用既有退貨政策。會員收到商品後，若需辦理退貨，仍可依好市多現行退貨規範處理，不因採周期購下單而受限；至於價格部分，系統將以「當期訂單成立當下」的商品售價計算，即便周期期間價格有變動，也不會預先鎖定原價，實際以當期結帳價格為準。