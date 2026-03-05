台塩海洋鹼性離子水「質感．好水」抽獎 總價值破千萬

台灣瓶裝水領航品牌「台塩海洋鹼性離子水」5日宣布，年度強檔活動「質感．好水 月月抽 iPhone」正式起跑。董事長丁彥哲表示，面對日益競爭的瓶裝水紅海，臺鹽不打價格戰，致力以實質福利回饋愛用者。今年更首度將「遊戲化機制」融合品牌美學，透過互動引導消費者體驗質感補水，在機能需求外搶佔飲水美學市場，總獎項價值突破千萬元。

本次活動首創業界高CP值玩法，主打「買一瓶水即享三重中獎機會」，寵粉無極限！即日起至9月30日，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水並憑發票登錄活動網站，即可同步參加「即時轉盤」、「積分爭霸戰」及夢幻大獎iPhone 17「月月抽」。

「即時轉盤」登錄發票立即轉，開獎不必等，獎品包含台塩海洋鹼性離子水850ml一箱。「積分爭霸戰」則引入動態排名機制，讓喝水充滿遊戲樂趣！每張發票累積1點，箱購序號更可「瞬間進帳10點」，號召支持者挑戰全台排行，前20名將獲贈5箱好水，全台積分冠軍更可加碼抱走5,000元現金。買愈多、積愈多，實質回饋鐵粉最有感！

備受矚目的「月月抽」，祭出夢幻頭獎iPhone 17（256G），及萬元現金、台塩海洋鹼性離子水10箱、illy咖啡禮盒等多樣質感精品好禮。針對箱購族，更開闢「幸運捷徑」，隨箱附贈的「刮刮+序號」二合一卡，可額外獲得30次抽獎機會，大幅推升中獎機率，還有機會即刮即中「好水再來一箱」、500元台塩線上購購物金等，展現品牌對忠實愛用者的最高禮遇。

臺鹽公司表示，台塩海洋鹼性離子水上市20餘年，憑藉獨特製程與熟水口感，已成為國人心中不可取代的好水首選，長年穩居熱銷排行。臺鹽堅持以「品質」為品牌核心價值，此次規劃長達7個月的抽獎回饋，正是將頂級好水推薦給追求質感生活的品味行家。

近年臺鹽積極拓展生活美學邊界，從聯名台灣高鐵、圓山大飯店到藝術家限量瓶，成功將產品力轉化為品牌力。延續這股美學基因，本次活動同步推出850ml專屬設計瓶標，以簡潔洗鍊的視覺語彙搭配流暢水波紋，傳遞純淨且具現代感的飲水美學，讓喝水成為展現品味的日常儀式感。